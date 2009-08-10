Президентские выборы-2010: за что и как будут агитировать кандидаты?

Страна постепенно приближается к очередной, уже пятой за время независимости президентской кампании. Назначаются руководители штабов, проводятся съезды, делаются громкие заявления.

Работа парламента, и без того издавна чрезвычайно политизированная, перешла все границы приличия. Президент беспощадно критикует всех и вся, делая вид, что не несет никакой ответственности за состояние дел в стране. Оппозиция блокирует парламентскую трибуну, чтобы на выборах Виктор Янукович мог рассказать, что только «преступная» власть не дала повысить благополучие избирателей. Правительство пытается отбить информационные атаки, сыплющиеся со всех сторон, да еще и не забыть о борьбе с кризисом. Так какой же будет эта избирательная кампания? Основные темы Было бы абсолютно логично, если бы кандидаты в президенты предложили украинскому обществу новую модель будущего Украины. Ведь статус Главы государства, невзирая на все конституционные изменения, остается достаточно высоким. А президентские выборы – именно та площадка, на которой целесообразно и необходимо обсуждать эти вопросы. Возможно, и не совсем в таком формате, но будущее страны станет одним из краеугольных камней предвыборной дискуссии. Ведь главными вопросами повестки дня президентских выборов будут темы борьбы с кризисом и конституционных изменений. Как ни странно, в Украине среди политиков практически уже сложился консенсус: нынешнюю Конституцию изменять нужно. Изменять, чтобы ликвидировать в стране двоевластие, в первую очередь, в исполнительной власти. А также, дабы ликвидировать линии напряжения и конфликта, постоянно разрывающих страну и объективно провоцирующих политический кризис, делая его хроническим с периодическими обострениями. Каждый из кандидатов в президенты будет предлагать собственный рецепт внесения изменений в Конституцию и ликвидации двоевластия. Судя по проекту Партии регионов, Виктор Янукович будет отстаивать дальнейший путь Украины к парламентской республике. По крайней мере, по его версии Основного закона, Глава государства потеряет какое-либо влияние на формирование правительства. В то же время Юлия Тимошенко предпочитает оставить себе поле для политического маневра. Поддерживая идею о внесении изменений в действующую Конституцию и ликвидации двоевластия, она в то же время говорит, что окончательную форму правления должен определить украинский народ. И предлагает сразу после президентских выборов провести украинский референдум: какую форму правления изберет Украина – президентскую или парламентскую. А пока что лидер БЮТ активно будет отстаивать введение выборности судей, преодоление коррупции в судебной власти и развитие местного самоуправления. Анатолий Гриценко в своем проекте Конституции порядка предлагает создать президентскую республику с серьезными мерами предотвращения конфликта между парламентом и президентом, разрывающего страну. Его аргументы понятны – коалиции нужно эффективно работать сразу после президентских выборов, без потери времени на создание коалиции. В стране должен быть один всенародно избранный человек – Президент, который должен отвечать за результаты своей деятельности и формировать правительство. Коммунисты – наоборот – будут активно пропагандировать Украину как государство, в котором вообще не будет президентского поста. Такой позиции они придерживаются уже на протяжении нескольких лет. Еще один из кандидатов в Президенты – Сергей Тигипко – предлагает вообще отменить конституционную реформу 2004 года и вернуться к ранее существовавшей ситуации, то есть восстановить президентско-парламентскую республику. Каждая из политических сил будет отстаивать собственный вариант изменений к Конституции. Таким образом, президентские выборы опосредствовано легитимизируют тот или иной проект конституционных нововведений. Другая топ-тема на этих выборах – борьба с кризисом. Логика поведения кандидатов тут достаточно проста. Юлия Тимошенко будет в центре информационных атак всех своих конкурентов. Ведь как ни крути, а именно премьер-министр отвечает за состояние экономики в стране. С одной стороны, такое положение заставит ее перейти к круговой обороне, ведь необходимо будет отбивать нападения со всех сторон. А с другой стороны, как бы парадоксально это не звучало, но ситуация «одна против всех» может быть ей на руку. Представьте только реакцию избирателей на то, как одинокая хрупкая женщина противостоит нападкам политиков-мужчин, да еще