Дипломатическая «война»: око за око, зуб за зуб

Нет вечных врагов, нет вечных друзей. Вечными являются национальные интересы, считает Геннадий Удовенко.
На российско-украинском дипломатическом «фронте» снова «бои»: МИД Украины отозвал двух российских дипломатов. В ответ российская сторона выслала с территории государства двух украинских дипломатов. «Око за око, зуб за зуб». Неужели отношения Украины и России приобретают признаки пещерных? Ответить на этот вопрос «Главред» попросил Геннадия Удовенко – человека, «дипломатическая жизнь» которого насчитывает свыше 40 лет. Предлагаем вашему вниманию избранные заявления дипломата на тему: «Украинско-российская дипломатическая «война»: причины и следствия». Украина и Россия обречены на дружественные взаимоотношения «Я бы не называл то, что произошло с выдворением двух российских дипломатов из Украины и соответствующую реакцию российской стороны на это выдворение «войной». Нет войны. Мы обречены географией, историей на нормальные дружественные взаимоотношения двух государств. Но действительно, в названии темы есть сермяжная правда. В самом деле, все годы независимости и Украины, и России у нас постоянно была какая-то напряженность. Это досадно. Досадно, что это мешает перестраивать наши отношения на основе договора «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве». Вдумайтесь в название документа. Почему мы не руководствуемся этим договором? Высылка дипломатов – обычная международная практика «Я не преувеличиваю значения этого конфликта. Я бы назвал это дипломатическим инцидентом, когда дипломатические работники заявляют о нежелательности их деятельности в нашем государстве». «Мне приходилось всю свою дипломатическую жизнь – а это почти 40 лет непосредственно в дипломатии, - работать бок о бок с дипломатами Советского Союза и с дипломатами и руководителями внешней политики Российской Федерации как независимого государства. Я работал на разных позициях, и я на своем собственном опыте знаю, что это такое». «Это обычная дипломатическая практика. В свое время, во времена Советского Союза, британское правительство выставило более ста советских дипломатов. Мы приняли решение о завершении пребывания российских дипломатов в Украине сознательно, Россия отреагировала на это. Все делается согласно Венской конвенции о дипломатическом иммунитете. Никаких нарушений международного права, по крайней мере, со стороны нашей стороны, не было. Единственное, что мы выставили этих двух дипломатов за их практическую деятельность. Зато эта женщина – генеральный консул в Петербурге – абсолютно невинно пострадала. Но «око за око, зуб за зуб». «Черномырдин себя вел не как посол, а как губернатор. За одно такое высказывание, которые он позволял себе в адрес Украины, можно было его выставить. Украина на это не пошла при двух президентах – Кучме и Ющенко. Мы всякий раз глотали это, списывали на его неординарность». Но «наконец у нас появилась смелость пойти на такой шаг». Проблемы в отношениях Украины и России: неоимпериализм с одной стороны, менталитет неполноценности - с другой «Если говорить о концептуальных проблемах в наших отношениях, то их две. Со стороны России. Россия присвоила себе право особого интереса на территории бывшего Советского Союза. Позже география этого «особого интереса» расширялась, и потом он перерос в защиту российских граждан на территории бывших советских республик. Дальше эта философия вылилась в защиту русскоязычного населения Украины. Я называю это рецидивом неоимперской политики России. Можно проиллюстрировать российский неоимпериализм в отношении Украины на многих примерах. В 1992-93 годах Российская Дума провозгласила статус города Севастополя как российского города. Украина отреагировала на это, мы направили делегацию в Совет Безопасности, и он принял беспрецедентное решение – впервые в истории ООН, - в котором осудил действия российской Думы». «Тогда это уже были прямые посягательства на территориальную целостность нашего государства. Дальше можно сказать о Тузле. Это тоже было проверкой наших способностей защищать свои границы, свои национальные интересы. Потом, к сожалению, политические отношения отразились на экономических. Для Украины Россия – исключительно важный торгово-экономический партнер. Вспомним молочную «войну», сырную «войну», шоколадную «войну». Каких только «войн» там не было! Что-то не так Украина сделала – сразу вводятся какие-то эмбарго на поставки молочной продукции, на поставки ранних овощей. Сегодня мы тоже видим, как трудно эти отношения складываются, сколько у нас сегодня проблем. Безусловно, главная проблема – Севастополь: угроза, что Черноморский флот РФ останется там навсегда, что Севастополь – российский город и т.д». Поэтому «нужно, чтобы Россия пересмотрела свою концепцию отношений с Украиной». Со стороны Украины. Какая наша главная проблема? Украинский менталитет неполноценности. За годы независимости мы от этого менталитета не отказались. Возьмите решения Верховной Рады, которая всякий раз оглядывается: «А как посмотрит на это решение Россия?» Три «П» дипломатических кадров независимой Украины «Будучи министром иностранных дел, я провозгласил два принципа внешней политики. Первый принцип касается дипломатических кадров независимой Украины. Это так называемые «три «П»: патриотизм, профессионализм, порядочность. Второй принцип – нет вечных врагов, нет вечных друзей. Вечными являются национальные интересы. Леонид Даниилович мне позвонил и говорит: «Что вы там выдумываете? Как это – «нет вечных друзей»? Это был намек на нашего соседа. А я говорю: «Это Черчилль сказал». Это принцип британской внешней политики. До тех пор, пока Украина будет ждать, что барин приедет к нам либо из Москвы, либо из Вашингтона, либо из Брюсселя и скажет, как нам жить, что нам делать, до тех пор с нами и будут так себя вести. Внешняя политика – это продолжение внутренней политики. Во внешней политике можно достичь каких-то больших успехов в очень короткий промежуток времени, когда вы говорите с партнерами и они вам верят. Но если это не подкрепляется делами, то таково и отношение к государству. Мы ослаблены – экономически, финансово, наше общество расколото, но ничего нового в этом нет. Министр иностранных дел не нужен. Все готовятся к выборам «Отсутствие министра такое долгое время, безусловно, отрицательно сказывается на нашем государстве. К сожалению, сегодня он никому не нужен, потому что все уже начинают готовиться к президентской кампании». «Можно было бы, на мой взгляд, найти компромисс между президентом, правительством и Верховной Радой, назначить министром иностранных дел одного из двух первых заместителей министра иностранных дел. У нас даже нет исполняющего обязанности министра. Это отражается на отстаивании интересов в правительстве, в частности, финансовых интересов. Сегодня только ленивый не говорит о том, в каком страшном кризисе находится Министерство иностранных дел. Но у нас состав Министерства иностранных дел и зарубежных дипломатических миссий – это отлаженный механизм, работающий бесперебойно, даже в отсутствие министра». МИД – «возможно, единственная не коррумпированная организация, в которой должности не достаются за взятки». Отвечая на вопрос читателя «Главреда», Геннадий Удовенко рассказал о событиях 1999 года, а именно, о последней поездке Вячеслава Чорновила. По словам господина Удовенко, «история той поездки была следующая. Вячеслав Максимович Чорновил пришел ко мне и говорит: «Вы такой популярный, мы знаем ваши взгляды, и мы просим, чтобы вы баллотировались от Народного Руха Украины в Верховную Раду». Я посоветовался с близкими, родными, друзьями и дал согласие. Тогда он мне говорит: «Но нужно, чтобы вы потом отказались от должности министра (иностранных дел. – Ред.) в соответствии с законом. Напишите обязательство». Я написал. Меня избрали по списку НРУ, я перешел в Верховную Раду. В это время, по инициативе Чорновила, Рух выдвигает меня кандидатом в президенты. Я этого не хотел. Я не был готов к этому. А Чорновил говорит : «Это не партия, если она не выдвигает своего кандидата в президенты. Я дам согласие на то, чтобы не выдвигать вашу кандидатуру, только в одном случае: если Ющенко даст согласие». Чорновил сказал: «Давайте мы поедем в Кировоград, посмотрим, как там нас будут принимать, а потом уже определимся с тем, быть вам кандидатом или нет». Мы должны были ехать. Звонит мне Дима Пономарчук – он тогда был пресс-секретарем у Чорновила: «Геннадий Иосифович, как же мы в одной машине поедем:? Вас двое, охранник, я, Чорновил, машина маленькая. Попросите у Чорновила вторую машину». Я не знал, как к Чорновилу обратиться с таким вопросом. Тогда он сам все устроил. Поехали на двух машинах. В одной машине – Чорновил и Дима Пономарчук, во второй машине – я, охранник и Андрей Ницой – он был тогда руководителем аппарата НРУ. Нас прекрасно встретили в Кировограде, возвращаемся мы в Киев на двух машинах. Вячеслав Максимович говорит: «По пути я знаю кафе, остановимся, выпьем кофе». Мы остановились в кафе, выпили бутылку вина, чаю, кофе, а затем он говорит: «Геннадий Иосифович, поскольку мы в Киеве едем в разные концы, так давайте здесь попрощаемся». И на этом мы распрощались. Мы выехали минут через 5 после него и потом узнали о трагедии. Предупреждали ли о покушении? Я работал председателем Комитета ВРУ по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений. Звонит мне какой-то человек и говорит: «Я – сотрудник ФСБ России. У меня к вам есть разговор. По имеющимся у меня данным, готовится покушение на РУХовцев, чтобы не допустить избрания РУХовца президентом». Фамилию он не называл. Я говорю: «Это все слова. Я не знаю, кто вы. Возможно, кто-то проверяет меня. Пишите». Он написал, но не подписался. Я с этим письмом ознакомил Чорновила. Чорновил мне сказал: «Таких писем будут десятки». На том и закончилось. Но когда случилась эта трагедия, этот человек стал фигурировать на допросах в ГПУ. Первый, кому я вручил это письмо, был Медведчук. Он тогда возглавлял комитет ВР по расследованию убийства Чорновила. Время от времени мы поднимали вопрос и перед Генеральной прокуратурой, и перед Министерством внутренних дел. Тормозило расследование МВД, покойный Юрий Кравченко. Он говорил, что это обычное ДТП. Потом вышла книга об этой трагедии. И теперь Тарас Чорновил снова требует детального расследования этой версии». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь