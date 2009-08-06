Валентина Семенюк-Самсоненко: Приватизация в условиях падения спроса – это заказ мафии

Валентина Семенюк-Самсоненко в последнее время проявляет недюжинную информационную активность.

Главным поводом для активизации экс-главы Фонда государственного имущества Украины в информационном пространстве стало ее недовольство решением ФГИ выставить на продажу Одесский припортовый завод. И хоть решение это Фонд согласовал как с правительством, так и с Президентом, госпожа Семенюк-Самсоненко считает, что продажа предприятия будет незаконной. Более того, она грозится помешать сделке. При этом экс-глава ФГИ винит во всех бедах приватизации правительство и персонально его главу Юлию Тимошенко, которая приложила немало усилий, чтобы отправить Валентину Петровну в отставку. Семенюк-Самсоненко также полна решимости действовать и на политическом фронте. Пока в Соцпартии решается вопрос, кто же все-таки представит СПУ на будущих президентских выборах, она называет себя солдатом партии и уверена, что ярлык «предателя», закрепившийся за Морозом после перехода социалистов из «оранжевой» в «бело-голубую» коалицию не скажется на политических перспективах СПУ. Зато перспективы других социалистка обещает подпортить. Для этого у нее припасена информация, собранная за время курирования украинской приватизацией, которая, как все уже наслышаны, не всегда проходила прозрачно и чисто. Экс-глава ФГИ не скрывает, что главным объектом атаки станет премьер-министр, лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Об этом и многом другом Семенюк-Самсоненко рассказала в интервью «Главреду» На пресс-конференции по поводу продажи Одесского припортового завода вы сказали, что советуете потенциальным покупателям задуматься о последствиях. Можно ли расценивать ваше заявление как неголословное предупреждение инвесторам? Конечно. Я хочу сказать, что инвесторы должны думать, в какие авантюры их вовлекает сегодня власть, в двух направлениях: во-первых, на предприятии не изучен спрос, во-вторых, действует указ Президента №200 (запрет на продажу предприятий стратегического назначения. – Ред.). Это то, что сегодня запрещает приватизацию ОПЗ. Кроме того, стоит обратить внимание на условия конкурса, они прописаны с целью уничтожения украинской химической промышленности. На этом предприятии сегодня завязано очень многое, в частности, работа других химических предприятий. А в связи с тем, что в пункте 5-б (условий конкурса. – Ред.) указано, что после приватизации можно перепродавать предприятие по согласованию с ФГИ, а ограничений в создании дочерних компаний нет. Думаю, в интервале 5 лет может быть открыто отдельное предприятие на перевалку на базе ОПЗ, а сам завод – будет остановлен. А судиться потом можно будет годами за неисполнение инвестиционных обязательств, фактически, судиться с вывеской. Но обратите внимание, я была главой Специальной контрольной комиссии и, защищая государственные интересы, я подавала в суд как физическое лицо на ФГИ. И суд выиграла. Потому что предупреждение мое было основано на том, что я уже делала, на реальных пунктах, которые сегодня, в условиях продажи ОПЗ, нарушают закон. Возможная продажа ОПЗ – это угроза потери химической промышленности. Можно ли от вас лично ожидать каких-то действий, направленных на противодействие приватизации ОПЗ? Безусловно, я буду сейчас продумывать некоторые шаги, но для этого, конечно, необходимо определенное время. Сначала я жду реакции тех депутатов, которые вовсю кричали о преступной приватизации. А потом уже будет моя реакция. Планируете ли вы продолжить борьбу за восстановление вас в должности главы Фонда государственного имущества Украины? Я не держусь за должность. Я хочу одного – отчитаться в парламенте о работе за 4 года. Во-первых, я хочу донести до людей информацию о том, как их обокрали и как их обманули, кто это сделал, каким образом это было сделано. Вот почему сегодня депутаты не хотят слушать отчет ФГИ. Кабинет Министров рассказывает о том, что государство является неэффективным собственником. Но зачем тогда вообще нужен Кабинет Министров? Если правительство признает себя плохим менеджером, то тогда надо всем министрам собраться и покинуть Кабмин. А если правительство не хочет управлять государством, то оно должно дать возможность людям услышать об этом правдивую информацию. Может ли эта