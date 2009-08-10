Сумерки молдавской демократии

Подписание лидерами четырех оппозиционных партий (Демократической, Либеральной, Либерально-демократической и альянса «Наша Молдова») соглашения о создании парламентской коалиции – событие для Молдовы во многом эпохальное. Впервые с 2001-го парламентское большинство оказалось не в руках ПКРМ (Партии коммунистов Республики Молдова). Лидеры создавших коалицию политических сил тут же пообещали «навести порядок в стране» и «разобраться с наследием коммунистов». «Лучше быть мертвым, чем коммунистом!» Между тем, проблем накопилось немало. За первое полугодие 2009 г., ВВП в из без того одной из самых бедных стран Европы сократился на 6,9%, промышленное производство упало на 24,9%. Каждый десятый (по другим оценкам – каждый пятый) гражданин Молдовы находится на заработках за рубежом. Вся экономика страны, по сути, держится на гастарбайтерах, которые за последнее десятилетие перечислили домой суму в несколько миллиардов долларов По-прежнему остро стоит проблема Приднестровья. За время своего пребывания при власти президент Владимир Воронин так и не сделал никаких шагов в сторону реинтеграции региона или любого другого цивилизованного решения конфликта. Не дают забыть о себе и живущие на юге Молдовы гагаузы, периодически вынося на повестку дня вопрос о большей самостоятельности от Кишинева. Внутриполитические проблемы осложняются внешнеполитическими. Шатаясь между тремя естественными центрами влияния: Румынией, Украиной и Россией, Воронин сумел нажить себе врагов в каждой из стран. Собственно говоря, Молдова статуса «failed state» заслуживает куда больше Украины, даже государственности страны как таковой (не говоря уже о каких-то перспективах) в среднесрочной перспективе не может гарантировать никто. . Все эти, а также масса других проблем и привели к апрельскому общественному взрыву, который успели окрестить «кирпичной революцией». Недовольные результатами парламентских выборов граждане, в первую очередь молодежь, 7-8 апреля громили центр Кишинева с лозунгами а-ля «Лучше быть мертвым, чем коммунистом!». Ведущие оппозиционные политики от протестов демонстративно отмежевались, в результате чего они закончились ничем. Низы захотели, а вот верхи – нет. Не сумев избрать президентом кандидатку от ПКРМ Зинаиду Гречаную (не хватило одного депутатского голоса), парламент был распущен. Предшествовавшая прошедшим 29 июля перевыборам агитационная кампания проводилась в лучших традициях постсоветских полуавторитарных режимов: прессинг СМИ, махинации со списками избирателей, тонны компромата на оппозиционных политиков, изгнание из страны иностранных наблюдателей. Тем удивительней получился итог: вместо ожидаемого при такой картине «99,9% результата» партии власти, выборы коммунисты проиграли, а само голосование было признано вполне демократичным. «Спасение страны» и призрак Мороза Тем не менее, главные проблемы для коалициантов еще впереди. Из 101 места в молдавском парламенте они в сумме взяли 53, а для избрания президента необходимо минимум 61. Так что ситуация может развиваться по одному из следующих вариантов: 1. Коалицианты уговаривают восьмерых депутатов-коммунистов проголосовать за своего кандидата. Такое развитие событий возможно в случае, если коммунисты добровольно решатся отдать власть, уповая на неспособность созданной коалиции нормально управлять страной. Впрочем, такой вариант маловероятен: молдавская молодежь за ПКРМ все равно не проголосует ни при каких раскладах, а ее традиционный электорат, сельские жители преклонного возраста, до следующих выборов значительно уменьшится по естественным причинам. 2. Коалиция не может избрать президента в первом туре и распадается. Лидер Демократической партии Мариан Лупу (бывший коммунист и спикер парламента) создает коалицию с ПКРМ. 13 мандатов его партии вкупе с 48 мандатами коммунистов в сумме как раз дают необходимый для избрания президента 61 голос. Конституция Молдовы возможность таких маневров предусматривает: во второй тур выборов выходят два победителя тура первого. В пользу этого варианта говорит и коммунистическое прошлое Лупу, и слухи о том, что его Демократическая партия – технический проект ПКРМ. Тогда окажется, что вся история с перевыборами парламента – лишь хорошо рассчитанная комбинация коммунистов, направленная на удержание власти. Правда, для самого Лупу такой шаг наверняка будет равняться политической смерти (чем до боли напомнит поступок Александра Мороза летом 2006-го). 3. В отличие от предыдущего варианта, партия Лупу входит в коалицию с коммунистами с кем-то на пару, например, с либерал-демократами. В таком случае, часть своей репутации Лупу сумеет сохранить, аргументируя альянс необходимостью «объединения для спасения страны». 4. Объединение всех парламентских сил в одну сверхширокую коалицию. Этот вариант выглядит совершенно утопично, особенно если учитывать более чем напряженные отношения между ПКРМ и Либеральной партией, которую Владимир Воронин называет «экстремистской». «Коммунисты могут порождать лишь кризисы и нищету», - отвечает ему лидер либералов Михай Гимпу. Сложно представить, как эти силы смогут ужиться в одной коалиции. 5. Президента избрать не удается, все политсилы стоят на своем, политический конфликт получает перманентный характер. Этот вариант представляется наиболее вероятным, так как фактически устраивает все стороны. По конституции Молдовы, если парламент не сумел избрать президента, его нужно распустить. В то же время, распускать парламент можно не чаще, чем раз в год. И эта возможность в 2009-ом уже была использована. Президент, и парламент страны сохраняют свои полномочия до принятия присяги новоизбранными органами власти. И этот обоюдный цугцванг продлится как минимум до следующего года. Оперативно изменить правила игры, как это принято в Украине, у депутатов тоже не получится – парламент будет лишен права изменять Конституцию и принимать органические (аналог наших конституционных) законы. Так что коммунисты получают возможность продлить свою власть еще на несколько месяцев, а оппозиционеры получают время для усиления своих позиций и дальнейшего увеличения рейтинга. И получается, что последний вариант выгоден всем. Пожалуй, кроме народа Молдовы, вынужденного теряться в догадках относительно будущего своей страны еще долгое время. Какой вариант событий наиболее выгоден для Украины? В общем, для Киева не так уж и критично, кто в итоге окажется при власти в Кишиневе. Самое главное – чтобы на наших юго-западных границах воцарился наконец порядок, ведь проблемы с контрабандой, нелегальными мигрантами и предвзятостью молдавских таможенников необходимо решать в кратчайшие сроки. Естественно, в глобальных интересах Украины было бы аккуратно сыграть на нынешних внутримолдавских конфликтах с целью, например, усиления украинского влияния в Приднестровье. Впрочем, до такой тонкой дипломатической игры официальный Киев вряд ли скоро дорастет.