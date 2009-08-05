Пукач і Філарет над Фірташем

5 августа 2009, 10:32

Липень зазвичай для великої політики – місяць майже втрачений. Цьогоріч – аж ніяк. Правда, ньюсмейкерами замість так-сяк працюючих депутатів і міністрів були керівники та спікери Генпрокуратури, Служби безпеки та... предстоятель Руської Православної церкви.

Липневий тур патріарха Кирила «по городам и висям» був не просто політичним за цілями й озвучуваними посланнями, але й побудованим за всіма правилами шоу-бізнесу. Попередня розкрутка – татуйовані байкери, яких із російським прапором скерував до українського Севастополя особисто В.В. Путін. Правда, хедлайнер колони, відомий телепроповідник, диякон Андрій Кураєв ледве не провалив патріотичну місію, знявшись на фото із пляшкою забороненого в РФ «Боржомі». Та й оголені перси дівиць на мотоциклах не дуже поєднувалися з хоругвами з ликом Спасителя. Білборди, концерти, ролики, іміджеві інтерв’ю обраним ЗМІ. Ну, і ефір на «Інтері» у присутності «совісті нації» – режисера Федора Бондарчука, члена партії «Єдіная Росія». Але, як кажуть, ближче до рейтингу. «Кириломанія» призвела до парадоксального результату. Майже всі експерти «Главреда» відреагували на інформаційне і політичне шумовиння вищими, ніж раніше, балами головам українських церков. Найбільше (+38) пунктів до червневих балів отримав патріарх Київський та всієї Русі-України Філарет (12-й номер, такого раніше не було!). Він не тільки зміг своїми виступами переломити однозначно вигідний московському владиці дискурс, але й вивів на вулиці вірних УПЦ КП і понад тисячу священиків у святкових вбраннях. Їх виявилося в кілька разів більше, ніж тих, хто приїхав зустрічати патріарха Кирила. Митрополит Київський Володимир піднявся в нашому рейтингу на 32 позиції, кардинал Любомир Гузар – на 25 сходинок угору. Інший дебютант рейтингу, на якого звернули надзвичайну увагу експерти, – генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого заарештували в глухому поліському селі. Шістнадцята позиція! І це ще він не встиг нічого сказати про те, що всіх цікавить – хто йому наказав викрасти і вбити Георгія Гонгадзе. Проте надочікування, що Пукач «заговорить» і це може вдарити по кількох топ-політиках, кандидатах у президенти, як на мене, безпідставні. Він не для того переховувався шість років, щоб люди з важливими зв’язками і безмежними можливостями взагалі про нього згадували. У нашій продажній правоохоронній системі – це умова його виживання. Тим більше, що непрофесіоналізм і піарні потуги слідчих дають підстави обвинуваченому у вбивстві журналіста спробувати вийти сухим із води. Інші новачки липня – заступник Генпрокурора Віктор Кудрявцев (№ 65-66), перший заступник київського мера, і його в.о. Анатолій Голубченко та активна депутат-«регіоналка» і молода мама Олена Лукаш (№95-98). Найвище пересунулися в межах «Першої сотні» в.о. міністра закордонних справ Володимир Хандогій (+53), голова Рахункової палати, яка теж є для декого зручним інструментом-дубиною, Валентин Симоненко (+31), міністр праці Людмила Денисова (+26), глава Центрвиборчкому Володимир Шаповал (+24) і президентський економіст Олександр Шлапак (+23). Акції донизу – у Арсенія Яценюка, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського, які втратили місця в топовій десятці, а також у Ганни Герман (-54), Савіка Шустера (-38), Сергія Тігіпка, Петра Симоненка та Миколи Томенка (по -27), Олександра Єфремова (-26), Миколи Азарова (-25). Якщо зробити вибірку «президентських» рейтингів тих, хто оголосив про участь в осінньо-зимовій кампанії, отримуємо «картину маслом» – Тимошенко, Ющенко, Янукович, Литвин, далі з певним відставанням – Яценюк, і вже за межами півсотні – Тігіпко, Симоненко, Гриценко. Ну, й Інна Богословська, яка взагалі тільки місяць змогла втриматись у нашому рейтингу.

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