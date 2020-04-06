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Нардеп рассказал, сколько в Раде больных коронавирусом

6 апреля 2020, 18:32

Нардеп Качура заявил, что коронавирус подтвердился у восьми народных депутатов

Верховная Рада
коронавирус подтвердился у восьми народных депутатов / УНИАН

Народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход. Об этом он рассказал в своем Telegram -канале.

По его словам, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов:

  • Виталий Борт - ОПЗЖ;
  • Владимир Ватрас - Слуга народа;
  • Руслан Горбенко - Слуга народа (вылечился);
  • Игорь Киселев  - ОПЗЖ;
  • Александр Лукашев  - ОПЗЖ;
  • Сергей Рудык  - внефракционный;
  • Анна Скороход  - внефракционная;
  • Сергей Шахов - Доверие (вылечился).

Читайте такжеВ каком темпе коронавирус шагает по Украине: интересные цифры от МинздраваПо словам народного депутата, Анна  Скороход общалась с Гео  Леросом (Слуга народа), Игорем Васильковским  (Слуга народа), Вячеславом Вятровичем (ЕС), Ниной Южаниной (ЕС), Александром Санченко  ( Слуга народа), Ахтемом Чийгозом (ЕС), Ольгой Саладухой (Слуга народа).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 понедельника,  6 апреля, в Украине зафиксированы уже 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.

Напомним, с сегодняшнего дня ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом. 

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