при этом пытается работать и удерживать ситуацию в стране стабильной. Однако тему борьбы с кризисом не следует упрощать. Наше задание – журналистов и экспертов – заставить кандидатов перейти от тактики к стратегии. Кандидаты на высшую государственную должность должны обсуждать не только краткосрочные меры для борьбы с кризисом, но и более глобальные вещи – какой будет модель экономики Украины после кризиса, как обеспечить конкурентоспособность украинской экономики и ее место в международном разделении труда. Нынешняя докризисная экономическая модель себя исчерпала. Ни химия, ни металлургия уже не будут локомотивами нашего национального ВВП. Адекватный рецепт будущего экономического развития, без сомнения, прибавит кандидатам баллов. Вопрос лишь в том, способны ли они его предложить? Кампания 2010 года будет достаточно противоречивой. С одной стороны, уже сегодня и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко говорят о необходимости объединения страны. С другой же, уверен, что в то же время политики попытаются мобилизовать свой электорат при помощи тем, идеологически идентифицирующих ту или иную политическую силу. К сожалению, мы снова будем вынуждены дискутировать о НАТО, двуязычии и даже двойном гражданству. Это, безусловно, лишь усилит разделение Украины. Хотя повторить главное противостояние президентской кампании 2004 года (которое настойчиво пытались создать российские пиарщики) – пророссийский кандидат против проамериканского – вряд ли удастся. На последнем съезде «Батькивщины» Юлия Тимошенко откровенно позиционировала себя как европейский политик. А проамериканизм и проевропейскость, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Борьба за президентское кресло будет достаточно ожесточенной. Сегодня цена выборов даже не в возможной победе, а в вероятном проигрыше. Последнее – и для Юлии Тимошенко, и для Виктора Януковича – может повлечь роковые политические последствия. Новые технологии на старый лад Кампания 2010 года будет существенно отличаться от предыдущей президентской кампании. Позади Майдан, Оранжевая революция, выборы 2006 и 2007 годов, тотальное разочарование и тотальное недоверие к политикам и политике в целом. Основным заданием каждого из кандидатов станет преодоление этого недоверия. Это сверхзадача, которую попытается решить каждый из кандидатов, желающих победы. Без сомнения, во время грядущей президентской кампании повысится роль черных PR-технологий и снизится роль админресурса. Как объект для компромата будут использовать все – и семью, и детей, и родственников, и близкие к кандидатам людей. Однако, большой объем компромата может навредить его авторам, поскольку украинские избиратели довольно вяло реагируют на такие технологические штучки. Слишком много было вылито грязи на кандидатов в предыдущие годы. Слишком много рассказывали нам, какие преступники нами правят, а после этого эти же политики обнимались-целовались друг с другом. Поэтому или компромат должен действительно быть по силе равен, по меньшей мере, ядерному оружию, или его авторам придется удовлетвориться его незначительным влиянием на результаты выборов. Одной из главных угроз этой кампании станет применение сетевых технологий, испытанных на мэрских выборах в Киеве, – банальный подкуп избирателей, но не на избирательных участках, а за несколько дней до голосования. Не все кандидаты устоят от искушения творчески распространить опыт киевских выборов по всей Украине. На этот раз не будет массового применения административного ресурса в интересах одного кандидата в президенты, как это было в 2004 году. Во-первых, админресурс в данный момент распылен между оппозицией и властью – ведь во многих районных и областных советах именно Партия регионов имеет большинство. Кроме того, внутри власти он распылен между облгосадминистрациями, правительством и Президентским Секретариатом. Во-вторых, админресурс необходимо использовать умело, чего, слава Богу, многим нашим чиновникам недостает. В-третьих, у многих наших граждан уже выработался политический иммунитет к административному ресурсу. В этом году масштабы финансовых ресурсов на президентские кампании отдельных кандидатов будут значительно меньше, чем в 2004 году. На дворе финансовый кризис, а у партийных спонсоров с деньгами трудновато. Поэтому экономить придется всем и практически на всем, кроме, наверно, телевизионной рекламы. Труднее всего придется региональным штабам и программам непосредственного общения с избирателями. Кстати, экономии ресурсов будет способствовать и возможное сокращение срока избирательной кампании со 120 до 90 дней.