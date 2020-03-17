Борьба с коронавирусом, гендеробновление прокурора: главное из Рады

Главред собрал в одном материале самые важные решения сегодняшнего внеочередного заседания парламента.
Внеочередное заседание Верховной Рады прошло 17 апреля. Началось все с анонсирования чрезвычайного положения в Украине – а закончилось карантином для всех депутатов. Впрочем, немало "вкусного" было и между этими двумя заявлениями.
Главред собрал в одном материале самые важные решения сегодняшнего внеочередного заседания парламента – от кадровых до "вирусных", то есть направленных на противодействие коронавирусу Covid-19 в Украине.
Введение режима чрезвычайной ситуации в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабмин готов ввести ЧС по всей Украине, а не только в двух областях как сейчас.
Однако конкретные сроки названы не были – лишь расплывчатое "в дальнейшем".
Закон о противодействии коронавирусу COVID-19
Документ предусматривает ряд мер для борьбы со вспышкой СOVID-19 в Украине, включая:
- введение карантина приравнивается к форс-мажорным обстоятельствам;
- нарушение обсервации влечет административное наказание, умышленное заражение людей – уголовную ответственность;
- люди могут работать дистанционно на период карантина или им могут предоставить отпуск;
- внесение изменений в Трудовой кодекс (возможность предоставления оплачиваемого отпуска);
- дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса.
Подробнее читайте в нашем материале Рада приняла закон о противодействии COVID-19.
Кадровые назначения – Ирина Венедиктова и Игорь Петрашко
Ирина Венедиктова стала новым генпрокурором по представлению президента Владимира Зеленского. А Игорь Петрашко назначен министром развития экономики и сельского хозяйства.
Кто они такие и что о них известно – читайте в наших материалах Генпрокурором Украины впервые стала женщина и Министром экономики Украины стал топ-менеджер из агросектора.
Пенсии жителям ОРДЛО
Рада временно отменила норму об обязательной проверке переселенцев и пересечения ими линии разграничения в зоне военного конфликта на Донбассе каждые 60 дней.
Льготы для бизнеса
Физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года.
Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.
Срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах продлен до 1 июля 2020. Детальнее в материале Депутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробности.