Патриарх Кирилл как лучший украинский политик

7 августа 2009, 12:11

УПЦ МП угрожает упразднение. Супруга Медведева души не чает в Патриархе Кирилле. Итоги визита украинцы осознают позже.

Патриарх Кирилл улетел домой, в Россию. Но в Украине его забудут нескоро. Искренние верующие будут помнить его пастырские наставления, политики заготовят впрок свои фото на фоне Патриарха, дабы убедить электорат в своей набожности. Читателям «Главреда», не относящим себя ни к первым, ни ко вторым, мы предлагаем оценку визита Патриарха Кирилла, высказанную известными политологами: директором Института проблем управления им.Горшенина Костем Бондаренко, заместителем директора Агентства моделирования ситуаций Алексеем Голобуцким и директором Центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Набожный Янукович, свобода слова и часы за 30 тысяч евро Алексей Голобуцкий признал, что «Украина была и остается для Русской православной церкви очень важной территорией, и в дальнейшем будет оставаться таковой». В деле закрепления этих позиций России не последнюю роль сыграл визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Украину. По мнению политолога, этот визит еще раз напомнил украинцам, что есть президент и президент. Один – нынешний, «который скоро отойдет в историю», - выступает за единую поместную православную церковь. Второй – будущий, - уже сейчас поддерживает доминирующую роль российского православного духовенства на территории Украины. Отечественные СМИ, особенно региональные и партийные, конечно же, переборщили с пиаром. Послушаешь их, и складывается впечатление, что «Кирилл приехал не в Украину, а лично к Януковичу». Тем не менее, для Алексея Голобуцкого уже очевидно, что «будущая президентская кампания будет мало отличаться от кампании 2004 года в плане основных идеологем. Понятно, что один кандидат будет отстаивать прозападные, проевропейские идеи. Второй будет защищать все те ценности, которые он защищал в 2004 году», и перейдет на новый уровень предвыборного пиара – духовный. Вместе с тем, визит Патриарха Кирилла продемонстрировал одно из главных достижений украинской демократии – свободу слова. Сравнивая то, как освещали визит российские и украинские СМИ, Алексей Голобуцкий еще раз убедился: Украине есть чем гордиться в плане свободы слова. Так, «о часах за 30 тысяч евро в Украине знали все, а в России ни один телеканал об этом не сказал». «Наверное, россияне немного отвыкли от того, что они живут в совершенно ином информационном пространстве», - предположил он. Вообще, украинскую поездку Патриарха российские СМИ, по наблюдениям Алексея Голобуцкого, освещали «схематично». Отсюда политолог делает логический вывод: «этот визит был исключительно для Украины». Идея русского мира, Медведев vs Путин и немонолитная УПЦ МП По оценкам Костя Бондаренко, сегодня в Российской Федерации происходит процесс формирования новой конфигурации власти. Он связан с тем, что Президент России Дмитрий Медведев, ранее ассоциировавшийся с «временным преемником» Владимира Путина, стал выходить на передний план и заявлять о себе как о самостоятельной политической фигуре. Такое положение дел создает пока скрытую, но реально существующую конфронтацию между президентом и премьер-министром Российской Федерации. Кость Бондаренко считает, что роль Патриарха Кирилла в этом пока латентном конфликте достаточно велика. Так, «супруга Медведева души не чает в Патриархе Кирилле, считает его чуть ли не святым», - говорит политолог. С другой стороны, «между Патриархом Кириллом и Путиным существуют серьезные расхождения и серьезные конфликты, имеющие место еще в те времена, когда Кирилл был Митрополитом Калининградским». Таким образом, президент России имеет реального союзника в лице Патриарха Кирилла, и между ними существует «негласный пакт». Сотрудничество политического и духовного лидеров России, по мнению Костя Бондаренко, может быть направлено на осуществление масштабной задачи: создание «надгосударственной церкви», церкви Русского мира, русской цивилизации. Политолог считает, что именно концепцию