Режут по живому: на чем Кабмин собрался экономить из-за коронавируса

Денис Шмыгаль начал с пересмотра бюджета на 2020-й год / УНИАН

Вчера, 25 марта, Кабинет Министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии коронавируса, а уже сегодня большой резонанс вызвали антикризисные предложения премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно расходов государственного бюджета на 2020-й год.

По задумке правительства, секвестр коснется ряда министерств, благодаря чему правительство намерено создать "коронавирусный" Стабфонд с капиталом 124 миллиарда гривен, из которого будут покрывать расходы на борьбу с эпидемией в стране. Кроме того, Украина не лишится финансирования со стороны МВФ.

Также по планам Кабмина расходы на обслуживание государственного долга вырастут на 3,3 млрд грн.

Некоторые министерства получили прибавку (так, почти на 20 млрд грн увеличивается дотация Пенсионному фонду) но большинство в новой редакции ждет существенное затягивание поясов. В целом предложения КМУ вызвали непримиримую критику со стороны народных депутатов, итогом чего стало обещание в пятницу, 27 марта, показать обновленный вариант бюджета.

Что урежут

В текущем же виде Кабмин полностью снимает финансирование со следующих программ:

Поддержка агропромышленного комплекса (в том числе кредиты, поддержка фермеров и т.п.).

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на поддержку развития объединенных территориальных общин. Помимо этого Кабмин собирается сократить субвенции местным бюджетам на проведение выборов, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, что, несомненно, ударит по программе децентрализации.

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск".

Проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Государственного земельного кадастра.

Строительство и реконструкция мостов.

Полностью снимается финансирование из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественной, современной и доступной общего среднего образования "Новая украинская школа", фонд развития высших учебных заведений. Государственные мероприятия в сфере образования по планам Кабмина в 2020 году финансироваться будут в урезанном виде - планируется сократить расходы на такие статьи:

подготовка научных и научно-педагогических кадров учреждениями последипломного образования;

научная и научно-техническая деятельность ВУЗов и научных учреждений;

осуществление ВНО и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания;

заведения общего среднего образования государственной формы собственности (школ);

обеспечение получения профессионального (профессионально-технического) образования в учебных заведениях социальной реабилитации и адаптации государственной формы собственности, методическое обеспечение учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

предоставление образования заведениями общего среднего и внешкольного образования государственной формы собственности, а также методическое обеспечение деятельности учебных заведений;

повышение квалификации педагогических и научно педагогических работников, руководящих работников и специалистов пищевой, перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, медицинских и фармацевтических кадров

Кабмин Шмыгаля предлагает существенно сократить финансирование по таким программам:

Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме.

Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения.

Общегосударственные учреждения и мероприятия в сфере здравоохранения и медицинского образования - подготовка, переподготовка и повышение квалификации медиков.

Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью.

Проведение земельной реформы.

Мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения.

Сохранение природно-заповедного фонда.

Сколько "откусят" от министерств

Под удар попадут министерства, в которых должно пройти кардинальное сокращение расходов.

Так, Министерство экономики и сельского хозяйства не досчитается почти 6 млрд гривен (сокращение с 18 млрд до 12,3).

От Министерства образования и науки "откусят" 7 млрд гривен (сокращение с 131,6 млрд грн до 124,6)

Самый тяжелый удар получит министерство развития общин и территорий - значительное сокращение с 15,4 млрд грн до примерно 2 млрд грн. Сокращение произойдут в основном за счет расходов Государственного фонда регионального развития (ДФРР).

У Министерства культуры, молодежи и спорта (после переименования ведомство называется Министерство культуры и информационной политики Украины) заберут также 7 млрд гривен. Урежут:

на 940 млн расходы, связанные с подготовкой и участием спортсменов в спортивных мероприятиях всеукраинского и международного уровня;

на 750 млн - финансирование Общественной телерадиокомпании;

на 750 млн - поддержку кинематографа;

на 623 млн - средства на предоставление грантов от Украинского культурного фонда;

на 500 млн – средства на строительство музеев Голодомора и Революции Достоинства.

При этом, если срезание почти 1 млрд гривен на подготовку профессиональных спортсменов еще объяснимо в виду мировой эпидемии коронавируса и отсутствия в ближайшем графике больших спортивных событий, однако сокращение расходов коснулось даже программы развития спорта инвалидов и их физкультурно-спортивной реабилитации.

Финансирование Укравтодора хотят сократить с 76,5 млрд грн до 57,7 млрд грн.

"Эти предложения - государственная измена"

Большинство политиков и экспертов отмечают, что данные меры, по сути, являются сворачиванием программы децентрализации. Помимо существенного урезания финансирования на проведение выборов, например, 13,44% акцизного налога с топлива будет зачислено в местные бюджеты только в I квартале 2020 года.

По словам юриста Елены Лукаш, сохраняются и увеличиваются некоторые защищенные статьи, а также выплаты международным кредиторам. Все остальное урезается или не финансируется:

"Хотите знать, что такое государственная измена? Читайте шмыгалевские предложения в бюджет. И прозревайте. Конченый Кабмин. <...> Экономика просто прекращает свое функционирование. Практически все средства на развитие и деньги местных бюджетов изымаются. За мифические три миллиарда долларов МВФ, которые непонятно будут ли и как можно будет расходовать, нужно сдать землю, всю социальную функцию государства и проголосовать за банковский закон"

Не согласен с некоторыми пунктами и экс-нардеп Игорь Мосейчук, указывающий, что нельзя проводить продажу земли без ее предварительной инвентаризации:

"Снять финансирование по программе инвентаризации земли и одновременно разрешить продажу земли. Вдумайтесь! Кабмин предлагает полностью сократить расходы на науку в том числе на научную медицинскую деятельность и это во времени мировой пандемии".

"Ободрать до нитки местное самоуправление, забрать у Днепра аэропорт, выжать досуха всё и вся, чтобы что? Чтобы внести в защищенные статьи бюджета выплату внешних долгов? Это что, взята в качестве образца панщина при крепостном праве? Не, это не план по спасению страны в кризис, это план по спасению наших кредиторов в кризис, я за это голосовать не буду", - заявил нардеп от Слуги народа Максим Бужанский.

С ними не согласен экономист Михаил Кухар, считающий, что секвестр бюджета является в данной ситуации абсолютно необходимой мерой для того, чтобы государство сохранилось:

"В мирное время надо наживаться, а когда "война" - то можно свою жадную варежку прикрыть на 3-4 месяца! Потому что стране выжить надо. Бюджет на 117 миллиардов "сократили", но в него не приходит пока что больше половины доходов! И это мы еще налоги не начали сокращать и "налоговые каникулы" бизнесу давать, что делать совершенно необходимо! А бюджет у нас 1,2 триллиона(!) и еще 500 миллиардов а не 117 сокращать в течение года придется! Так что приготовьтесь, "котики"-мародеры. Будет больно. И поделом вам"

Читайте также"Может дойти до судов Линча": чем Украине грозит продление карантина