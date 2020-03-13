КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу

Владимир Зеленский обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
13 марта глава Украины Владимир Зеленский обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
Начал он свое обращение со сводки официальных данных: по состоянию на 13 марта в Украине 3 официкально подтвержденных случая коронавируса – и первая смерть от вируса (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области).
В этих условиях Украина, по примеру остальных стран и "не дожидаясь их печальной статистики" – вводит следующие меры:
- закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;
- остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;
- грузовые пункты пропуска (морские, авиа- и пр.) продолжают работу – экипажи суден, самолетов, грузового транспорта и пр. смогут попасть в Украину после медосмотра.
Как вернутся домой украинцы, которые сейчас за границей
Читайте такжеГлава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры""Через трое суток мы закрываем авиасообщение – за это время украинцы обязаны вернуться. Кто не может – должен обратиться в диппредставительства, им будет организовано возвращение", – заявил Зеленский, призвав всех украинцев вернуться в срок.
Все те, кто возвращается, пройдут медосмотр и карантин.
Всех остальных он призвал ограничить поездки за границу.
Экспресс-тесты на коронавирус
Зеленский пообещал обеспечить все инфекционные отделения больниц экспресс-тестами на коронавирус "в ближайшее время".
На средства индивидуальной защиты уже выделено 100 млн грн, и правительство готово выделить еще 500 млн грн.
По областям будут передвижные лаборатории.
Читайте такжеКак сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ
Вещи, на которых нельзя зарабатывать
"Есть две вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей", – считает Зеленский.
Маски, дезинфекторы, тесты и прочие необходимые вещи появятся на полках по доступной цене – пообещал президент, не уточнив сроков.
Он пообещал, что "государство экономически простимулирует производство средств индивидуальной защиты". И призвал не специализировать на ценах на продукти и не наживаться на людях.
Экспорт из Украины средств индивидуальной противирусной защиты запрещен.
Премии для врачей
Для приема тяжелых больных в Украине подготовлены:
- 12000 койко-мест;
- более 2000 инфекционистов;
- более 5000 среднего медперсонала.
Украина запросила гуманитарную помощь, включая медоборудование. Таможня будет пропускать такие грузы не более чем за сутки.
Он поблагодарил всех врачей. Им пообещали дополнительное материальное поощрение – такое поручение дано властям на местах.
Что не спасает от коронавируса
"Стоит помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса… Желаю вам 36,6", – заявил Зеленский.
Он напомнил о правилах мыть руки более 30 секунд, не пожимать рук при встрече, не целоваться в щеки и не целовать рук.
Людей пожилых – особенно с хроническими болезнями – призвал оставаться дома. Это самый надежный способ спастись от болезни, как показал опыт других стран.
Работающих людей призвал, по возможности, работать дома, дистанционно.
Если есть симптомы – самоизолироваться не менее чем на 7 дней.
Ранее в Минздраве закончили антикоронавирусный закон: известны детали документа. В профильном ведомстве опубликовали проект закона, предназначенного для борьбы с китайским коронавирусом в Украине.