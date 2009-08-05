6 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Политическая составляющая визита Патриарха Кирилла в Украину». В пресс-конференции приняли участие: -директор Института проблем управления им.Горшенина Кость Бондаренко; -заместиитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий; -директор Центра политических исследований и кофликтологии Михаил Погребинский. Алексей Голобуцкий: Украина была и остается для Русской православной церкви очень важной территорией и в дальнейшем будет оставаться таковой. Стало понятно, что российская власть и церковь стремятся продемонстрировать водораздел между тем президентом, который скоро войдет в историю, и тем президентом, который, как они думают, станет следующим – Януковичем. Первый выступал за единую поместную церковь, наделал много шума в прошлом году с приездом Варфоломея и т.д.Теперь таким образом они ответили, забили колышки на территории Украины, продемонстрировали, что влияние остается. Более того, судя по сообщениям региональной прессы Партии регионов и некоторых каналов, складывается впечатление, что Кирилл приехал не в Украину, а лично к Януковичу. Учитывая, что сейчас лето и недостаточно информационных поводов, команда Януковича использовал этот информационный повод по максимуму. Не понятно, кто больше от этого выиграл – Кирилл или Янукович, но понятно, что будущая президентская кампания будет мало отличаться от кампании 2004 года в плане основных идеологем. Понятно, что один кандидат будет отстаивать прозападные, проевропейские идеи. Второй будет защищать все те ценности, которые он защищал в 2004 году. Понятно, что никаких экспансий, о которых так много говорили, особенно после Тернопольских выборов, в Партии регионов не произойдет. Думаю, что даже избиратели, которые начали сомневаться в том, за кого голосовать, уже окончательно поняли, что Янукович в их понимании единства Украины не делает ни одного конкретного предложения. Что касается Кирилла – понятно, что его выступления отличались интересными моментами: призывам к благопристойности, скромности и т.д. Наверное, россияне немного отвыкли от того, что они живут в совершенно ином информационном пространстве. Например, о часах за 30 тысяч евро в Украине знали все, кто мог, а в России ни один телеканал об этом не сказал. И вообще визит Патриарха Кирилла освещался в российских СМИ очень схематично. Таким образом, стало очевидным, что этот визит был исключительно для Украины. Все было сделано для того, чтобы избежать ошибок прошлой кампании, когда за одного кандидата агитировали политики. Они перешли на иной уровень – на уровень духовный. Наверное, они считают, что это будет выглядеть намного сильнее. Кость Бондаренко: Что можно сказать о результатах визита Патриарха Кирилла? Несколько моментов. Первый момент, вытекающий из нынешней позиции Патриарха Кирилла, Российской Федерации – не только в системе церкви, но и в системе тех общественно-политических отношений, которые складываются сегодня у наших ближайших соседей. Сегодня в некоторой степени складывается новая конфигурация власти в России. Если год назад можно было говорить о том, что у Путина появился временный наследник – Медведев, - то в последнее время Дмитрий Медведев все более превращается в самостоятельную фигуру и, соответственно, происходит пусть скрытая, но реально существующая конфронтация между Путиным и Медведевым. В этой связи у Медведева появился реальный союзник – Патриарх Кирилл. Известно, что супруга Медведева души не чает в Патриархе Кирилле, считает его чуть ли не святым. Между Патриархом Кириллом и Медведевым сегодня есть негласный пакт. Между Патриархом Кириллом и Путиным существуют серьезные расхождения и серьезные конфликты, имеющие место еще в те времена, когда Кирилл был Митрополитом Калининградским. Поэтому сегодня можно говорить о том, что Кирилл играет важную роль в общественно-политических процессах в России. В отличие от своего предшественника, Патриарха Алексия, Патриарх Кирилл переориентирует церковь, и свою миссию он видит в несколько иной плоскости. Если Патриарх Алексий пытался создать государственную церковь, то Патриарх Кирилл пытается создать надгосударственную церковь, и сегодня он говорит о русском мире, о русской цивилизации, он говорит о том, что украинцы и россияне – практически один народ. Поэтому в данной ситуации можно говорить о том, что его визит был в некоторой степени ознакомительным визитом, первым шагом в создании концепции русского мира, которую он, очевидно, будет продвигать совместно с Дмитрием Медведевым. Второй момент. Как свидетельствуют некоторые представители церковных кругов, в окружении Кирилл зреет интересная идея – провозгласить новый статус Патриарха – Патриарха Московского, Киевского и Всея Руси. Таким образом, будет понижена роль