Место Стельмаха вакантно?

Как и ожидалось, сегодня состоялось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Его проведение инициировали депутаты от БЮТ. Они спровоцировали рассмотрение вопроса о деятельности Национального банка и заслушивание отчета исполняющего обязанности его главы Анатолия Шаповалова. Сам Владимир Стельмах в Раду не пришел. Причина – отпуск.

Тема увольнения Стельмаха витает под куполом с конца октября. А именно с того времени, как НБУ направил первый транш кредита МВФ ($6 млрд.) на рефинансирование десяти коммерческих банков. С самого начала за отставку главного банкира выступали и регионалы, и коммунисты. Но когда БЮТ стал настаивать, оказалось, что со Стельмахом не спешат расставаться все парламентарии. В то же время и сам Президент Виктор Ющенко отказался подавать представление на увольнение нынешнего главы НБУ.

Напомним, 24 декабря прошлого года парламентская фракция Блока Юлии Тимошенко потребовала от Президента Виктора Ющенко внести в ВР представление на увольнение председателя НБУ и первого заместителя председателя НБУ, а 26 декабря парламент выразил недоверие главе НБУ. 15 января 2009 года Верховная Рада вновь обратилась к Президенту с просьбой внести представление на увольнение Стельмаха. За это решение проголосовали 372 народных избранника. В тот же день Стельмах и ушел в отпуск.

Главные аргументы бютовцев для отстранения первого банкира страны от должности: падение курса гривни (курс доллара с конца сентября до середины декабря 2008 года по отношению к гривне вырос с 5 почти до 10 гривен, опустившись затем до 8-8,2 гривни) и коррупция во время рефинансирования банков осенью 2008 года.

Тем не менее в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания ВР были внесены четыре проекта постановлений. В частности первым был предложен проект под номером 3647 «Об отстранении председателя Национального банка Украины Стельмаха В.С., первого заместителя председателя Национального банка Украины Шаповалова А.В. от занимаемых должностей и назначении исполняющего обязанности председателя Национального банка Украины» (проект внесли депутаты от БЮТ Олег Ляшко, Руслан Богдан, Андрей Шкиль, Иван Кириленко, Олег Билорус, Андрей Кожемякин).

Один из его авторов Иван Кириленко в процессе заседания предложил снять его с обсуждения. Кроме вышеупомянутого проекта, на рассмотрение были представлены еще три других. Первый – «О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состоянии выполнения решений Верховной Рады по этим вопросам» - об отмене постановления 2004 года о назначении Стельмаха главой НБУ. Второй - проект постановления депутатов БЮТ и НУ-НС, предусматривающий восстановление в должности председателя правления НБУ Сергея Тигипко. Кроме этого, был и проект постановления Святослава Олийныка «Об ответственности Президента Украины Ющенко В.А. за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины».

Выступая на внеочередном заседании, первый заместитель председателя НБУ (ныне исполняющий обязанности главы) Анатолий Шаповалов сразу сообщил, что не намерен уходить в отставку. «Я не собираюсь подавать в отставку. Я своему делу посвятил 35 лет, и все мои действия были профессиональными», – сказал он. Шаповалов настаивает, что НБУ делает все возможное, чтобы ситуация была стабильной.

С трибуны Верховной Рады Анатолий Шаповалов сказал, что НБУ с начала октября 2008 года использовал $11 миллиардов из золотовалютных резервов на стабилизацию национальной валюты и обслуживание внешнего долга страны. В то же время Шаповалов отметил, что в настоящее время международные резервы Нацбанка составляют $30 миллиардов. То есть по итогам 2008 года они сократились на 2,8%. По словам банкира, Международный валютный фонд подтвердил отсутствие проблем в банках, где размещены резервы НБУ.

Также Национальный банк отверг обвинения в предоставлении преференций отдельным банкам при выделении кредитов рефинансирования. По словам Анатолия Шаповалова, начиная с октября 2008 года, кредиты рефинансирования получили 135 банков. Что же касается рефинансирования, выделяемого для банка «Надра», Шаповалов сказал, что такие меры необходимы для поддержания стабильности работы банка и не связаны с какими-либо коррупционными схемами.

В свою очередь Николай Азаров, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, считает нецелесообразным ставить вопрос об отставке председателя Национального банка в разгар кризиса и девальвации гривни. «Найдите мне хоть одну страну, где сей час, в разгар кризиса, в разгар девальвации валюты, ставился бы вопрос отставки председателя национального банка», – сказал Азаров. В то же время он призвал правительство и депутатов, которые обвиняют в коррупции руководство НБУ, предоставить необходимые материалы в правоохранительные органы.

После обсуждения деятельности Нацбанка глава ВР Владимир Литвин сказал, что это было «эмоциональное обсуждение очень сложной ситуации», тогда как надо принимать «серьезные адекватные решения», и Рада перешла к рассмотрению постановлений.

В результате депутаты проголосовали за проект постановления «Об ответственности Президента Украины Ющенко В.А. за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины». Таким образом, согласно документу, предусмотрено возложение личной ответственности за ситуацію на главу государства, поскольку Виктор Ющенко «дважды проигнорировал требования» ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира Стельмаха.

Затем депутаты приняли проект постановления № 3651 «О деятельности Нацбанка в период финансового кризиса и состоянии выполнения решений ВР по этим вопросам». Таким образом, парламент признал недействительным постановление о назначении Владимира Стельмаха главой Национального банка в 2004 году. За такое решение проголосовали 227 народных депутатов.

Что касается проекта об отмене постановления от 16 декабря 2004 года об увольнении Тигипко с должности главы НБУ, то за него проголосовали только 183 народных депутата при необходимых 226.

Любопытно, что на протяжении всего сегодняшнего заседания депутаты не раз говорили о том, что согласно Конституции, Верховная Рада не может уволить главу НБУ, так как его увольнение и назначение осуществляется только по представлению Президента. Другое дело – это отстранение от должности. Вот это вполне реально, если внести необходимые изменения в Закон Украины «О Национальном банке Украины».

Пока же депутаты своеобразным путем сделали так, что Владимир Стельмах как будто и не работал никогда в НБУ. Должность главы НБУ сейчас стала «вакантной». Правда, это решение, скорее всего, еще станет предметом многих судебных разбирательств. Ведь большинство юристов называют сегодняшнее решение по Стельмаху юридическим нонсенсом.