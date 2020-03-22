Еще один народный депутат подцепил опасный коронавирус

У нардепа из ОПЗЖ обнаружили опасный коронавирус. Об этом сообщил Алексей Гочнаренко.
У еще одного народного депутата обнаружили опасный коронавирус. На этот раз им стал представитель от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.
Такую информацию сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
Как ранее писал Главред, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73 человека.
Также напомним, из-за стремительного распространения опасного коронавируса, глава Минздрава Илья Емец выступил с призывом ввести режим ЧП в Украине. Как пишет пресс-служба МОЗ в Facebook, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.