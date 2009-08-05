О демократии без берегов

5 августа 2009, 17:29

Европейская общественная организация, озабоченная состоянием соблюдения прав психически больных в Украине, направила госпоже Тимошенко вежливое письмо. С весьма конкретными вопросами. Вероятно, отечественные чиновники уже приготовили для Юлии Владимировны исчерпывающий ответ. С перечислением всего уже сделанного и только планируемого, хорошего и важного.

Наивные немцы с итальянцами и прочими примыкающими к ним французами очень искренне спросили Премьер-министра Украины о причинах неуважения нашего государства к правам некоторых его граждан. Как будто к правам других, психически здоровых людей, наше государство относится уважительно. Давным-давно, в далекие 60-ые прошлого века, в Москве была издана под грифом «для научных библиотек» книга известного французского коммуниста Роже Гароди «О реализме без берегов». Опаснейшая для тех времен книга, разрушавшая жесткие рамки советского социалистического реализма. Хорошо бы сегодня, в году 2009, нашелся профессионал, юрист или политолог, способный написать другую книгу, важную для переходной эпохи, с названием «О демократии без берегов». Ведь мы действительно живем в стране абсолютно безбрежной демократии, зачастую вполне заметно переходящей в анархию. Восемнадцать лет самостоятельной жизни приучили нас с подозрением относиться к прежде вожделенным, запретным словам «выборы», «свобода слова», «права человека», «европейские ценности», «независимое правосудие». Моя европейская знакомая (конкретную страну сообщать не буду), зарабатывающая себе на хлеб с маслом редкой профессией сопровождения в трудах и развлечениях богатых украинцев, естественно, не знающих ни одного иностранного языка, как-то рассказала мне следующее. Свои вполне официальные услуги (зарегистрирована специальная фирма) она всегда предваряет такими словами: «Очень прошу запомнить: я дорожу своим гражданством в этой стране, я никогда не нарушаю ее законы, если вы будете в моем присутствии готовить или совершать правонарушение, я немедленно сообщу об этом в полицию, я обязана сделать это». Ну, и что, скажете вы? Что же здесь особенного? Поясняю, особенное состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев клиентами этой дамы являются депутаты, в том числе и Верховной Рады, высокопоставленные украинские чиновники и члены их семей. Распущенные, привычные к отечественной своей вседозволенности и опеке многочисленных телохранителей, они при первых своих контактах с западной цивилизацией норовят жить по-украински. То есть слишком свободно. Вот им и поясняют очень твердо и честно: «Здесь – не Украина. Здесь все несут ответственность за нарушение требований закона». В СССР не было ни тюрем, ни психиатрических больниц, ни интернатов для беспомощных инвалидов. Как и многого другого, позорящего облик страны всепобеждающего социализма. Чего стоила одна только идеологема советской научной криминологии: «преступность – явление не типичное для советского общества, она – пережиток капитализма…». Они были, разумеется, но о них не писали. Как и о нищенском прозябании инвалидов-спинальников, навсегда заточенных в своих комнатах. И о многом, многом другом. Скоро выборы. Тяжелое время для всех наших сограждан «с особыми потребностями». И для персонала, работающего с ними. В преддверии выборов, и никогда более, о них вспоминают и жестко требуют (реже – настоятельно рекомендуют) отдать свои голоса за очередного партийного клона. В лучшем случае – одарив несчастных кулечком дешевых конфет или одним общим на всех телевизором. Благо не требуют смотреть конкретный канал, принадлежащий рвущемуся к власти клану. Выборы действительно вблизи. Я знаю это не из гороскопов или предсказаний последователей Ванги, мне все чаще звонят перепуганные своим прежним опытом главные врачи психиатрических больниц и директора интернатов. Жестко зависимые от своего начальства, в сущности, беззащитные, неинтересные ни украинскому омбудсмену, ни всевозможным Комитетам избирателей, они знают: единственная надежда – на Ассоциацию психиатров Украины. Увы, и мы бессильны. В письме, адресованном нашему премьеру, зарубежные активисты защиты прав психически больных предъявляют конкретную претензию: почему государство Украина не ратифицировало соответствующую европейскую Конвенцию? Действительно, наивные люди. Ну, ратифицируем мы еще одну Конвенцию, что с того. На нашем, сугубо украинском, правоприменении это никак не скажется. Как публично заметил мэр города Киева, господин Черновецкий, выживать у нас будут сильнейшие. Очень хочу узнать, как все-таки ответит госпожа Тимошенко на официальное письмо общественной организации, консультирующей Совет Европы?

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