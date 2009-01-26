А был ли Стельмах?

Созванное сегодня внеочередное заседание Верховной Рады Украины целиком и полностью было посвящено вопросу курсовой политики, Национального банка и увольнения его руководства. БЮТ, инициировавший парламентское заседание в понедельник, пришел на него во всеоружии, приведя с собой массовку в количестве около тысячи человек. Массовка расположилась возле здания парламента, растянув плакаты и транспаранты с лозунгами «Стельмаха в отставку» и другими не менее обидными для главы НБУ словами. Депутаты сходились на заседание без особого энтузиазма, ведь всех их оторвали от отдыха, который, по плану, должен продолжаться аж до следующего понедельника. Само собой разумеется, что самая большая явка депутатов сегодня была у БЮТ – как-никак, сами все затеяли. Дисциплинированными были и депутаты от КПУ и Блока Литвина, количество пустых мест в секторах которых было не выше среднего. Откровенно игнорировали внеочередное заседание «регионалы», у которых заполненными были не больше четвертой части депутатских кресел. НУНС сегодня был в «середняках», показав явку в 50%. Сегодняшний день принес депутатам несколько сюрпризов. Народным избранникам роздали несколько проектов постановлений. Первый предусматривал отстранение Владимира Стельмаха от исполнения обязанностей главы НБУ (позже был отозван). Второй – об отмене постановления парламента от 16 декабря 2004 года о назначении Стельмаха руководителем Нацбанка. И третий – об отмене постановления от 16 декабря 2004 года об увольнении Сергея Тигипко с должности главы НБУ. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о плане «коалиции» вернуть на пост главы НБУ Тигипко при помощи таких своеобразных юридических «рокировок». Для закрепления предполагаемого успеха БЮТ внес в повестку дня еще и постановление, в котором парламент возлагает на Президента всю ответственность за ситуацию на валютном рынке Украины. Так как глава НБУ Владимир Стельмах сейчас находится в отпуске, отдуваться за него в парламент пришел его первый заместитель, а сейчас и.о. главы Анатолий Шаповалов. Для затравки глава фракции БЮТ Иван Кириленко взял слово и в который раз обвинил НБУ во всех валютных и финансовых грехах Украины. Потом на трибуну вышел Шаповалов и начал держать удар. Говорил он много, но главная идея его выступления состояла в том, что «сами дураки», то есть, во всем виновато правительство. По мнению Шаповалова, именно правительство ответственно за ситуацию на финансовом и валютном рынке, а «обвинять курс гривны в проблемах украинской экономики, все равно, что обвинять термометр в высокой температуре пациента». Понятно, что «бютовцам» такие слова не очень нравились. Самые активные из них с большим усердием сопровождали речь Шаповалова криками «Ворюга!», а в завершение выступления просто начали кричать «Ганьба!». Представители всех фракций сошлись во мнении, что выступление Шаповалова больше похоже на цирк. Петр Симоненко именно так это прямо и назвал. К слову, депутаты чуть ли не полчаса дебатировали с Шаповаловым, пытаясь получить у него ответы на свои коррупционные обвинения. Правда, ничего определенного от него не услышали. Что говорить, если Сергей Терехин даже поспорил с ним, является ли Кипр оффшорной зоной… После Шаповалова слово взял глава комитета по делам финансов и банковской деятельности Николай Азаров. Основной идеей его выступления стало то, что НБУ, конечно, виноват, но не стоит преуменьшать вину правительства: «Крайним НБУ сделать за просчеты правительства мы не позволим». После этого стало понятно: Партия регионов кровь Стельмаху пускать не будет. Зато Николай Янович сумел поднять настроение в зале, когда на своем фирменном «украинском языке» зачитал позицию комитета по поводу деятельности НБУ. С гневной критикой на НБУ обрушился глава временной следственной комиссии по поводу проверки деятельности Нацбанка Юрий Полунеев. Он в который уже раз обвинил НБУ в неспособности стабилизировать курс гривны и рассказал о полной непрозрачности системы рефинансирования Центробанком коммерческих банков. Особое внимание он уделил обвинениям в совместной коррупции НБУ и банка «Надра». Закончил Полунеев тем, что озвучил два проекта постановления, которые как бы логически выходят из результатов деятельности комиссии. Первое – об отмене постановления о назначении Стельмаха, а второе – об отмене постановления об увольнении Тигипка. Озвученный план вызвал шквал эмоций у депутатов. Нестор Шуфрич, который в отсутствии многих своих однопартийцев исполнял роль главного «вещателя» Партии регионов, заявил, что с таким же успехом можно отменить провозглашение независимости Украины. Не менее суров в своей критике такого плана БЮТ и был Вячеслав Кириленко: «Это все делается для того, чтобы включить печатный станок». Арсений Яценюк просто сказал, что с таким успехом можно несколькими решениями и Януковича на посту премьера возобновить… С выводами Полунеева были согласны не все члены его следственной комиссии. «Регионалу» Владиславу Лукьянову дали возможность высказать особое мнение с парламентской трибуны. Его тезисы были отнюдь не новы: все валить на НБУ нельзя, отвечать должны вместе и Президент, и премьер, и глава Нацбанка. Далее на допрос вызвали главу Счетной палаты Валентина Симоненко. Счетная палата уже несколько недель проверяет процедуры рефинансирования НБУ. Правда, ничего определенного, кроме общей суммы рефинансирования, господин Симоненко сообщить не смог: дескать, это тайна каждого банка и говорить о ней можно только в прокуратуре, а общая схема рефинансирования непрозрачна. В конечном итоге, депутаты сошлись на том, что НБУ в валютной сфере «напортачил». Споры начались вокруг того, можно ли задним числом отменять постановление о назначении Стельмаха. По мнению 227 депутатов – таки можно, и они так и сделали. БЮТ, КПУ, Блок Литвина, часть НУНС и четыре «регионала» проголосовали за отмену постановления об назначении Стельмаха еще в 2004 году. Правда, план возвращения на пост главы НБУ Сергея Тигипко не сработал: за постановление об отмене его увольнении проголосовало всего 187 депутатов. Голосов за такой финальный аккорд в истории Нацбанка не дали коммунисты и подавляющее большинство НУНС. Хотя депутаты по-своему «сделали приятно» Президенту: приняли постановление, которым возложили на Президента всю ответственность на финансовом рынке Украины – «за» те же 227 голосов. В конечном итоге депутаты сегодня последовали примеру Виктора Ющенко, который в свое время отменял указы о назначении судьи КС Сюзанны Станик и делал такую же рокировку с Генпрокурором. На данный момент непонятно, кто же теперь будет главой НБУ, и имел ли право парламент делать то, что он сделал. В Секретариате Президента уже успели заявить, что Стельмах остается главой НБУ, так что продолжение этой юридической войны в украинских судах следует…