Предвыборный креатив: кандидатский минимум

7 августа 2009, 13:28

Стартовавшая де-факто президентская кампания заставит претендентов на высший государственный пост активно поработать. Экономический кризис значительно уменьшит объемы бюджетов избирательных кампаний, поэтому кандидатам в президенты придется зачастую «работать лицом».

Понятно, что в таких условиях искать новые пути к сердцу избирателя нужно будет практически в ежедневном режиме. Независимо от того, продлится президентская кампания 90 или 120 дней, ее фаворитам необходимо придумывать резонансные шаги, способные привлечь внимание сограждан. Позволим себе дать несколько советов основным претендентам на президентское кресло, размещенным в алфавитном порядке: Владимир Литвин. Спикер, который утверждает, что нужен стране, уже давно начал активно ездить по ее городам и весям, где и отвечает на неудобные вопросы избирателей. В контексте приближающихся выборов Владимиру Михайловичу будет полезно поставить себе на службу собственное увлечение. Ему стоит сколотить из членов предвыборного штаба футбольную команду и проводить товарищеские матчи, к примеру, с соперниками из областных советов. И качество игры можно показать, и стратегическое видение, и командный дух. Самому Литвину предстоит постоянно прорываться вперед в качестве нападающего – президента ведь избирают всенародно, и кандидату положено быть на виду. Петр Симоненко. Хотя коммунистическая идея сегодня не очень популярна в Украине, а попытки левых сил пойти на президентские выборы единым блоком до сих пор неизменно заканчивались неудачей, у лидера КПУ есть возможность завоевать дополнительную любовь избирателей. Петр Николаевич, как известно, не так давно сменил проверенную десятилетиями совместной жизни супругу на молодую спутницу, родившую ему ребенка. Это дает основания Симоненко предложить создание телепередачи о воспитании детей практически любому из рейтинговых каналов. В ней найдется место и октябрятским звездочкам, и пионерским галстукам, милым сердцу Петра Николаевича, и советам умудренного опытом человека и коммуниста. Юлия Тимошенко. Чего греха таить: многим избирателям-мужчинам было бы интересно увидеть фото премьера в купальнике во время кратковременного отпуска по семейным обстоятельствам, проходившего, как утверждают, на Сардинии в начале августа. Но поскольку избирательной кампании Юлии Владимировны задан совсем другой формат «Они дурака валяют – она работает», визуальный ряд будет совсем другим. Ожидаем увидеть Тимошенко копающей картошку на полях, созданных при участии правительства сельхозкооперативов, штукатурящей стены в домах, выкупленных государством, принимающей от сограждан средства в окошке банка, спасенного государством под чутким руководством премьер-министра. Сергей Тигипко. Вчерашний банкир и позавчерашний комсомолец в нынешней избирательной кампании позиционируется в качестве «крутого парня». Не исключено, что среди «баб, которые сердцем чуют» (их Сергей Леонидович видит в качестве своего базового электората) повышенной популярностью будет пользоваться диск с записью песен под гитару, исполненных кандидатом в президенты. В крайнем случае, кандидату можно предложить периодические выступления в эфире радио «Шансон» с душераздирающими песнями. Виктор Ющенко. После объявления об участии в президентской кампании, сделанном у подножия Говерлы, Виктору Андреевичу стоит посетить регионы страны, где он не пользуется серьезной поддержкой. Вдруг удастся завоевать дополнительные симпатии. По крайней мере, спуск в угольную шахту, день, проведенный в горячем цеху металлургического комбината, могут подарить Ющенко новые жизненные впечатления. В качестве компенсации за вредные условия труда можно посетить крымские виноградники, так и не купленные президентским другом Жераром Депардье. Виктор Янукович. Предложить что-то оригинальное кандидату с самым высоким рейтингом и значительным политическим опытом непросто. Пожалуй, Виктору Федоровичу имеет смысл для разнообразия осенью начать посещать парламентские заседания, отказавшись от практики управления крупнейшей фракцией Верховной Рады в телефонном режиме. А в законный выходной лидер Партии регионов мог бы организовать среди кандидатов в президенты турнир по любимому им гольфу – соревнование могло бы стать своеобразной репетицией теледебатов где-то у седьмой лунки. Арсений Яценюк. Милитаристская стилистика агитационной кампании лидера «Фронта перемен» серьезно сужает варианты для его дополнительной раскрутки. Поскольку на истребителе не так давно летал Виктор Ющенко, а на танке разъезжал Владимир Литвин – понятно, что повторяться Арсений Петрович не захочет. Как политику, болеющему за сильный украинский флот, ему стоит погрузиться на единственной подводной лодке «Запорожье» под воду и выйти на поверхность через торпедный аппарат, словно заправский диверсант. Конечно, если техническое состояние субмарины позволит.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять