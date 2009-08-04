Только на каникулах депутат живет своей жизнью

4 августа 2009, 18:31

«Фишкой» парламента может стать его самороспуск. Выдвигая кандидатуру на пост Президента, Ющенко поддерживает Януковича.

Депутатские каникулы. Чем занимаются народные избранники на отдыхе? Забыли ли на время о государственных делах или ведут подготовку к новому политическому сезону и грядущим президентским выборам? Ответить на эти вопросы «Главред» попросил научного директора Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия», профессора политологии Алексея Гараня и профессора политологии, писателя Дмитрия Выдрина. Дмитрий Выдрин: Простые люди счастливее депутатов «В последние годы я коллекционирую признаки схожести и различий между депутатами и простыми людьми. Может быть, для того, чтобы когда-нибудь доказать, что депутаты – это особый подвид человеческого корпуса. Когда я размышлял о депутатских каникулах, я пришел к неожиданному выводу: депутаты и на каникулах очень отличаются как вид от простых граждан. У Фазиля Искандера был замечательный рассказ о сапожнике, который целый год копил деньги, а затем приезжал в южный город и целых три недели жил чужой жизнью. Он надевал форму капитана дальнего плавания и три недели он жил роскошной, экзотической жизнью, к концу третьей недели сам начиная верить в то, что он капитан. Тогда я понял: для нас отпуск и каникулы – это возможность раз в году пожить чужой жизнью. Мы прилетаем куда-нибудь в Анталию, где все включено, 2-3 недели живем чужой жизнью, по социальным стандартам, отличающимся от наших. Мы выдумываем себе биографии, играем чужую социальную роль и используем чужие социальные маски. А что у депутатов? У депутатов, как мне кажется, все строго наоборот. У них раз в году бывает возможность пожить своей жизнью. Раз в году они пересаживаются из своих «голимых» Лексусов, надоевших Мерседесов на нормальные машины – на Бентли, год пылящиеся в гараже, на хорошие Порше. Некоторые мои знакомые депутаты специально держат Феррари, Порше не в Киеве, а в Крыму, поскольку лидеры фракций им запрещают ездить на них. Они говорят: «Будьте как люди!» И только раз в году они живут нормальной, естественной депутатской жизнью. Они живут в своих домах. Если пройтись по первой линии Монако, на балконах вилл можно увидеть много знакомых лиц. Они живут вдоль Женевского озера, в хороших домах на Майями. Месяц проходит в их естественной психологической обстановке. Мое маленькое открытие заключается в том, что простые люди счастливее, чем депутаты. Простые люди раз в год живут чужой жизнью, а депутат раз в год имеет привилегию жить своей жизнью. И в этом, на мой взгляд, колоссальное психологическое различие, колоссальное преимущество простых людей». Дмитрий Выдрин: «Фишкой» парламента может стать его самороспуск «Я считаю, что еще остается шанс на переформатирование парламента путем досрочных выборов, поскольку у меня подозрение, что парламент может не заработать. Я имею в виду не роспуск, а самороспуск парламента. Ко мне уже подходило несколько депутатов как к бывшему коллеге и говорили, что собираются выходить из парламента и складывать полномочия. Я не исключаю, что это может стать фишкой этого парламента, когда люди просто перестанут ходить на работу и сложат депутатские полномочия». Алексей Гарань: Досрочные выборы? Очень сомнительно «Если говорить о досрочных выборах парламента, честно говоря, я не представляю, как это сделать с правовой точки зрения. Конституция говорит о полугоде до завершения полномочий Президента. Второй тур запланирован на 7 февраля. Еще, скажем, две недели будет длиться судебная волокита, то есть до конца февраля. Отсчитаем шесть месяцев – это значит, что нужно распускать парламент до 1 сентября. Какие правовые основаниями для этого? Я думаю, что это можно будет обжаловать, поскольку мы не знаем, от какой даты отсчитывать эти шесть месяцев». Дмитрий Выдрин: В «горячий» август кандидаты в президенты мечутся по спонсорам «Как это ни странно, август часто бывает горячим не только в климатическом, но и в финансовом смысле. Сейчас многие политики пытаются каким-то образом решить свои финансовые дела. У большинства главных политиков проблема одна – финансирование президентской кампании. Именно сейчас происходят переговоры с донорами будущей президентской кампании. Насколько я знаю, финансовые трудности испытывают практически все, за исключением одного кандидата. У всех громадные «дыры» в бюджетах, у всех есть невыплаты зарплат в штабах, не закрыты долги по бордам, по телевизионной рекламе. Сейчас многие претенденты в горячем августе, потные, разгоряченные, мечутся по спонсорам, пытаясь закрыть «дырки». Алексей Гарань: Майдан-2004 не повторится «Я думаю, что договоренности нужны. Вопрос: какие именно договоренности? Безусловно, эти выборы не должны стать, напоминающими выборы 2004 года, которые действительно раскололи страну. Электоральная география, конечно, сохранится, хотя она и будет смазана. В то же время я думаю, что до ситуации, сложившейся в 2004 году с непризнанием результатов выборов и с противостоянием, все-таки дело не дойдет. Потому что объективно в дестабилизации ситуации в стране не заинтересованы ни основные политические игроки, ни основные бизнес-элиты, которые за этим стоят. Потому что ясно: если повторится ситуация 2004 года в условиях экономического кризиса, это большие не только политические, но и экономические риски. Кроме того, я думаю, очень важно, чтобы эти выборы не рассматривались как игра с нулевым результатом. Выборы 2004 года рассматривались именно так. То есть если побеждает Янукович, то, как говорили «оранжевые», к власти приходит криминалитет. И наоборот. Другая сторона считала, что, если победит Ющенко с его лозунгами «Бандитов в тюрьмы», то это будет означать лишение их всех финансовых возможностей. Этого не произошло. То, что произошло после выборов 2004, 2006 и 2007 годов показало, что все со всеми могут договариваться. Поэтому я думаю, что это объективно может способствовать уменьшению накала. Накал будет большой, потому что приз большой. Но он может не привести к гражданскому противостоянию, возникшему в 2004 году. Я думаю, что этого нам действительно нужно было бы избежать. Что для этого нужно? Для этого нужны договоренности, которые есть между конкурентами. Тут я имею в виду не только двух лидеров. Я имею в виду и Президента, и других кандидатов. Должны быть определенные договоренности, договоренности о правилах игры, о том, чтобы не расшатывать лодку, потому что выпасть могут все. И тогда нужно будет доказывать, что каждый умеет плавать самостоятельно, а сделать это будет сложно. Как достичь этих договоренностей и какие могут быть договоренности – тут уже другой вопрос. Очевидно, что принятый Закон «О выборах Президента» показывает, что Партия регионов и БЮТ продолжают договариваться. Но мы знаем о том, что этот закон вызывал серьезную критику, и очевидно, Президент все же наложит на него вето и воспользуется этим для того, чтобы сказать: «Я защищаю определенные ценности, я налагаю вето на закон, содержащий ряд положений, которые серьезно критикуются». Безусловно, и у Партии регионов, и у БЮТ достаточно голосов, чтобы преодолеть вето Президента, но если мыслить стратегически, то в интересах лидеров этих сил все-таки пойти на компромисс и почистить положения, которые вызывают критику. Не в их интересах, если выборы будут критиковаться не только внутри страны, но и за рубежом, потому что там есть определенные положения, вызывающие серьезные предостережения. Поэтому я думаю, что если Президент наложит на этот закон вето, стратегия БЮТ и ПР должна заключаться не в лобовом противостоянии, а в том, чтобы принять ряд замечаний к тем положениям, которые вызывают наибольшую критику». Алексей Гарань: Выдвигая свою кандидатуру на президентские выборы, Ющенко поддерживает Януковича «Если говорить о позиции Президента, я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем заключается его великая цель. Да, сейчас он зарабатывает определенные дополнительные очки на критике и на позиционировании, что именно он защищает украинские национальные интересы, но тут возникает вопрос: как это конвертировать? Я мог бы понять, если бы неформально была сделана ставка на Яценюка. В настоящий момент мы услышали, что Президент тоже собирается участвовать в блоке. Что это значит? Это значит, что он рубит шансы Яценюка, потому что он отнимает часть его электората. Дальше – он, безусловно, раздробляет электорат «оранжевых». Он, безусловно, осложняет жизнь Юлии Тимошенко. Таким образом, он подыгрывает кому?.. В этом заключается великая цель? Я понимаю, когда Президент позиционирует себя в национал-демократической нише как критик тех, кто, по его мнению, действует не в интересах Украины. Тут можно дебатировать, но такая позиция в принципе мне понятная. Если говорить об участии Ющенко в выборах, то, честно говоря, я не понимаю, в чем тут фишка, потому что объективно это будет способствовать Януковичу». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь.
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