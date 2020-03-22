Еще один народный депутат подцепил опасный коронавирус

Коронавирусом заболел Александр Лукашев - нардеп от ОПЗЖ / Фото: REUTERS

У еще одного народного депутата обнаружили опасный коронавирус. На этот раз им стал представитель от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Александр Лукашев.

Такую информацию сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Как ранее писал Главред, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине возросло на 10 и сейчас составляет 73 человека.

Также напомним, из-за стремительного распространения опасного коронавируса, глава Минздрава Илья Емец выступил с призывом ввести режим ЧП в Украине. Как пишет пресс-служба МОЗ в Facebook, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.