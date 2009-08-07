Юрий Костенко: «УНП не хочет быть ширмой для переговоров БЮТ и ПР»

Верховную Раду Украины продолжает лихорадить от политических распрей даже во время парламентских каникул.

В этот раз виновником волнений оказалась Украинская народная партия, представители которой входят во фракцию «Наша Украина - Народная самооборона» во главе с Юрием Костенко. УНП в очередной раз принялась торпедировать коалицию фракций БЮТ, НУНС и Блока Литвина, пригрозив покинуть ее ряды. Партия и ранее грозилась выйти из коалиции. В начале июня УНП предупредила, что отзовет своих представителей из парламентского большинства, если БЮТ и Партия регионов попытаются внести в парламент совместный проект изменений к Конституции. Тогда все обошлось. В этот раз на первый план выяснения политических отношений вышли требования экономические. «Украинская народная партия настолько обеспокоена затягиванием с переводом «Одесса-Броды» в проектный (аверсный режим), что выдвинула правительству ультиматум: или Кабмин примет меры по реализации проекта, или УНП пересмотрит свою позицию по участию в коалиции», - говорится в открытом заявлении партии. Давно не секрет, что парламентская коалиция НУНС, БЮТ и БЛ существует только на бумаге, а законы в парламенте голосуются в результате спорадических договоренностей отдельных фракций коалиции с некоалиционными силами вроде коммунистов и Партии регионов. А поскольку коалиции фактически не существует, то настойчивое желание УНП выйти из того, чего нет, выглядит несколько странным. Тем более, что для того, чтобы коалиция перестала существовать даже на бумаге, необходимо решение 37 депутатов фракции НУНС. Очевидно, что УНП этих голосов обеспечить не может. Прояснить обстоятельства такого «демарша» «Главред» попросил лидера Украинской народной партии Юрия Костенко. Почему именно сейчас, за два месяца до старта президентских выборов, вы заявили о своем демарше? Прошло достаточно времени для того, чтобы подвести итоги работы представителей нашей партии в коалиции. С момента создания коалиции в декабре нынешнего года ни одна из законотворческих инициатив УНП, касающихся энергетики, экономики, малого и среднего бизнеса, не была рассмотрена. Более того, создается впечатление, что все делается наоборот. Отсюда логичный вопрос: «Для чего мы находимся в коалиции?». Как ширма?! Для того чтобы Кабмин, несмотря политическую позицию своих партнеров, делал все, что ему заблагорассудится?! Правительство во главе с Юлией Тимошенко должно согласовывать политические вопросы с членами коалиции, как того требует Конституция и коалиционный договор. Вот чем обусловлено появление столь резкого заявления. Вы не боитесь, что ваши политические оппоненты, в том числе и сама Тимошенко, обвинят вас в политическом шантаже? За 18 лет в политике я достаточно наслушался обвинений в свой адрес. Предпринимали ли вы попытки уладить этот вопрос в личном разговоре с Тимошенко? Не вынося сор из избы… Да, я встречался с ней во второй половине июне. Мы оговорили тогда целый комплекс проблем, связанных с состоянием отечественной экономики. И я огласил ей наши предложения, связанные как с нефтетерминалом «Одесса-Броды», так и с последним газовым соглашением с «Газпромом», разрушающим нашу экономику. То есть по сути это было «последнее китайское предупреждение» с вашей стороны главе Кабмина? Я не согласен с такой постановкой вопроса. Состоялся разговор, касающийся большого числа вопросов, которые стоят перед государством, а следовательно, и перед коалицией. Но нельзя сказать, что целью моей встречи с Тимошенко было вручение ей «черной метки». Как вы будете действовать, если Тимошенко не согласится поддержать прямое (т.е аверсное) использование нефтепровода «Одесса-Броды»? Если учесть, что у вашей политической силы нет 37 представителей в коалиции для юридического оформления своего выхода из коалиции? Решение о выходе или входе в коалицию принимает фракция. И поскольку официально выйти из коалиции мы не можем, то мы просто не будем принимать участия в голосовании любых законопроектов, вносимых правительством. И в первую очередь это касается проекта государственного бюджета, бюджетного кодекса. Плюс если юридическое решение о выходе фракции из коалиции потребует наших голосов, то мы поддержим эту позицию. Когда истекает срок вашего ультиматума? К началу очередной парламентской сессии. Так что думаю, в сентябре вопрос об участии представителей УНП в действующей коалиции будет решен. Причем меня не устроит устное согласие Тимошенко, мы хотим увидеть на конкретных действиях Кабмина выполнение поставленных нами условий, касающихся прямого использования нефтепровода «Одесса-Броды», и выполнения условий, касающихся нашей газотранспортной системы. В том числе касающихся немедленного установления счетчиков на входе в нашу ГТС. С какими политическими силами УНП рассматривает варианты сотрудничества, в случае если БЮТ откажется принять ваши условия? Согласитесь ли вы поддержать переформатирование коалиции? Я уверен, что переформатирование коалиции до президентских выборов невозможно. Что касается наших союзников, то этот вопрос будет обсуждаться на новом съезде партии. Почему вы так убеждены, что изменение состава коалиции сейчас невозможно? Это обусловлено наличием в парламенте двух крупнейших фракций Партии регионов и БЮТ. Не секрет, что они не раз пытались договориться об объединении и создании широкой коалиции. Но разошлись по целому комплексу политических, экономических и финансовых проблем. В кулуарах ВР вновь заговорили о возобновлении этих переговоров… Безусловно. И мы можем это видеть в качестве их совместных наработок о внесении закона о выборах президента. И в совместных голосованиях по другим вопросам. Так что де-факто широкая коалиция есть. И это стало еще одной причиной нашего, как вы выразились, демарша. Мы не хотим быть юридической ширмой, за которой БЮТ и ПР продолжают осуществлять свою политику. Как вы собираетесь воспрепятствовать этому? Один раз мы уже остановили этот процесс, делегировав двух своих представителей в действующую коалицию. На мой взгляд, сейчас БЮТ с ПР не могут объединиться, поскольку у них есть два кандидата на один президентский пост. По сути, это единственное серьезное препятствие для их объединения? Да – это выборы. Это главная политическая баррикада, разъединяющая эти два бизнес-объединения. После окончания президентских выборов могут быть совсем другие договоренности. Но не исключен вариант, при котором победитель избирательной кампании уничтожит своего оппонента. Под уничтожением я, конечно, имею в виду политический аспект. - Вы уже определились, кого будете поддерживать на будущих президентских выборах? - Решение центрального совета - УНП будет идти на выборы со своим кандидатом. Сейчас этот вопрос оговаривается на уровне областных организаций. Окончательное решение будет принято на партийном съезде, который мы планируем провести в конце сентября - начале октября текущего года. Какие кандидатуры будут рассматриваться на съезде? Есть немало достойных кандидатур. Но решение будет принято только на съезде путем тайного голосования. Мало кто сомневается, что во второй тур президентских выборов выйдут Тимошенко и Янукович. Кого вы и ваша политическая сила будете поддерживать в таком случае? Я не согласен с оценками экспертов. Я думаю, что эта компания будет весьма сложной и непредсказуемой в плане прогнозов. Если в 2004 можно было смело называть участников второго тура президентских выборов, то в этот раз я со своим двадцатилетним опытом не решаюсь однозначно назвать участников второго тура.