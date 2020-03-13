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КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу

13 марта 2020, 22:22

Владимир Зеленский обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Коронавирус в Украине – Новости о ценах, КПП и масках огласил Зеленский
Коронавирус в Украине – Новости о ценах, КПП и масках огласил Зеленский / Сайт президента

13 марта глава Украины Владимир Зеленский обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Начал он свое обращение со сводки официальных данных: по состоянию на 13 марта в Украине 3 официкально подтвержденных случая коронавируса – и первая смерть от вируса (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области).

В этих условиях Украина, по примеру остальных стран и "не дожидаясь их печальной статистики" – вводит следующие меры:

  • закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;
  • остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;
  • грузовые пункты пропуска (морские, авиа- и пр.) продолжают работу – экипажи суден, самолетов, грузового транспорта и пр. смогут попасть в Украину после медосмотра.

Как вернутся домой украинцы, которые сейчас за границей

Читайте такжеГлава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры""Через трое суток мы закрываем авиасообщение – за это время украинцы обязаны вернуться. Кто не может – должен обратиться в диппредставительства, им будет организовано возвращение", – заявил Зеленский, призвав всех украинцев вернуться в срок.

Все те, кто возвращается, пройдут медосмотр и карантин.

Всех остальных он призвал ограничить поездки за границу.

Экспресс-тесты на коронавирус

Зеленский пообещал обеспечить все инфекционные отделения больниц экспресс-тестами на коронавирус "в ближайшее время".

На средства индивидуальной защиты уже выделено 100 млн грн, и правительство готово выделить еще 500 млн грн.

По областям будут передвижные лаборатории.

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Вещи, на которых нельзя зарабатывать

"Есть две вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей", – считает Зеленский.

Маски, дезинфекторы, тесты и прочие необходимые вещи появятся на полках по доступной цене – пообещал президент, не уточнив сроков.

Он пообещал, что "государство экономически простимулирует производство средств индивидуальной защиты". И призвал не специализировать на ценах на продукти и не наживаться на людях.

Экспорт из Украины средств индивидуальной противирусной защиты запрещен.

Премии для врачей

Для приема тяжелых больных в Украине подготовлены:

  • 12000 койко-мест;
  • более 2000 инфекционистов;
  • более 5000 среднего медперсонала.

Украина запросила гуманитарную помощь, включая медоборудование. Таможня будет пропускать такие грузы не более чем за сутки.

Он поблагодарил всех врачей. Им пообещали дополнительное материальное поощрение – такое поручение дано властям на местах.

Что не спасает от коронавируса

"Стоит помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса… Желаю вам 36,6", – заявил Зеленский.

Он напомнил о правилах мыть руки более 30 секунд, не пожимать рук при встрече, не целоваться в щеки и не целовать рук.

Людей пожилых – особенно с хроническими болезнями – призвал оставаться дома. Это самый надежный способ спастись от болезни, как показал опыт других стран.

Работающих людей призвал, по возможности, работать дома, дистанционно.

Если есть симптомы – самоизолироваться не менее чем на 7 дней.

Ранее в Минздраве закончили антикоронавирусный закон: известны детали документа. В профильном ведомстве опубликовали проект закона, предназначенного для борьбы с китайским коронавирусом в Украине.

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