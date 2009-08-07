Предвыборный креатив: кандидатский минимум

Понятно, что в таких условиях искать новые пути к сердцу избирателя нужно будет практически в ежедневном режиме. Независимо от того, продлится президентская кампания 90 или 120 дней, ее фаворитам необходимо придумывать резонансные шаги, способные привлечь внимание сограждан. Позволим себе дать несколько советов основным претендентам на президентское кресло, размещенным в алфавитном порядке: Владимир Литвин. Спикер, который утверждает, что нужен стране, уже давно начал активно ездить по ее городам и весям, где и отвечает на неудобные вопросы избирателей. В контексте приближающихся выборов Владимиру Михайловичу будет полезно поставить себе на службу собственное увлечение. Ему стоит сколотить из членов предвыборного штаба футбольную команду и проводить товарищеские матчи, к примеру, с соперниками из областных советов. И качество игры можно показать, и стратегическое видение, и командный дух. Самому Литвину предстоит постоянно прорываться вперед в качестве нападающего – президента ведь избирают всенародно, и кандидату положено быть на виду. Петр Симоненко. Хотя коммунистическая идея сегодня не очень популярна в Украине, а попытки левых сил пойти на президентские выборы единым блоком до сих пор неизменно заканчивались неудачей, у лидера КПУ есть возможность завоевать дополнительную любовь избирателей. Петр Николаевич, как известно, не так давно сменил проверенную десятилетиями совместной жизни супругу на молодую спутницу, родившую ему ребенка. Это дает основания Симоненко предложить создание телепередачи о воспитании детей практически любому из рейтинговых каналов. В ней найдется место и октябрятским звездочкам, и пионерским галстукам, милым сердцу Петра Николаевича, и советам умудренного опытом человека и коммуниста. Юлия Тимошенко. Чего греха таить: многим избирателям-мужчинам было бы интересно увидеть фото премьера в купальнике во время кратковременного отпуска по семейным обстоятельствам, проходившего, как утверждают, на Сардинии в начале августа. Но поскольку избирательной кампании Юлии Владимировны задан совсем другой формат «Они дурака валяют – она работает», визуальный ряд будет совсем другим. Ожидаем увидеть Тимошенко копающей картошку на полях, созданных при участии правительства сельхозкооперативов, штукатурящей стены в домах, выкупленных государством, принимающей от сограждан средства в окошке банка, спасенного государством под чутким руководством премьер-министра. Сергей Тигипко. Вчерашний банкир и позавчерашний комсомолец в нынешней избирательной кампании позиционируется в качестве «крутого парня». Не исключено, что среди «баб, которые сердцем чуют» (их Сергей Леонидович видит в качестве своего базового электората) повышенной популярностью будет пользоваться диск с записью песен под гитару, исполненных кандидатом в президенты. В крайнем случае, кандидату можно предложить периодические выступления в эфире радио «Шансон» с душераздирающими песнями. Виктор Ющенко. После объявления об участии в президентской кампании, сделанном у подножия Говерлы, Виктору Андреевичу стоит посетить регионы страны, где он не пользуется серьезной поддержкой. Вдруг удастся завоевать дополнительные симпатии. По крайней мере, спуск в угольную шахту, день, проведенный в горячем цеху металлургического комбината, могут подарить Ющенко новые жизненные впечатления. В качестве компенсации за вредные условия труда можно посетить крымские виноградники, так и не купленные президентским другом Жераром Депардье. Виктор Янукович. Предложить что-то оригинальное кандидату с самым высоким рейтингом и значительным политическим опытом непросто. Пожалуй, Виктору Федоровичу имеет смысл для разнообразия осенью начать посещать парламентские заседания, отказавшись от практики управления крупнейшей фракцией Верховной Рады в телефонном режиме. А в законный выходной лидер Партии регионов мог бы организовать среди кандидатов в президенты турнир по любимому им гольфу – соревнование могло бы стать своеобразной репетицией теледебатов где-то у седьмой лунки. Арсений Яценюк. Милитаристская стилистика агитационной кампании лидера «Фронта перемен» серьезно сужает варианты для его дополнительной раскрутки. Поскольку на истребителе не так давно летал Виктор Ющенко, а на танке разъезжал Владимир Литвин – понятно, что повторяться Арсений Петрович не захочет. Как политику, болеющему за сильный украинский флот, ему стоит погрузиться на единственной подводной лодке «Запорожье» под воду и выйти на поверхность через торпедный аппарат, словно заправский диверсант. Конечно, если техническое состояние субмарины позволит.