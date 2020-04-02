Советник Зеленского спрогнозировал пик эпидемии коронавируса: какая глобальная задача

Пик эпидемии коронавируса будет к концу апреля, спрогнозировал советник Владимира Зеленского / Reuters

Советник президента Владимира Зеленского – футуролог Игорь Новиков – считает, что пик эпидемии китайского смертоносного коронавируса, из-за которого введена пандемия, возможен к концу апреля.

Относительно эпидемии вполне применим принцип – раньше сядем – раньше выйдем, поделился эксперт в интервью Украинской правде.

Собеседник отметил, что сейчас глобальная задача – работать на тестирование, карантин или на социальное дистанцирование, чтобы выиграть, в частности, время.

"По моей, субъективной, оценке, мы выйдем на пик эпидемии к концу апреля... Вести себя (нужно – Ред.) в публичных местах так, как будто вы уже являетесь носителем", – посоветовал футуролог.

Ранее Игорь Новиков предупреждал, что из-за пандемии коронавируса из Китая самые яркие перемены будут в политике. По его словам, возможны масштабные потрясения – золотой век постправды и мир закрытых границ.