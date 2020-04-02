Пандемия коронавируса: советник Зеленского предупредил о масштабных потрясениях

Из-за пандемии коронавируса возможны масштабные потрясения, предупредил футуролог / Reuters

Футуролог, советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков спрогнозировал, что из-за пандемии убийственного китайского коронавируса самые яркие перемены будут в политике.

Людям грозят масштабные потрясения – мир закрытых границ и золотой век постправды, рассказал эксперт в интервью Украинской правде.

Собеседник отметил, что привычная репрезентативная демократия трещала по швам и до появления нового вируса, поскольку она появилась в мире, где сведения распространялись со скоростью лошади.

"Затем информация стала распространяться со скоростью света. Но доступ к ней был более-менее централизованным и контролировался. Сегодня все доступно с той же скоростью света, но уже почти без ограничений. И здесь нас ждут масштабные потрясения", – предупредил футуролог.

Читайте такжеКак коронавирус "аукнется" Украине: Комаровский назвал негатив и позитивНапомним, новый коронавирус обнаружили в китайском городе Ухань, потом распространился по миру, введена пандемия. Вирус подхватили сотни тысяч человек, десятки тысяч – скончались.

В Украине из-за коронавируса ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 22:00 1 апреля коронавирус в Украине подхватили 794 человека, 20 инфицированных умерли, а 13 – выздоровели.