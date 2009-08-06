Всеволод Лоскутов: В дипломатии все зеркально

6 августа 2009, 18:03

Уполномоченный по делам России в Украине, временно исполняющий обязанности российского посла Всеволод Лоскутов ответил на вопросы «Главреда» о том, когда можно ждать в Украине нового российского посла, о вероятности эскалации конфликта на грузинско-осетинской границе и о том, как именно может, по выражению российского руководства, «доиграться» Украина за поставки оружия Грузию.

Всеволод Владимирович, как скоро можно ожидать приезда нового посла России в Украине Михаила Зурабова в Киев? Сегодня я не могу сказать, когда состоится приезд Зурабова в Украину. Поскольку он только сегодня получил информацию о том, что Украина дала согласие на назначение его Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине. Когда он приедет – это он сам определит, будет советоваться с руководством страны, в первую очередь с Министерством иностранных дел. По процедуре посол сейчас определит время, когда выезжать на Украину, а дальше будет вручение верительных грамот главе государства, Президенту Украины Виктору Ющенко. Насколько правдива информация российских СМИ о том, что его приезд в Киев может быть отложен до окончания избирательной президентской кампании в Украине? Я ничего не слышал о том, что приезд посла может быть отложен до окончания президентской кампании в Украине, но насколько я знаю, так вопрос никогда не стоял. Я вообще впервые услышал о такой гипотезе, и откровенно говоря, в недоумении, откуда она взялась. С чем связывают в посольстве столь долгую паузу в официальном назначении Зурабова? Мне сложно сказать, с чем было связано затягивание официального назначения Зурабова. У меня, конечно, есть свои мысли на этот счет, но предпочту их оставить при себе. В конце концов, каждая страна имеет свои правила, свои традиции. И с данным вопросом вам лучше обратиться к украинским властям. Но в Кремле спокойно отнеслись к долгой процедуре назначения нового главы российского посольства в Украине. Никто у нас не торопил, не подгонял, я даже, по-моему, ни разу не обращался к украинскому МИДу с вопросом: "Когда будет агреман?". Неопределенность с официальным назначением главы посольства отразилась на вас и ваших сотрудниках? Нет. Никакого чувства неопределенности мы в период рассмотрения кандидатуры Зурабова не ощущали. К тому же прежний посол Виктор Степанович Черномырдин, который сейчас является советником президента России, оказывал нам всяческое содействие. И даже не будучи послом, приезжал в Киев. Да и дипломатический состав у нас очень квалифицированный. Так что мы как работали интенсивно, так и работаем. Как будете встречать? Пока никакого плана мероприятий к приезду нового главы посольства нет. Это будет зависеть от даты его приезда. Он сам и будет задавать тон в формировании сетки мероприятий. В данный момент Михаил Юрьевич активно готовится к поездке в Киев. Проводит консультации в Москве с представителями и руководителями различных министерств и ведомств, которые осуществляют сотрудничество с Украиной в той или иной сфере. Встречался с известными дипломатами, имеющими опыт работы в Украине. Планируются ли ротации в посольстве в связи с приездом нового посла, и если да, то какие? Любой посол вносит свой вклад в деятельность посольства, расставляя акценты в его работе на свой вкус. Безусловно, Михаил Юрьевич будет использовать опыт своих предшественников. И Леонида Яковлевича Смолякова, Юрия Владимировича Дубинина, Ивана Павловича Обоимова и, конечно, Виктора Степановича Черномырдина, восемь лет возглавлявшего российское посольство в Украине. У нас принято все лучшее брать и традиции сохранять, но каждый из этих послов - это яркая индивидуальность, И в первую очередь я имею в виду крупного российского политика и дипломата Виктора Степановича Черномырдина. Какого вклада в деятельность посольства вы ожидаете от нового посла? Работа посольства определяется теми директивами, которые мы получаем из Москвы. К сожалению, я лично не знаком с Зурабовым и поэтому мне сложно предположить, какие перемены в работу посольства принесет его назначение. Вы останетесь на должности, которую занимали при Черномырдине? Я долго работаю в посольстве, но какую должность я займу после приезда Зурабова, мне сложно сказать, посмотрим. Недавний скандал со взаимной высылкой дипломатов еще больше обострил украинско-российские отношения. Какие меры предпринимает ваше посольство в связи со скандалом? По этому поводу все уже сказано. В дипломатии все зеркально, поэтому в ответ на высылку российского представителя из Украины были приняты адекватные меры. Мы очень надеемся, что больше подобного не повторится. Но отношения Украины и России рискуют еще ухудшиться. Иначе как можно расценивать предупреждения российских властей, о том что «Украина может доиграться, если не прекратит поставки оружия в Грузию»? Мы хотели бы договориться и убедить наших украинских партнеров в том, что не стоит поставлять оружие Грузии, которое может привести в дальнейшем к нестабильности в регионе. Хотел бы вам напомнить о том, что президентом России Дмитрием Медведевым был подписан указ « О мерах по запрещению поставок в Грузию продукции военного и боевого назначения». Какие санкции возможны со стороны России в случае, если Украина продолжит продавать оружие Грузии? Мы за развитие с Украиной стратегического партнерства, как об этом и гласит большой договор. Украина - это близкая нам страна, здесь дружественный России народ. Визит патриарха Кирилла это ярко продемонстрировал. Я был в Почаеве, видел, слышал, ощущал настроение людей. Здесь живет дружественный нам народ, у нас много общего в истории, в экономике есть и будет. У нас родственные связи. И мы это должны сохранить уже в новых условиях сосуществования двух независимых государств. Никто в России не оспаривает эту реальность. И поэтому так настойчиво подчеркиваем важность диалога по всем вопросам, которые затрагивают наши интересы, интересы наших народов и надеемся на понимание наших партнеров. Так что о санкциях речь не идет. Судя по последним высказываниям в СМИ российского генштаба, опасность возобновления боевых действий между Грузией и Россией достаточно велика… Мы надеемся, что никакого конфликта не будет. Сейчас годовщина трагических событий, и мы изложили свою точку зрения на то, что тогда произошло. И рассказали о принципах нашей политики. Скажите, при чем здесь вообще посольство к данному конфликту. Мы надеемся и делаем все для того, чтобы подобное не повторилось, чтобы не гибли люди. И мы надеемся на то, что наше сотрудничество в рамках тех договоренностей, которые у нас есть касательно плана Медведева-Саркози, будут реализовываться. Но если военные заявляют, что вероятность возобновления конфликта велика, значит это так. Они лучше знают обстановку. Но не дай бог, конечно, чтобы подобное повторилось.
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