Севастопольский вояж патриарха

Главные события визита иерарха русской православной церкви в Севастополь прошли на земле древнего Херсонеса. Здесь на территории Свято-Владимирского собора с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также митрополита Киевского и всея Украины Владимира состоялась Божественная литургия, которую смогли посетить около полутора тысячи человек. Еще порядка 7 тысяч верующих приобщились к происходящему с помощью трех телевизионных экранов, установленных на прилегающей к собору территории Национального заповедника «Херсонес Таврический». Стоит отметить, что богослужение, как, впрочем, и сам визит патриарха прошло в условиях беспрецедентных мер безопасности, чему в немалой степени способствовало присутствие высоких гостей. В частности, в Божественной литургии приняли участие экс-президент Украины Леонид Кучма, спикер Верховной Рады Владимир Литвин, первый вице-спикер украинского парламента Александр Лавринович, омбудсмен Нина Карпачева, постоянный представитель президента Украины в Крыму Леонид Жунько, председатель Совмина Автономной Республики Крым Виктор Плакида, спикер крымского парламента Анатолий Гриценко, мэр Севастополя Сергей Куницын и председатель Севастопольского городского совета Валерий Саратов. На мероприятии также присутствовала делегация правительства Москвы во главе с председателем Мосгордумы Владимиром Платоновым. С окончанием литургии и освящением патриархом Кириллом места строительства Севастопольского духовно просветительского центра события переместились в центр города на площадь Нахимова, где глава Русской православной церкви, сопровождавшее его духовенство, а также VIP-паломники возложили цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов. После этого патриарх обратился с речью к собравшимся на площади, которых было значительно меньше, нежели присутствует на светских праздниках или ставших такими привычными для Севастополя митингах всевозможных политических сил. В ходе выступления, развивая тему духовного единства русского мира, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с сожалением отметил, что в результате исторических событий один флот превратился в два и призвал украинских и российских моряков к мирному сосуществованию. «Я бы хотел приветствовать сегодня в лице тех, кто здесь присутствует, в том числе в лице представителей флотов, всех тех, кто служит в российском флоте и в украинском флоте. В результате исторических событий, которые мы все знаем, и о которых помним, так получилось, что здесь два флота, а не один флот. Но в этих двух флотах служат братья, братья по вере – наследники Святого равноапостольного князя Владимира. И моя сегодня горячая молитва была о том, чтобы никогда и ни при каких условиях братья не смотрели друг на друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против других. Потому что ничто не разделяет так, даже братьев, как пролитая кровь. Вот почему мы должны отдавать все силы для того, чтобы сохранять мир здесь, в Севастополе, и вообще на всех пространствах исторической Руси. Чтобы брат никогда не воевал с братом, чтобы мы поняли и осознали призвание быть вместе, помогая друг другу даже в самых трудных экономических и политических обстоятельствах, что б у нас хватило мужества и силы духа не терять любовь друг к другу, поддерживать друг друга и помогать друг другу. Я как патриарх всея Руси благословляю вас, и русских и украинцев, братьев по вере, на это мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси». В заключении своих слов иерарх русской православной церкви пожелал Севастополю процветания и выразил надежду, что озвученный им призыв к миру, дружбе и братству будет усвоенный всеми. «Дай Бог процветания городу-герою, дай Бог процветания городу-символу, дай Бог, чтобы именно из Севастополя этот ясный призыв к миру и дружбе, и братству был усвоен всеми – и теми, кто на этот призыв откликается радостным биением сердца, и теми, кто на этот призыв откликается презрительной улыбкой или даже злобой. Призыв к миру и любви сильнее всякой злобы и всякого разделения», – заявил, резюмируя свою речь, патриарх. На этом визит фактически был завершен. Заглянув ненадолго в городскую администрацию и пообщавшись прямо на улице с теми, кто пришел его лицезреть, патриарх Кирилл продолжил свою поездку по Украине.