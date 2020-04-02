Социологи выяснили, как украинцы относятся к Зеленскому во время пандемии коронавируса

Соцопрос показал, что 46% граждан положительно относится к президенту / Фото president.gov.ua

Во время пандемии коронавируса и карантина в Украине, социологи решили выяснить, изменилось ли отношение украинцев к президенту Владимиру Зеленскому и другим представителям власти.

Согласно с результатами опроса, проведенного в конце марта Киевским международным институтом социологии, 46% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому.

А вот о позитивном отношении к главе Офиса президента Андрею Ермаку заявили всего 6% опрошенных социологами респондентов, эта цифра вдвое меньше февральского показателя.

Оказалось, что президента Владимира Зеленского знают 99% опрошенных. Из них положительно к нему относятся 46% , нейтрально - 33% , отрицательно - 21% .

Премьер-министра Дениса Шмыгаля знают всего 49% респондентов. Из них 11% заявили о положительном отношении к главе правительства, 65%- о нейтральном, 25% - об отрицательном.

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Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова знают 70% участников исследования. При этом 29% из них относятся к нему положительно , нейтрально - 51% , отрицательно - 21% .

Министра внутренних дел Арсена Авакова знают 88% опрошенных. Из них 12% относятся к нему положительно, 53% - нейтрально, 35% - отрицательно.

Отмечается, что 27 - 30 марта социологи опросили 1500 респондентов старше 18 лет из разных областей Украины, кроме Крыма и временно неподконтрольной части Донбасса.

Как ранее писал Главред, карантин в Украине продлили до 24 апреля, и многих украинцев это возмутило – по крайней мере, в соцсетях полно сообщений о том, что деньги заканчиваются, работы нет и непонятно, на что жить дальше. В то же время опрос показал, что почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.