информация, которую вы планируете огласить с парламентской трибуны, касаться кого-то из тех, кто намерен идти сегодня в президенты? Разумеется, может. На Майдане рассказывали о наведении порядка в приватизации, и принимали соответствующие предложения. Есть люди, которые покупали объекты и забывали платить за них деньги. Есть случаи, когда на покупку заводов и их реконструкцию выдавались кредиты и их не вернули. Или предприятия, которые были запрещены к приватизации, забрали через банкротство. И сегодня человек, который это делал, в сессионном зале рассказывает о том, что сделка была проведена законно, по согласию какого-то чиновника. Как вы оцениваете недавнее решение выставить на продажу облэнерго? Насколько оно своевременно и на какую сумму в условиях экономического кризиса и падения фондового рынка может рассчитывать Украина при продаже этих предприятий? Обратите внимание: как только начинается понижение на фондовом рынке, тут же выставляются на продажу объекты. Это заказ мафии. Ведь чем дешевле их купят, тем дороже смогут потом продать. Сегодня те, кто инициирует приватизацию облэнерго и ОПЗ, ориентируются на финансовую поддержку в президентской кампании. Вспомните, кто в 2001 году начал приватизацию энергетики? – вице-премьер-министр Тимошенко. В Фонде госимущества до сих пор есть все оригиналы писем, которые направляла господину Бондарю Юлия Тимошенко – в них речь идет о том, как продавать энергетику. А сегодня ей нужно допродать все это, потому что еще не все аппетиты удовлетворены. За это ей обеспечат избирательную кампанию. Но самое главное в том, что люди будут рассчитываться за это ценой на электроэнергию. А в условиях полного безденежья финансово-промышленной группе рассчитывать на какие-то большие суммы при продаже облэнерго не стоит. Ранее лидер СПУ Александр Мороз назвал ошибкой выдвижение вас от Соцпартии кандидатом в президенты? Ваше решение баллотироваться остается в силе или вы подчинитесь решению осеннего съезда СПУ? Как заявление Мороза повлияло на ваши отношения с ним? У меня с Морозом как были замечательные отношения, так и остались. Мороз действительно сказал, что проведение съезда, по настоянию Станислава Николаенко, было ошибкой, потому что это было сделано слишком рано. Тогда началось шельмование меня в прессе, которое, в частности, привело к тому, что меня уволили с занимаемой должности в ФГИУ. Инициатором съезда был Станислав Николаенко, именно он хотел тайного голосования относительно решения вопроса о том, кто будет кандидатом от СПУ. Решение было принято демократично. К слову, при подготовке съезда меня не было, я была в Индонезии на собрании Международного женского движения. Прилетела в четверг вечером, в пятницу – Политсовет, на котором я тоже не присутствовала. Узнала о том, что буду кандидатом, уже постфактум. Было три кандидатуры: Цушко, Николаенко и я. Цушко кандидатуру снял, а тайным голосованием было принято решение в мою пользу. И действительно, оно оказалось слишком поспешным. Вот и все, что имел в виду Мороз. А если будет другое решение нового съезда, я его выполню. Я – солдат партии. И что бы ни случилось, действовать по принципу «положить партбилет и уйти» я не стану. Какие еще решения, кроме утверждения кандидата в президенты, могут быть приняты на предстоящем съезде? Николаенко выносил в свое время предложение об обновлении партии, так я могу сказать, что именно перед выборами это обновление и произойдет. В частности в политсовете и политисполкоме. Также будут изменены рабочие органы и усилен состав секретариата партии. Все идет демократично, при проведении конференций и собраний. Обновление в областях и районах. И это нормально. Но каких-то радикальных действий не будет, и как радикалы мы на выборы не пойдем. В частности, мы не станем критиковать нынешнюю власть. Пауков, которые сидят в банке, не надо трогать, они сами друг друга съедят. Социалисты уже разработали предвыборную программу на президентские выборы? Какие ее основные тезисы? Программа Социалистической партии утверждена съездом, и она является основой предвыборной программы кандидата от СПУ. К сожалению, сегодня очень много принятых законов в Украине просто не действуют. Потому основным пунктом программы будет лозунг: «Выполните те законы, которые уже приняты!». В частности, эти законы касаются социальной защиты граждан, защиты отечественного производителя и возобновления работы производства. И только тогда люди, которые находятся сегодня «в изгнании» на заработках за рубежом, смогут вернуться домой. Нужно восстанавливать доверие людей к государству. И те деньги, которые они заработали, привезут в Украину. Народ сам при создании благоприятных условий принесет инвестиции в страну. В последнее время в левом лагере активизировались переговоры об объединении левых сил. Как вы оцениваете перспективы объединения? Объединение идет с 1998 года, тогда было первое предложение относительно того, чтобы КПУ, Селянская партия и СПУ шли в парламент единым списком, Адам Мартынюк сказал: «Вы, селяне и социалисты, идите вместе, а мы пойдем сами, узнаем свой рейтинг». Вот до сих пор они рейтинг узнают. В 2000 году, во время акции «Украина без Кучмы» коммунисты то присоединялись, то отходили, в зависимости от того, куда ветер дует. В 2004 и 2006 году было то же самое. Но каждый раз перед выборами КПУ инициирует обсуждение этой темы. В 2007 году нынешнее руководство компартии дошло до того, что в избирательной кампании использовали призыв «голосуйте за коммунистов, потому что социалисты не пройдут». Коммунистов, говорят, финансирует Григоришин. И это неудивительно, ведь я по просьбе Симоненко его когда-то вытянула из кутузки. А это значит, олигархи договорились между собой сделать все, чтобы СПУ в парламенте не было и мы никому не мешали. Потому объединение под вопросом. Ваш бывший соратник по партии Иосиф Винский тоже заявил недавно о намерении консолидировать левые силы. Потянет ли он такой политический проект? Мне о Винском говорить тяжело и неприятно. Даже до того, как он покинул партию и назвал Мороза неприятным словом, я предупреждала Мороза, что до добра он не доведет. То, что он сделал, можно приравнять к ситуации, когда развелись супруги, и муж потом пошел рассказывать о том, какие в семье были отношения ночью. Это не этично. Я знаю, что у Винского есть много денег, очень много. А потому у него есть возможность создавать подобные бизнес-проекты. Но он такой левый, как я – космонавт. На какой результат может рассчитывать кандидат в президенты от СПУ, учитывая нынешнее падение рейтинга, связанное с клеймом "предателя"- Мороза? У социалистов есть 21 тысяча депутатов разных уровней, у нас фундамент есть. И сегодня у людей произошла переоценка ситуации. Мы очень тесно сотрудничаем с общественными организациями, что дает нам возможность идти к людям и показать наши намерения через конкретные действия. Люди уже увидели лживость олигархов, которые рассказывали им о социальной справедливости. Потому отношение к социалистической партии сейчас уже совсем другое. Сегодня поднять государство могут только те, кто умеет реально работать, а не просто говорить. А ярлыки навешивать никто не станет, ведь ярлыки скорее в нынешних условиях прилипнут к действующей власти. Относительно победы я могу сказать – победа будет за нами. Мы сегодня являемся членами Социнтерна, а это дает нам и политические контакты, и экономические. И я думаю, что это даст возможность поднять страну. Сегодня, когда Украина много потеряла рынков сбыта, потеряла связи со странами СНГ, странами Варшавского договора, наше присутствие в Социнтерне дает возможность эти контакты возобновить. Есть ли у вас намерение возглавить Соцпартию? Возможен ли раскол в СПУ на нынешнем этапе? Я над такими вещами не задумывалась. Социалисты сегодня дружная команда. И даже если где-то возникают разногласия, то дальше мы решаем, как в дружной семье. И даже сплачиваемся еще сильнее. И возможно, период 2007 года стал для нас испытанием. Как у Пушкина: «Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром, французам отдана?». Наверное, для того, чтобы увидеть, кто пришел в партию ради карьеры, а кто – ради работы, ради конкретных действий по спасению страны. Наша задача сегодня объединить вокруг себя людей. Сколько, по вашим оценкам, необходимо Соцпартии средств на проведение эффективной предвыборной кампании на президентских выборах? Какие источники финансирования намерена использовать СПУ для кампании? Главная наша ценность не деньги, а люди. К слову, СПУ, наверное, единственная партия, члены которой платят партийные взносы. Членами нашей партии в основном являются представители малого и среднего бизнеса, а не денежные мешки. Но это говорит о том, что мы независимы от олигархов. А относительно количества средств – их будет столько, сколько предусмотрено законом. И мы найдем возможность получить поддержку.