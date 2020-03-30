Рада собралась, уволила, но не назначила – онлайн-трансляция

Рада собралась на внеочередное заседание / Фото: УНИАН

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание.

Заседание открыли в 14:14, в зале зарегистрировались 292 народных депутата.

Отметим, заседание длилось не долго - депутаты голосовали без обсуждения.

Уманский уволен с поста министра финансов Украины. Решение поддержали 249 нардепов.

Емца уволили с поста главы Минздрава. "За" проголосовал 271 народный депутат.

Парламент провалил назначение министром финансов Сергея Марченко. "За" - 223 голоса.

Максима Степанова Рада также "провалила" на пост министра здравоохранения. "За" - всего 217 голосов.

Еще одно внеочередное заседание на 16:00

После заседания, на котором было провальное голосование за новых министров, стало известно, что это еще не все - якобы на 16:00 назначено новое внеочередное заседание, на котором будут приняты законопроекты, на принятии которых настаивает МВФ.

Повестка дня внеочередного заседания на 14:00

Судя по повестке дня, которая размена на сайте парламента, народных избранников сегодня ждет насыщенный и тяжелый рабочий день. Назрел ряд вопросов, которые нужно срочно решить в связи с пандемией коронавируса и ситуацией, которая сложилась в стране.

Кроме того, Рада сегодня будет увольнять и назначать.

В повестке есть такие постановления:

Об увольнении Уманского И.И. с должности Министра финансов Украины;

Об увольнении Емца И.М. с должности Министра здравоохранения Украины;

О назначении Степанова Н.В. Министром здравоохранения Украины;

О назначении Марченко С.М. Министром финансов Украины;

О назначении Буславец А.А. Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Земли не будет

Отметим, что Рада сегодня не будет (по крайней мере, об этом ни слова в повестке) рассматривать законопроект о рынке земли, на котором настаивает МВФ.

Что еще рассмотрит Рада

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год";

Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;

Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;

Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;

Проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины";

Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

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