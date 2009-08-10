Что следует ожидать от нового Генерального секретаря НАТО? Взгляд из России

Однако в 2009 г. (ввиду заканчивающегося срока пребывания на посту генсека НАТО Якоба де Хооп Схеффера) все чаще фамилия Расмуссена стала упоминаться в качестве кандидатуры нового руководителя альянса, хотя сам премьер некоторое время упорно опровергал эти слухи. 4 апреля 2009 г. на юбилейном саммите альянса президент США Барак Обама официально выдвинул кандидатуру датского премьер-министра на пост Генерального секретаря НАТО. Турция была единственной страной, которая отказывалась поддержать его кандидатуру, обвиняя Расмуссена в антиисламских настроениях и даже угрожая применить свое право вето на решения альянса. Однако после трудных переговоров с Б. Обамой и рядом других глав государств-членов НАТО турецкий президент Абдулла Гюль снял свои возражения, и в последний момент лидеры всех 28 стран и правительств альянса пришли к единогласному решению. Формально Расмуссен вступил в должность 1 августа 2009 года, после того как истек срок полномочий Якоба де Хооп Схеффера. К работе в новой должности Расмуссен приступил в понедельник 3 августа 2009 г. Он стал двенадцатым Генеральным секретарем НАТО и первым, кто пришел на эту должность с поста премьер-министра (традиционно ее занимали министры иностранных дел, реже - министры обороны стран альянса). Лишь однажды пост генсека НАТО занимал бывший премьер-министр Бельгии Анри Спаак (1956-1961), однако с момента его ухода с поста премьера до назначения на пост Генерального секретаря НАТО прошло семь лет. Назначение Расмуссена на столь ответственный (и небезразличный для России) пост вызвало естественный интерес и оживленные дебаты среди российских политического истеблишмента и экспертно-аналитического сообщества. Что же следует ожидать России от этого нового лидера НАТО? Разброс мнений огромен. Причем одни и те же люди подчас давали прямо противоположные оценки. В целом среди оценок преобладал ярко выраженный скепсис. Так, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин считает, что вряд ли новый генсек станет легким партнером для России. «В НАТО для нас всегда будет плохая погода», — сказал он. По мнению президента Института стратегических оценок и анализа Александра Коновалова, смена генсека особо не влияет на политику альянса. «Это лишь исполнитель», — добавил эксперт. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отметил, что, пока президент США находится на распутье, генсек НАТО выдает расплывчатые формулировки без какой-либо конкретики. По его словам, раньше на расширении блока на восток делали миллиардный бизнес, но сейчас он сворачивается. И в то же время Дмитрий Рогозин отмечает: «Естественно, у нового Генерального секретаря, как у человека амбициозного и еще достаточно молодого, есть понимание того, что должность генсека для него - это не отставка или почетная ссылка, а очень важная ступень в его политической карьере. Поэтому от него следует ждать энергичных и качественно новых шагов». Прежде всего, российские политики и эксперты бросились искать истоки будущего курса нового генсека в его политическом прошлом, в частности – в периоде, когда он был премьер-министром Дании (2001-2009 гг.). По мнению большинства российских экспертов, внешняя политика кабинета Расмуссена была самой проамериканской за всю историю Дании. Он не поддержал ряд европейских стран-членов НАТО в их стремлении создать в рамках этого альянса так называемую «европейскую идентичность», нацеленную на обеспечение большей самостоятельности этих стран в вопросах военного производства и стратегии. Расмуссен демонстративно закупал американскую военную технику для перевооружения своих вооруженных сил, несмотря на то что европейские страны-члены НАТО предлагали ему поддержать европейскую военную промышленность. Международный курс Расмуссена обеспечивал полную поддержку политики Джорджа Буша-младшего: он был активным сторонником начала войны в Ираке (2003 г.), несмотря на мощные антивоенные выступления в стране. Численность армейского контингента Дании после окончания активной стадии военной операции в Ираке составила 550 чел. Он был выведен в 2007 г. после участившихся протестов со стороны датской общественности, боявшейся потерь людского состава и угроз со стороны международных террористов наказать Данию за ее поддержку курса США на Среднем Востоке. В то же время проамериканская ориентация в военно-стратегических вопросах не мешала Расмуссену быть сторонником дальнейшей европейской интеграции. Так, в бытность Дании председателем ЕС (вторая половина 2002 г.) Расмуссен приложил немало усилий по продвижению идеи конституционного договора, предусматривавшего более глубокую интеграцию Евросоюза. Он также активно поддерживал так называемое Северное измерение, предусматривающее расширение сотрудничества стран Северной Европы с Россией и другими странами