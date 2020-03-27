В Раде придумали, как защитить нардепов от коронавируса во время заседания

Верховная Рада / УНИАН

Внеочередное заседание Верховной Рады может состоятся в субботу, 28 марта. В парламенте придумали, как будут защищать народный депутатов от коронавируса.

По словам нардепа от Слуги народа Лады Булах, народных избранников обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Кроме того, "слуга народа" указала, что еще не решен вопрос об использовании защитных очков.

"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сообщила Булах в комментарии Радио Свобода.

При этом она показала фото "защиты", которую подготовили для нардепов.

Как ранее сообщал Главред, руководство Рады и фракций по видеосвязи обсудили вероятное внеочередное заседание парламента.