русского мира Патриарх Кирилл намерен продвигать совместно с Дмитрием Медведевым. Вместе с тем, концепция русского мира предусматривает наличие одной церкви – Русской православной. При этом целесообразность существования таких «филиалов» РПЦ, как УПЦ МП, неизбежно будет подвергаться сомнению – «фактически будет создана единая церковь без разделения на УПЦ МП и РПЦ», - прогнозирует эксперт. Параллельно с созданием единой Русской православной церкви, Патриарх Кирилл намерен «подкорректировать» свой статус. Как предполагает Кость Бондаренко, Патриарх не против называться «Патриархом Московским, Киевским и Всея Руси». Но одно дело – намерение, и совсем другое – его воплощение. Серьезным препятствием для осуществления планов Патриарха Кирилла Кость Бондаренко считает «большое сопротивление среди многих украинских иерархов УПЦ МП». Кроме того, по его словам, УПЦ МП нельзя назвать монолитной структурой. В ее среде происходят сложные явления и даже допускаются переговоры с «раскольником» - Патриархом Филаретом. «Украина – не Россия», - напомнил Кость Бондаренко название книги экс-президента Украины. Поэтому политолог допускает, что «Патриарх Кирилл после визита в Украину пересмотрит значительную часть своих предыдущих концепций, модернизирует их», но вряд ли откажется от концепции русского мира, русской цивилизации. Российская идентичность, объединяющие слова и пример для разрозненного политикума Оппонируя коллеге, Михаил Погребинский заметил, что конкуренция первых лиц российского государства не является такой уж острой. «Я уверен в том, что на самом деле линий сближения одинаковых позиций между Медведевым и Путиным намного больше, чем линий каждого из них с Кириллом», - сказал он. Однако политолог не отрицает тот факт, что иерарх играет «большую политическую роль не только в Украине, но и в России, поскольку Россия находится в процессе поиска собственной идентичности, которая не может состояться без определения роли церкви в российской идентичности». Идею Русского мира Михаил Погребинский считает составной частью этого процесса. Как «человек неверующий», Михаил Погребинский «глубоко удовлетворен результатами визита». По мнению политолога, парадокс заключается в том, что украинский политикум и общество в целом наглядно убедились, как неместный, приезжий человек может говорить вещи, с которыми согласны 90% людей. В этом контексте Михаил Погребинский обратил внимание на то, что в Украине является практически диаметрально противоположным отношение к России рядовых украинцев и политической элиты. Согласно данных опроса, к которым обращается политолог, «более 85% граждан Украины хорошо или очень хорошо относятся к России». В то же время, «в политическом классе соотношение вовсе не такое». Здесь преобладают антироссийские настроения. Таким образом, произнеся слова, объединившие все украинское общество, Патриарх Кирилл на время взял на себя роль политического лидера страны. «Я думаю, что для нас это некий рубежный визит, который должен стать стимулом для появления политиков и общественных деятелей, которые способны говорить убежденно, так, чтобы тебе поверили, говорить вещи, которые бы воспринимались большинством украинского населения», - говорит Михаил Погребинский. Более того, политолог допускает, что украинское общество еще не до конца осознало истинные итоги визита Патриарха Кирилла в Украину. Михаил Погребинский надеется на то, что сказанное Патриархом станет толчком для новой дискуссии в обществе и политикуме – дискуссии более глобальной, далекой от «черно-белого» спора «пронатовских» и «антинатовских» оппонентов. «Не исключено появление некоего нового интеллектуального дискурса, связанного с идентификацией цивилизационного пространства», - прогнозирует эксперт.
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь
Читайте также:
Патриарх Кирилл «забил колышки» на территории Украины - эксперт
Бондаренко: Кирилл – лучший украинский политик
Погребинский: Патриарх Кирилл на время заменил украинских политиков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять