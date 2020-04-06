Нардеп рассказал, сколько в Раде больных коронавирусом

коронавирус подтвердился у восьми народных депутатов / УНИАН

Народный депутата от фракции Слуга народа Александр Качура рассказал, кто еще из нардепов заразился коронавирусом и с кем контактировала зараженная бывшая нардеп Анна Скороход. Об этом он рассказал в своем Telegram -канале.

По его словам, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов:

Виталий Борт - ОПЗЖ;

Владимир Ватрас - Слуга народа;

Руслан Горбенко - Слуга народа (вылечился);

Игорь Киселев - ОПЗЖ;

Александр Лукашев - ОПЗЖ;

Сергей Рудык - внефракционный;

Анна Скороход - внефракционная;

Сергей Шахов - Доверие (вылечился).

Читайте такжеВ каком темпе коронавирус шагает по Украине: интересные цифры от МинздраваПо словам народного депутата, Анна Скороход общалась с Гео Леросом (Слуга народа), Игорем Васильковским (Слуга народа), Вячеславом Вятровичем (ЕС), Ниной Южаниной (ЕС), Александром Санченко ( Слуга народа), Ахтемом Чийгозом (ЕС), Ольгой Саладухой (Слуга народа).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксированы уже 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 38 человек стали жертвами коронавируса, а 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев заражения китайским вирусом.

Напомним, с сегодняшнего дня ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.