4 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Депутатские каникулы: море, солнце или подковерные договоренности? Прогноз на новый политический сезон». В пресс-конференции приняли участие: -научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия», профессор политологии Алексей Гарань; -политолог, профессор политологии, писатель Дмитрий Выдрин. Дмитрий Выдрин: Я люблю делиться с коллегами-журналистами своими маленькими открытиями. Недавно я написал эссе, которое называется «Депутатские каникулы». В нем я сделал небольшое открытие. В последние годы я коллекционирую признаки схожести и различий между депутатами и простыми людьми. Может быть, для того, чтобы когда-нибудь доказать, что депутаты – это особый подвид человеческого корпуса. Когда я размышлял о депутатских каникулах, я пришел к неожиданному выводу: депутаты и на каникулах очень отличаются как вид от простых граждан. У Фазиля Искандера был замечательный рассказ о сапожнике, который целый год копил деньги, а затем приезжал южный город и целых три недели жил чужой жизнью. Он одевал форму капитан дальнего плавания, ему хватало денег на три недели на роскошные рестораны, на легкий флирт. Три недели он жил роскошной, экзотической жизнью капитана дальнего плавания, к концу третьей недели сам начиная верить в то, что он капитан. Тогда я понял, что для нас отпуск и каникулы – это возможность раз в году пожить чужой жизнью. Мы прилетаем куда-нибудь в Анталию, где все включено, или в другое похожее место, и 2-3 недели живем чужой жизнью, по тем социальным стандартам, которые в нашей обычной жизни совсем не такие. Мы выдумываем себе биографии, играем чужую социальную роль и используем чужие социальные маски раз в году. А что у депутатов? У депутатов, мне кажется, все строго наоборот. У них раз в году бывает возможность пожить своей жизнью. Раз в году они пересаживаются из своих «голимых» Лексусов, надоевших Мерседесов на нормальные машины – на Бентли, год пылящиеся в гараже, на хорошие Порше. Некоторые мои знакомые депутаты специально держат Феррари, Порше не в Киеве, а в Крыму, поскольку лидеры фракций им запрещают ездить на них. Они говорят: «Будьте как люди!» И только раз в году они живут нормальной, естественной депутатской жизнью. Они живут в своих домах. Если пройтись по первой линии Монако, на балконах вилл можно увидеть много знакомых лиц. Они живут вдоль Женевского озера, в хороших домах на Майями. Месяц проходит в их естественной психологической обстановке. Мое маленькое открытие заключается в том, что простые люди счастливее, чем депутаты. Простые люди раз в год живут чужой жизнью, а депутат раз в год имеет привилегию жить своей жизнью. И в этом, на мой взгляд, колоссальное психологическое различие, колоссальное преимущество простых людей. Что касается политики. Лето, каникулы – это традиционное время поиска новых компромиссов. Именно в августе складываются или не складываются возможные мезальянсы между политическими партиями. У меня такое ощущение, что больше не складываются, чем складываются. Я знаю по слухам о ряде переговоров, в том числе между двумя мега-силами, и у меня ощущение, что не складывается и не сложится. Я считаю, что еще остается шанс на переформатирование парламента путем досрочных выборов, поскольку у меня подозрение, что парламент может не заработать. Что касается третьей части, может быть, самой важной – финансовой, как это ни странно, август часто бывает горячим не только в климатическом, но и финансовом смысле. Сейчас многие политики пытаются каким-то образом решить свои финансовые дела. У большинства главных политиков проблема одна – финансирование президентской кампании, именно сейчас происходят переговоры с донорами будущей президентской кампании. Насколько я знаю, финансовые трудности испытывают практически все, за исключением одного кандидата. У всех громадные «дыры» в бюджетах, у всех есть невыплаты зарплат в штабах, не закрыты долги по бордам, по телевизионной рекламе. Сейчас многие претенденты горячем августе, потные, разгоряченные, мечутся по спонсорам, пытаясь закрыть «дырки». Вот вкратце то, чем занимается наш депутатский корпус. Олексій Гарань: Дійсно, депутати відпочивають, але я думаю, що команди працюють, і це зрозуміло, оскільки вересень буде дуже напруженим. Я згодний з колегою, що зараз за лаштунками йде дуже серйозна робота. Стосовно домовленостей. Я думаю, що домовленості потрібні. Питання: які саме домовленості? Чому потрібні домовленості? Безумовно, ці вибори не мають стати виборами, які нагадують вибори 2004 року, які дійсно розкололи країну. Електоральна географія, звичайно, збережеться, хоча вона й буде змазана. В той же час я думаю, що до ситуації, яка була у 2004 році із невизнанням результатів виборів і з тим протистоянням, яке було, все-таки справа не дійде. Тому що об’єктивно у дестабілізації ситуації в країні не зацікавлені і основні політичні гравці, і основні бізнес-еліти, які з цим стоять. Тому що зрозуміло: якщо повториться ситуація, яка була 2004 року в умовах економічної кризи, це великі не тільки політичні, а й економічні ризики. Крім того, я думаю, дуже важливо, щоб ці вибори не розглядалися як грала з нульовою сумою. Вибори 2004 року розглядалися як гра з нульовою сумою, тобто якщо перемагає Янукович, помаранчеві казали, що приходить до влади криміналі тет, і навпаки. Інша сторона вважала, що якщо переможе Ющенко з його гаслами – «Бандитів у тюрми», - то це означатиме позбавлення їх усіх фінансових можливостей. Цього не відбулося. Те, що відбулося після виборів 2004, 2006 і 2007 років показало, що всі з усіма можуть домовлятися. Тому я думаю, що це об’єктивно може сприяти зменшенню накалу. Накал буде великий, безумовно, тому що приз великий. Але він може не призвести до такого громадянського протистояння, яке було 2004 року. Я думаю, що цього нам дійсно потрібно було б уникнути. Що для цього потрібно? Для цього потрібні домовленості, які є між конкурентами. Тут я маю на увазі не тільки двох лідерів. Я маю на увазі і Президента, і інших кандидатів. Мають бути певні домовленості, домовленості про правила гри, про те, щоб не розхитувати човен, тому що випасти можуть всі. І тоді треба буде доводити, що кожен вміє плавати самостійно, а це буде важко зробити. Як досягти цих домовленостей і які можуть бути домовленості – тут уже інше питання. Очевидно, що Закон «Про вибори президента», який був прийнятий, якраз показує, що Партія регіонів і БЮТ продовжують домовлятися, але ми знаємо про те, що цей закон викликав серйозну критику, і очевидно, Президент таки накладе на нього вето і скористається цим для того, щоб сказати: «Я захищаю певні цінності, я накладаю вето на закон, який містить ряд положень, які серйозно критикуються». Безумовно, і Партія регіонів, і БЮТ мають достатньо голосі, щоб подолати вето Президента, але, якщо мислити стратегічно, то в інтересах лідерів цих сил все-таки піти на компроміс і почистити положення, які викликають критику. Для того, щоб не ставити під сумнів результати виборів. Це не в їхніх інтересах, якщо вибори будуть критикуватися не тільки всередині країни, а й за кордоном, тому що там є певні положення, які викликають серйозні застереження. Тому я думаю, що, якщо Президент накладе на цей закон вето, то, мені здається, стратегія БЮТ і ПР має полягати не в лобовому протистоянні, а в тому, щоб ряд зауважень до тих положень, які викликають найбільшу критику, прийняти. Якщо говорити про дострокові вибори парламенту, чесно кажучи, я не уявляю, як це зробити з правової точки зору. Конституція говорить про півроку до завершення повноважень Президента. Другий тур у нас запланований на 7 лютого, ще, скажімо, два тижні буде продовжуватися судова канитель, тобто до кінця лютого. Відрахуємо шість місяців – це означає, що треба розпускати парламент до 1 вересня. Які є правові підстави для цього? Я думаю, що тут можна буде оскаржувати, тому що ми не знаємо, від якої дати відраховувати ці шість місяців. Юристи БЮТу можуть сказати: «давайте відрахуємо від 7 лютого», тоді до 7 серпня треба розпускати парламент. Очевидно, що це в інтересах Президента, але я думаю, що зараз такий варіант дуже сумнівний. Якщо ви наведете додаткову аргументацію… Дмитрий Выдрин: Аргументации никакой нет. Я имел в виду не роспуск, а самороспуск парламента. Ко мне уже подходило несколько депутатов как к бывшему коллеге и говорили, что собираются выходить из парламента и складывать полномочия. Я не исключаю, что это может стать фишкой этого парламента, когда люди просто перестанут ходить на работу и сложат депутатские полномочия. Олексій Гарань: Такий варіант в принципі можливий, але зараз його важко реалізувати з правової, юридичної точки зору, тому що зараз внесені зміни, які не дозволяють провести те, що зробили БЮТ і «Наша Україна» 2007 року – обнулені списки. Це дуже важко зробити технічно. Останній момент. Якщо говорити про позицію Президента, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, в чому полягає його велика мета. Так, зараз він заробляє певні додаткові очки на критиці і на позиціонуванні, що саме він захищає українські національні інтереси. Критикуючи Тимошенко, критикуючи Януковича, він на цьому заробляє певні очки, але тут виникає питання: як це конвертувати? Я міг би зрозуміти, якби неформально була зроблена ставка на Яценюка. Зараз ми почули, що Президент теж збирається брати участь в блоці. Що це означає? Це означає, що він рубає шанси Яценюка, тому що він забирає частину його електорату. Далі – він, безумовно, подрібнює електорат помаранчевих. Він, безумовно, ускладнює життя Юлії Тимошенко. Таким чином, він підіграє кому?.. В цьому полягає велика мета? Я розумію, коли Президент позиціонує себе в націонал-демократичній ніші як критик тих, хто, на його думку, діє не інтересах України. Тут можна дебатувати, але така позиція в принципі мені зрозуміла. Якщо говорити про участь Ющенка у виборах, то, чесно кажучи, я тут не розумію, в чому фішка, тому що об’єктивно це буде сприяти Януковичу.