Украинской православной церкви Московского Патриархата – фактически будет создана единая церковь без разделения на УПЦ МП и РПЦ. Это уже сегодня вызывает большое сопротивление среди многих украинских иерархов УПЦ МП. Известно, что сегодня УПЦ МП является чрезвычайно сложным явлением. Нельзя сказать, что она монолитна. Ближайшее окружение Митрополита Владимира ведет переговоры с Патриархом Филаретом. Известно, что Виктор Янукович пытался очень активно пиариться на фоне визита Патриарха Кирилла в Украину, но Янукович постоянно подчеркивает, что его духовный наставник – покойный ныне Зосима. А в РПЦ Зосима считается чуть ли не сектантом. Поэтому Кириллу пришлось столкнуться и с этими процессами и каким-то образом позиционироваться вокруг этих процессов. Наверное, после своего визита в Украину он понял, что в свое время ему стоило прочитать книгу Кучмы «Украина – не Россия», потому что действительно УПЦ МП несколько отличается от РПЦ в целом, хотя это львиная доля в системе русого православия. Очевидно, что Патриарх Кирилл после визита в Украину пересмотрит значительную часть своих предыдущих концепций, модернизирует их, но я не думаю, что он откажется от основной концепции – концепции русского мира, русской цивилизации. Если говорить о том, насколько Патриарх Кирилл был подготовлен к этому визиту – он выступил с одним интересным предложением, которое на голову превосходит все предыдущие предложения российских политиков. Например, в отношении статуса Севастополя. Если российские политики называли его «городом русской славы», хотя российские войска там ни разу не одержали победу. Патриарх выступил с идеей, что это должно быть место паломничества всех народов, дескать, отсюда шло христианство, тут, Херсонесе появились первые христиане. Я думаю, эта концепция может быть лучше воспринята общественностью, нежели предыдущие слишком политизированные концепции. Он неоднократно демонстрировал способность к принятию молниеносных решений, и в этом плане можно говорить о том, что в России появился еще один серьезный политик. Хотя в России церковь отделена от государства, она там играет большую роль. Можно сказать, что в Украине сегодня вряд ли есть политики, которые могут так же адекватно реагировать на такие же вызовы или предложения, которые будут звучать из этого центра создания предложений. Михаил Погребинский: На мой взгляд, не надо преувеличивать слова, которые сейчас говорят в российском политическом дискурсе по поводу конкуренции между Медведевым и Путиным, и тем более о роли Московского Патриарха Кирилла в этой конкуренции. Я уверен в том, что на самом деле, линий сближения одинаковых позиций между Медведевым и Путиным намного больше, чем линий каждого из них с Кириллом. Но я признаю тот факт, что Кирилл играет большую политическую роль не только в Украине, но и в России, поскольку Россия находится в процессе поиска собственной идентичности, которая не может состояться без определения роли церкви в российской идентичности. Не случайно сейчас часто вспоминают Никона и проводят достаточно продуктивные параллели между Кириллом и Никоном. Что касается идеи «русского мира», то она принадлежит, скорее, Путину, нежели Медведеву. И то, что развивал здесь Московский Патриарх – это продолжение идеи «русского мира», которая объединяет Россию, Украину и Беларусь, которая провозглашает идею единого народа с «ветвями» – «Малой Русью», «Белой Русью», «Великой Русью». Пока что это можно рассматривать как одну из тенденций в поиске способов самоидентификации российской нации, России, русского народа. В этом отношении украинский дискурс далеко отстает, и, ничего, кроме жесткого противостояния националистической парадигмы и идейных поисков, которыми занимается галичанская интеллигенция и часть киевской, не противопоставляется всерьез на востоке и юге Украины. В этом смысле мы действительно не готовы к высокому диалогу с таким гостем. Что касается моих впечатлений от визита. Я - человек неверующий. Поэтому я избегаю судить пастырские аспекты визита. Как неверующий человек, я хочу сказать, что я глубоко удовлетворен результатами визита. Потому что для меня постоянным раздражителем украинской политической ситуации является тот факт, что общественное мнение большинства украинского населения и представителей политической элиты имеет большой сдвиг. Ничего подобного нет, например, в России или в Германии. У нас по опросам абсолютное большинство населения – более 85% - хорошо или очень хорошо относятся к России. В политическом классе соотношение вовсе не такое. Если посмотреть на состав нашего парламента, то представители этой точки зрения – только коммунисты. Партия регионов не попадает под эту категорию - у нее, скорее, бизнес-интерес, чем политическая или идеологическая близость. Но приезжает авторитетный человек, который говорит слова, под 99% которых подпишется 90 % украинского населения. Таких