региона. При нем был подготовлен новый план действий в рамках Северного измерения, рассчитанный на 2003-2006 гг. В 2007 г., несмотря на растущие настроения евроскептицизма в Дании и в других странах ЕС, он заявил, что намерен провести в королевстве референдум по вопросу вступления страны в зону евро. Политика Расмуссена-премьера в других регионах планеты также оставляет весьма противоречивое впечатление. Так, в сентябре 2005 г. датская газета «Юлландс-постен» (Jyllands-Posten) опубликовала на своих страницах серию из двенадцати карикатур разных авторов под общим заголовком «Лики Мохаммеда». На одной Пророк был изображен в виде террориста, на голове которого красовался тюрбан в виде бомбы с горящим фитилем. Публикация карикатур вызвала широкомасштабные акции протеста со стороны мусульман по всему миру. По признанию Расмуссена, этот скандал привел к самому крупному внешнеполитическому кризису в Дании со времен Второй мировой войны. Одиннадцать послов мусульманских государств потребовали, чтобы премьер-министр Дании провел с ними встречу. Расмуссен осудил публикацию, но послам отказал во встрече. Он заметил, что по существующим законам страны осудить работников издания невозможно. Это вызвало новую волну возмущения мусульманской общественности: Ливия и Саудовская Аравия отозвали своих послов из Дании, а в некоторых мусульманских странах начался бойкот датских товаров. В результате многочисленных протестов и под давлением общественности Расмуссен выступил на арабском телеканале «Аль Джазира», где выразил сожаление по поводу публикации оскорбительных карикатур (2006 г.). На своей первой пресс-конференции в качестве генсека НАТО Расмуссен заявил, что считает инцидент с карикатурами «делом прошлого». Что касается личных качеств, проявленных Расмуссеном в период его предыдущей политической карьеры, то зарубежные СМИ отмечают весьма своеобразное понимание Расмуссеном принципа транспарентности в политике. Так, после председательства Дании в ЕС во второй половине 2002 г. стало известно, что Расмуссен тайно записывал свои доверительные разговоры с зарубежными политиками и собственными членами кабинета. Часть этих записей была затем обнародована. Как писала берлинская «Вельт», «нордическая транспарентность Расмуссена опозорила пол-Европы. За кулисами на старом континенте ощущается недовольство». Представители многих правительств говорят, что с датским премьером «больше никто не захочет разговаривать». Что касается других персональных качеств Расмуссена, то его называли не самым лучшим переговорщиком, которому, впрочем, помогает его настойчивость. Также СМИ сообщали о том, что он очень пунктуален (чуть ли не до маниакальности), трудолюбив, требователен к подчиненным и не приемлет среди них лени. Кроме датского, Расмуссен свободно владеет английским и французским языками. В своей первой речи в качестве генсека НАТО, когда речь зашла о перспективах возвращения Франции в военную организацию НАТО, Расмуссен перешел с английского на французский, также являющийся официальным языком альянса. Основываясь на прежних политических предпочтениях Расмуссена, а также его первых заявлениях после вступления в должность руководителя НАТО, российские политологи считают, что приоритетами деятельности Расмуссена на посту Генерального секретаря НАТО станут следующие направления: •Учитывая неоднократные заявления самого Расмуссена, видимо, главным приоритетом для него будет урегулирование ситуации в Афганистане и подготовка вывода из страны западных сил (когда ситуация созреет для этого). Обращает на себя внимание тот факт, что Расмуссен понимает, что у проблемы Афганистана нет военного решения. НАТО предстоит работать с международными организациями для экономической реабилитации страны, с афганскими властями для подготовки национальной армии и полиции и постепенной передачи им полномочий по обеспечению безопасности в стране. Расмуссен постоянно подчеркивает, что НАТО необходим успех в Афганистане, что это станет символом эффективности альянса как военно-политического института, его необходимости и в эпоху после окончания «холодной войны». Достичь этой цели особенно важно для НАТО, т.к. растущие военные потери альянса продолжают дискредитировать его миссию в Афганистане. Только в июле 2009 г. международные силы ISAF в этой стране потеряли 75 чел. Бросается в глаза тот факт, что данный приоритет курса Расмуссена полностью совпадает с одним из важнейших направлений внешнеполитической активности администрации Б. Обамы, что лишний раз подчеркивает проамериканский характер политики нового генсека. Между тем, в отличие от США и части их союзников среди «младоевропейцев», ни ЕС в целом, ни его ведущие страны не проявляют такого энтузиазма в отношении активизации Запада в Афганистане. В качестве ближайшей политической цели НАТО Расмуссен указал обеспечение проведения свободных, демократических парламентских выборов в Афганистане в конце августа 2009 г. Он также намерен сделать акцент на борьбу