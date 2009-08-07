Патриарх Кирилл как лучший украинский политик

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Алексей Голобуцкий признал, что «Украина была и остается для Русской православной церкви очень важной территорией, и в дальнейшем будет оставаться таковой». В деле закрепления этих позиций России не последнюю роль сыграл визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Украину. По мнению политолога, этот визит еще раз напомнил украинцам, что есть президент и президент. Один – нынешний, «который скоро отойдет в историю», - выступает за единую поместную православную церковь. Второй – будущий, - уже сейчас поддерживает доминирующую роль российского православного духовенства на территории Украины. Отечественные СМИ, особенно региональные и партийные, конечно же, переборщили с пиаром. Послушаешь их, и складывается впечатление, что «Кирилл приехал не в Украину, а лично к Януковичу». Тем не менее, для Алексея Голобуцкого уже очевидно, что «будущая президентская кампания будет мало отличаться от кампании 2004 года в плане основных идеологем. Понятно, что один кандидат будет отстаивать прозападные, проевропейские идеи. Второй будет защищать все те ценности, которые он защищал в 2004 году», и перейдет на новый уровень предвыборного пиара – духовный. Вместе с тем, визит Патриарха Кирилла продемонстрировал одно из главных достижений украинской демократии – свободу слова. Сравнивая то, как освещали визит российские и украинские СМИ, Алексей Голобуцкий еще раз убедился: Украине есть чем гордиться в плане свободы слова. Так, «о часах за 30 тысяч евро в Украине знали все, а в России ни один телеканал об этом не сказал». «Наверное, россияне немного отвыкли от того, что они живут в совершенно ином информационном пространстве», - предположил он. Вообще, украинскую поездку Патриарха российские СМИ, по наблюдениям Алексея Голобуцкого, освещали «схематично». Отсюда политолог делает логический вывод: «этот визит был исключительно для Украины».По оценкам Костя Бондаренко, сегодня в Российской Федерации происходит процесс формирования новой конфигурации власти. Он связан с тем, что Президент России Дмитрий Медведев, ранее ассоциировавшийся с «временным преемником» Владимира Путина, стал выходить на передний план и заявлять о себе как о самостоятельной политической фигуре. Такое положение дел создает пока скрытую, но реально существующую конфронтацию между президентом и премьер-министром Российской Федерации. Кость Бондаренко считает, что роль Патриарха Кирилла в этом пока латентном конфликте достаточно велика. Так, «супруга Медведева души не чает в Патриархе Кирилле, считает его чуть ли не святым», - говорит политолог. С другой стороны, «между Патриархом Кириллом и Путиным существуют серьезные расхождения и серьезные конфликты, имеющие место еще в те времена, когда Кирилл был Митрополитом Калининградским». Таким образом, президент России имеет реального союзника в лице Патриарха Кирилла, и между ними существует «негласный пакт». Сотрудничество политического и духовного лидеров России, по мнению Костя Бондаренко, может быть направлено на осуществление масштабной задачи: создание «надгосударственной церкви», церкви Русского мира, русской цивилизации. Политолог считает, что именно концепцию русского мира Патриарх Кирилл намерен продвигать совместно с Дмитрием Медведевым. Вместе с тем, концепция русского мира предусматривает наличие одной церкви – Русской православной. При этом целесообразность существования таких «филиалов» РПЦ, как УПЦ МП, неизбежно будет подвергаться сомнению – «фактически будет создана единая церковь без разделения на УПЦ МП и РПЦ», - прогнозирует эксперт. Параллельно с созданием единой Русской православной церкви, Патриарх Кирилл намерен «подкорректировать» свой статус. Как предполагает Кость Бондаренко, Патриарх не против называться «Патриархом Московским,и Всея Руси». Но одно дело – намерение, и совсем другое – его воплощение. Серьезным препятствием для осуществления планов Патриарха Кирилла Кость Бондаренко считает «большое сопротивление среди многих украинских иерархов УПЦ МП». Кроме того, по его словам, УПЦ МП нельзя назвать монолитной структурой. В ее среде происходят сложные явления и даже допускаются переговоры с «раскольником» - Патриархом Филаретом. «Украина – не Россия», - напомнил Кость Бондаренко название книги экс-президента Украины. Поэтому политолог допускает, что «Патриарх Кирилл после визита в Украину пересмотрит значительную часть своих предыдущих концепций, модернизирует их», но вряд ли откажется от концепции русского мира, русской цивилизации.Оппонируя коллеге, Михаил Погребинский заметил, что конкуренция первых лиц российского государства не является такой уж острой. «Я уверен в том, что на самом деле линий сближения одинаковых позиций между Медведевым и Путиным намного больше, чем линий каждого из них с Кириллом», - сказал он. Однако политолог не отрицает тот факт, что иерарх играет «большую политическую роль не только в Украине, но и в России, поскольку Россия находится в процессе поиска собственной идентичности, которая не может состояться без определения роли церкви в российской идентичности». Идею Русского мира Михаил Погребинский считает составной частью этого процесса. Как «человек неверующий», Михаил Погребинский «глубоко удовлетворен результатами визита». По мнению политолога, парадокс заключается в том, что украинский политикум и общество в целом наглядно убедились, как неместный, приезжий человек может говорить вещи, с которыми согласны 90% людей. В этом контексте Михаил Погребинский обратил внимание на то, что в Украине является практически диаметрально противоположным отношение к России рядовых украинцев и политической элиты. Согласно данных опроса, к которым обращается политолог, «более 85% граждан Украины хорошо или очень хорошо относятся к России». В то же время, «в политическом классе соотношение вовсе не такое». Здесь преобладают антироссийские настроения. Таким образом, произнеся слова, объединившие все украинское общество, Патриарх Кирилл на время взял на себя роль политического лидера страны. «Я думаю, что для нас это некий рубежный визит, который должен стать стимулом для появления политиков и общественных деятелей, которые способны говорить убежденно, так, чтобы тебе поверили, говорить вещи, которые бы воспринимались большинством украинского населения», - говорит Михаил Погребинский. Более того, политолог допускает, что украинское общество еще не до конца осознало истинные итоги визита Патриарха Кирилла в Украину. Михаил Погребинский надеется на то, что сказанное Патриархом станет толчком для новой дискуссии в обществе и политикуме – дискуссии более глобальной, далекой от «черно-белого» спора «пронатовских» и «антинатовских» оппонентов. «Не исключено появление некоего нового интеллектуального дискурса, связанного с идентификацией цивилизационного пространства», - прогнозирует эксперт.