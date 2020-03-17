Борьба с коронавирусом, гендеробновление прокурора: главное из Рады

Коронавирус и режим ЧС в Украине, Петрашко и Венедиктова – главное по Раде / УНИАН

Внеочередное заседание Верховной Рады прошло 17 апреля. Началось все с анонсирования чрезвычайного положения в Украине – а закончилось карантином для всех депутатов. Впрочем, немало "вкусного" было и между этими двумя заявлениями.

Главред собрал в одном материале самые важные решения сегодняшнего внеочередного заседания парламента – от кадровых до "вирусных", то есть направленных на противодействие коронавирусу Covid-19 в Украине.

Введение режима чрезвычайной ситуации в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабмин готов ввести ЧС по всей Украине, а не только в двух областях как сейчас.

Однако конкретные сроки названы не были – лишь расплывчатое "в дальнейшем".

Закон о противодействии коронавирусу COVID-19

Документ предусматривает ряд мер для борьбы со вспышкой СOVID-19 в Украине, включая:

введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам ;

; нарушение обсервации влечет административное наказание, умышленное заражение людей – уголовную ответственность ;

; люди могут работать дистанционно на период карантина или им могут предоставить отпуск ;

на период карантина или им могут предоставить ; внесение изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска );

); дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Подробнее читайте в нашем материале Рада приняла закон о противодействии COVID-19.

Кадровые назначения – Ирина Венедиктова и Игорь Петрашко

Ирина Венедиктова стала новым генпрокурором по представлению президента Владимира Зеленского. А Игорь Петрашко назначен министром развития экономики и сельского хозяйства.

Кто они такие и что о них известно – читайте в наших материалах Генпрокурором Украины впервые стала женщина и Министром экономики Украины стал топ-менеджер из агросектора.

Пенсии жителям ОРДЛО

Рада временно отменила норму об обязательной проверке переселенцев и пересечения ими линии разграничения в зоне военного конфликта на Донбассе каждые 60 дней.

Льготы для бизнеса

Физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.

Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах продлен до 1 июля 2020. Детальнее в материале Депутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробности.