«Faіled state» Украина и визит Патриарха Кирилла

Что же касается сферы политики, то с самого начала было ясно и то, что граждане Украины получили в лице Патриарха Кирилла харизматичного собеседника с убеждениями, которые он умело, доказательно и последовательно отстаивает. И то, что ему будет оказано противодействие не менее последовательными идеологическими противниками. Концепция так называемой «национал-демократии» (что является оксюмороном, так как не бывает демократии для отдельной нации), как известно, гласит: Украинская православная церковь с центром в Москве – «пятая колонна» Белокаменной в Украине, ее священники спекулируют на реально существующих проблемах, манипулируют сознанием верующих, направляя ее в выгодную России сторону. Ясно, что при этом причину подменяют следствием. Невозможно спекулировать на несуществующих проблемах. Но со следствием бороться легче, его легче «упаковывать» в образ врага. Украина в своем нынешнем состоянии фактически является «faіled state» ("несостоявшееся государство"), т.е. несостоятельным, неудавшимся государством, не способным проводить эффективную внутреннюю и внешнюю суверенную политику в интересах своих граждан. Налоговый инспектор воспринимается подавляющим большинством украинцев не как общественно полезный госчиновник, благодаря деятельности которого своевременно выплачиваются достойные пенсии, а как грабитель, обирающий предпринимателя до нитки. Рядового милиционера мы склонны воспринимать источником угрозы, а не защиты наших прав. Наша армия не только не защищает народ, но и является перманентной угрозой и для своих, и для иностранных граждан. Доказательства: трагедия на львовском аэродроме Скнилов подо Львовом 27 июля 2002 года и катастрофа 4 октября 2001 года самолета ТУ-154М, рейс № 1812 "Тель-Авив - Новосибирск", сбитого над Черным морем ракетой С-200 украинских ПВО. Профсоюзы в Украине ничтожны, а гражданскому обществу после его молчания в прошлом году при обесценивании гривны в два раза надо выписывать свидетельство о смерти. Глава правительства на официальной пресс-конференции 10-го июля 2009 года заявляет, что: «транш МВФ составляет 3,3 млрд. долларов; из этих денег абсолютно точно 1,9 млрд. долл. будет направлен на погашение внешних долгов Украины», после чего объявляется о планах реструктуризации (то есть, не заплатить вовремя) денег по внешним обязательствам «Нафтогаза Украины». Глава государства попрание верховенства права сделал нормой. 12 апреля 2007 года, в ответ на вопрос, что он будет делать при негативном для него решения Конституционного Суда о законности провозглашенных выборов, Виктор Ющенко ответил: «не на это надо делать акценты». На что надо делать акценты, стало ясно спустя одиннадцать дней, когда СБУ 23.04.2007 «вдруг» раскопало компромат на судью КС С.Станик, а сам Конституционный Суд был объявлен «скомпрометированным с двух сторон». Наконец, государство не может не только защитить своих граждан, но и себя: Украина несет территориальные потери. Решение Международного суда ООН в Гааге, которым под юрисдикцию Румынии отошло более 79% спорных территорий в Черном море, массовая раздача румынских паспортов в Буковине, дискуссия об открытии американской дипломатической миссии в Крыму – все это иллюстрации к тому, что Украина превратилась из субъекта в объект международной политики. Я не идеализирую режим Леонида Кучмы. Идеальных политических режимов никогда в истории не было, нет и быть не может. И при Леониде Кучме МВД и Налоговая администрация не были демократическими институтами. Трагедии, виной которым армия – из того же времени. Не были влиятельными профсоюзы, ограничивалась свобода слова, были трагические убийства журналистов – тоже. Но кое-чего при режиме Леонида Кучмы не было. Не было тотальных увольнений госслужащих – «золотого кадрового резерва» любой страны. Не запрещались, как сейчас, фильмы и книги (последний пример - фильм «Бруно», запрещенный Министерством культуры и туризма Украины). Была работающая экономика. Украина потеряла выгодный на то время контракт на участие в постройке Бушерской АЕС в Иране, но мы были среди тех немногих стран, кто вошел в международный консорциум Sea Launch. Народ не грабили путем «скачков» в девальвации гривны, так как экономический популизм не составлял содержание политики. В «дооранжевое время» невозможно представить безудержный рост платежей за коммунальные услуги. В январе-сентябре 2008 года отпускные цены на газ для населения выросли на 35%, с 1 сентября 2009 года цена на природный газ для населения вырастает еще на 20%. Все это – лишь в малой степени результат мировых процессов; Украина платит за непродуманное и непросчитанное противостояние России. Таким образом, я отнюдь не утверждаю, что «вот раньше было лучше». Ergo, если мы хотим превратить Украину из «faіled state» в настоящее государство, надо проанализировать текущее состояние вещей, лучшее, что было, надо развивать, оставив худшее его собственной карме. Надо последовательно решать накопившиеся проблемы. А не списывать их на «внешние факторы». Тем более, усугубляя существующие проблемы новыми, созданными в угоду политической целесообразности. Возвращаясь к визиту Патриарха Кирилла - разве не прав он, заявляя: «голод, усиленный еще и природными катаклизмами, привел к тому, что погибло огромное количество людей, - в Украине, Поволжье, Северном Кавказе, Южном Урале, Западной Сибири, Казахстане» (я не согласен со словами о «природных катаклизмах»)? Нужно признать, что Голодомор был не геноцидом этнических украинцев, а средством уничтожения экономически самостоятельных собственников, - в том числе и в Украине, где от него погибли не только этнические украинцы. Цитата из выступления Патриарха Кирилла на «Интере» 28 июля: «Какие такие ценности может предложить нам западная цивилизация? Мы идем туда не за ценностями. Мы идем туда, чтобы сытно есть». Оценка Елены Щеткиной в газете «Зеркало недели»: «Европейские ценности не сводимы к потребительской культуре, как пытаются нас убедить патриарх Московский и его команда». Другое мнение высказала в газете «День» Людмила Филиппович: «когда я слушала Патриарха, я солидарна с многими мыслями, высказанными им. В частности, в отношении кризиса современного общества». Мое мнение таково. Конечно, на Западе немало людей, чьи действия выходят далеко за рамки потребительской культуры. Но важно помнить, что Патриарх говорил об этом в Украине. Разве не потребительская составляющая культуры Запада привлекает большинство украинцев? Украинские «заробітчани» едут на стройки Москвы и Лиссабона, чтобы посетить местные театры? И здесь опять уместно говорить, что превращение Украины в нормальное государство из «faіled state» означает, в частности, и создание условий для функционирования достаточно количества достойно оплачиваемых рабочих мест граждан Украины. Патриарх Кирилл говорит о другом. О его «профильном» – «хлебе духовном». Нам важно понимать: в том, что кому-то что-то нравится или не нравится в словах и действиях духовных лиц, традициях тех или иных церквей, нет ничего необычного. Скорее, это норма. «В разных государствах-членах Евросоюза существуют различные традиции и культуры того, как люди относятся к религии, зависящие от особенностей того или иного общества и государства», - заявлял Ханс-Герт Пёттеринг, председатель Европейского парламента. Кому-то не нравятся практикуемые католические нормы в отношении запретов на развод, крещение детей, рожденных вне брака, применение противозачаточных средств. Кому-то нравится то, что в Германии и странах Скандинавии легализированы однополые браки – а ведь церкви в Германии публично выступили против этого. Против однополых браков, кстати выступил и Патриарх УПЦ КП Филарет на заседании Совета церквей Украины 13 июля 2009 года. Поэтому если акценты Патриарха Кирилла кому-то не нравятся – это нормально. Важно только учитывать, что Российская православная церковь критикует идолы потребительской культуры уже не один десяток лет, и, пожалуй, не одно столетие. О единой поместной православной церкви. О ней говорит не только Виктор Ющенко, о ней говорил, кстати, и Леонид Кучма, например, 30 апреля 2000 года. При том, что оба президента должны руководствоваться конституционной позицией об отделении церкви от государства; это, конечно, не запрещает им высказывать личное мнение. Позиция Патриарха Кирилла: «Поместная церковь уже 2000 лет существует. Есть Поместная церковь в Украине, если бы ее не было – не было бы сегодня Украины». Есть мнение, высказанное в газете «Левый берег» журналистом Виктором Еленским: «православная экклесиология, то есть наука о природе и свойствах церкви: в территориальном размежевании поместные церкви сообразуются с политико-административным делением, с государственными и административными границами. Причем учебниках непременно приводится 38-е правило Трулльского Собора: «Аще царскою властию вновь устроен или впредь устроен будет град, то гражданским и земским распределениям да следует и распределение церковных дел». У меня нет оснований не доверять мнению авторитетного религиеведа Виктора Еленского, но я помню и другое. Например, цитату из Послания Апостола Павла: «нет ни Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». Но вопрос, сколько церквей должно быть – для демократического государства абсурден. В Национальный совет церквей США (The National Council of Churches USA) входят тридцать пять протестантских, англиканских, православных, исторически афро-американских и этнических церквей. К тому же, ряд современных государств - Великобритания, Швеция, Дания, Греция (это лишь отдельные примеры) - сохраняют государственную церковность - причем некоторые из них имеют не одну государственную Церковь: в ФРГ - Католическая и Евангелическая Церкви, в Финляндии - Лютеранская и Православная - пользуются одинаково государственным статусом. Наличие множества церквей в Украине ничуть не делает ее менее европейской. Более того, оно полностью вписывается в рамки Украины как страны либеральной демократии, где каждый имеет право молиться своему Богу, там и так, как считает нужным ввиду своего представления и образования. Но - перефразируя известную поговорку, «счастливые церкви счастливы одинаково, несчастные – несчастны по-своему». Церковь не может решить проблемы государства, но не может не реагировать на проблемы паствы. И пока Украина будет оставаться «faіled state», всегда найдутся те, которые будут пенять на зеркало, откладывая визит к хирургу.