слов мы не слышим от украинских авторитетных деятелей вообще. Это замещение представительств человеком, приехавшим из другой страны и говорящим вещи, с которыми соглашаются моя соседка, консьержка, шоферы, которые стоят на улице. Они полностью согласны с его точкой зрения. Кирилл произнес много слов, которые можно вынести из религиозного контекста. Эти слова может воспринимать и поддерживать любой неверующий человек или верующий другой конфессии. Я с глубоким удовлетворением слышу то, что разделяет абсолютное большинство украинских граждан. И, к сожалению, эта точка зрения практически не представлена в украинском политическом классе. Для меня это принципиально важно: приезжает из России человек, который способен произносить такие слова, которые легко отзываются и резонируют с точкой зрения абсолютного большинства украинского населения. Это касается и предложения о Севастополе. Это может быть не «город русской славы», город паломничества. Я думаю, что для нас это некий рубежный визит, который должен стать стимулом для появления политиков и общественных деятелей, которые способны говорить убежденно, так, чтобы тебе поверили, говорить вещи, которые бы воспринимались большинством украинского населения. И тогда тебя услышат, тогда ты можешь стать реальным представителем населения, а не олигархических групп. Сейчас мы не готовы в полной мере оценить политическую важность этого визита. Не исключено появление после визита некоего нового интеллектуального дискурса, связанного с идентификацией цивилизационного пространства. До сих пор было два подхода: первый – пронатовский, антироссийский подход, и второй подход - «антиантироссийский». Возможно, после визита появится новый подход – более содержательный, который наполнил бы смыслом идеи государственного нейтралитета и т.д. Сегодня нет смысла в этих идеях. Я ожидаю, что визит Патриарха будет толчком к изменению поля нашего украинского политического дискурса вообще. Кость Бондаренко: Ющенко стремится к тому, чтобы каким-то образом объединить в себе функции главы государства и «великого жреца». Ни в одной стране, даже в африканских, президент не раздает благодатный огонь всем конфессиям, как это делается в Украине. Ющенко вмешивается в церковные дела, занимается тем, чтобы каким-то образом сформировать поместную церковь, забывая о том, что поместная церковь формируется без вмешательства первых лиц государства, и, о том, что еще Третий универсал УЦС отделил церковь от государства. Формирование поместной церкви должно происходить естественным путем, без вмешательства чиновников. Все, что делается милитаристским методом, «ломая через колено» – недолговечно. Алексей Голобуцкий: По статистике, в Украине верующих 76 %, а в России – 49 %, из которых 15% - мусульмане». Вопрос из зала: Как вы оцениваете позицию Киевского Патриархата по поводу визита Патриарха Кирилла? Например, тот факт, что на следующий день после богослужения на Владимирской горке Киевский Патриархат организовал пышное празднование Крещения Руси? Кость Бондаренко: Филарет – очень сильный политик. Свою активность он проявляет, как минимум, в трех направлениях. Во-первых, он сохранил все рамки благопрестижности, когда в первый день визита Патриарха Кирилла он сделал обращение к верующим по поводу того, что мы встретим Патриарха, будем гостеприимными и не будем организовывать никаких провокаций. Второе – он продемонстрировал, что у него есть влияние на часть украинского политикума, который поддержал Филарета. Сегодня в Украине сложилась ситуация, когда между УПЦ Киевского Патриархата и УПЦ Московского Патриархата происходит конкуренция. По данным, которые встречаются в СМИ, у них существует приблизительный паритет, причем, в УПЦ МП больше приходов и монастырей, а у УПЦ КП больше прихожан. Патриарх Филарет продемонстрировал, что его церковь склонна к активным действиям и противодействию. Он показал, что у него есть сила, база, возможность для сопротивления. Иными словами, «Он уважать себя заставил», - как говорил классик. Третий момент – это то, что как раз в ходе, в разгаре визита Кирилла начались и активизировались переговоры с частью клира УПЦ Московского Патриархата. Чтобы еще раз продемонстрировать, что есть рычаги влияния на Московский Патриархат. В ближайшее время Патриарх Филарет попробует играть не просто заметную, а важную роль в православных процессах. Сегодня появилось большое количество тех священнослужителей, иерархов, причем, во всех православных церквях Украины, которые говорят о необходимости создания Единой Киевской церкви, в последствии объединения нескольких церквей. Признание такой церкви будет очень проблематичным, поскольку, скажем, Константинопольский Патриарх Варфоломей понимает, что признание Единой Киевской церкви однозначно приведет к конфликтам с Московским Патриархатом, к чему он сегодня не готов, о чем он неоднократно заявлял.