с производством и транспортировкой наркотиков из Афганистана для того, чтобы, с одной стороны, подорвать финансовую базу террористических организаций в этой стране, с другой – сократить поток наркотиков в страны Запада. Критики подобного курса, однако, замечают, что основными поставщиками наркотиков за рубеж являются «дружественные» Западу афганские группировки. Талибы же, наоборот, выступают против этого зла. В период их господства в Афганистане производство и трафик наркотиков упали в несколько раз. И, наоборот, после их свержения наркопоток из Афганистана быстро увеличился. Тем не менее Расмуссен настаивает на выполнении «антинаркотической» и антитеррористической функций НАТО. Для достижения поставленных целей, заявил Расмуссен, он готов вести переговоры с умеренными представителями «Талибана». Буквально через несколько дней после вступления в должность генсека НАТО Расмуссен прибыл в Афганистан с заранее необъявленным визитом. Расмуссен заявил, что намерен дать оценку усилиям НАТО по борьбе с боевиками исламистского движения «Талибан» и международной террористической группировки «Аль-Каида». Вместе с тем при вступлении в должность генсека НАТО Рассмуссен заявил, что одной из своих главных задач считает установление и развитие диалога НАТО (и в целом Запада) с мусульманским миром. В ответ на намерения Расмуссена «Талибан» объявил нового Генерального секретаря НАТО главным врагом мусульман. На одном из исламистских сайтов была размещена статья, в которой говорится, что назначение Расмуссена главой НАТО укрепит решимость талибов в борьбе против альянса и приведет к активизации боевых действий в Афганистане. •Развитие стратегического партнерства с Россией, по словам Расмуссена, станет следующим по значимости после Афганистана приоритетом. В качестве возможных направлений сотрудничества он назвал борьбу с международным терроризмом, урегулирование в Афганистане, борьба с пиратством и укрепление режимов нераспространения. Многие предсказывают непростые отношения между РФ и НАТО при Расмуссене. Формально он выступает за сотрудничество с Россией. «Моя цель – развивать стратегическое партнерство с Россией, но я понимаю, что в ряде областей у нас будут разные позиции», – сказал Расмуссен на первой своей пресс-конференции в качестве генсека НАТО. Однако при этом он добавил: «Я полагаю, мы должны развивать кооперацию, настаивая, конечно, на том, что Россия должна исполнять свои международные обязательства, включая уважение суверенитета и целостности соседних стран». Это было воспринято как возможность жесткой позиции НАТО в отношении российской политики в Закавказье и планов интеграции Грузии и Украины в Северо-атлантический альянс. Как уже отмечалось, официальная реакция Москвы на назначение Расмуссена была весьма настороженной. «Мы хотели бы услышать от него, что он лично готов сделать нечто, может быть, даже выходящее за пределы его статуса, чтобы нормализовать отношения между альянсом и Россией», - заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, новый генсек может посетить Москву в октябре-ноябре 2009 г. •Третьим по значимости приоритетом Расмуссен назвал развитие отношений с 11 странами-участницами Средиземноморского диалога (СД) и Стамбульской инициативы сотрудничества (СИС). Расмуссен заявил, что готов встретиться с послами этих стран для обсуждения путей и средств активизации сотрудничества с ними. Нельзя не обратить внимания на тот факт, что эта группа стран в интерпретации Расмуссена оказалась более важным приоритетом для НАТО, чем отношения, например, с Украиной или Грузией. До этого считалось, что «большой Ближний Восток», куда входят страны СД и СИС, все-таки находятся на периферии интересов НАТО. •На своей первой пресс-конференции Расмуссен также обещал скорейшее урегулирование косовской проблемы и выразил надежду, что к концу срока его пребывания на посту генсека НАТО KFOR будут полностью выведены из этой страны или их роль будет сведена к минимуму. Эта позиция Расмуссена вызвала поток скептических замечаний со стороны российских экспертов, которые - в отличие от Расмуссена - не считают большинство проблем, связанных с Косово, решенными. •Борьба с пиратством также была названа важной и перспективной функцией НАТО. Расмуссен положительно отозвался о проведенных в этой сфере операциях и высказался за создание специальных сил, оснащенных современным вооружением и хорошо обученных. Специалисты считают, что совместная борьба с пиратами может стать еще одной точкой соприкосновения между НАТО и странами, с которыми отношения альянса складываются непросто (включая Россию). •Разработка новой стратегической концепции НАТО. По словам самого Расмуссена, подтвержденным источниками в штаб-квартире НАТО, это также станет одним из приоритетных направлений работы нового генсека. Ожидается, что новая концепция будет принята в конце 2010 или начале 2011 г. Расмуссен назначил группу экспертов из 12 чел. во главе с бывшим госсекретарем США Маделин Олбрайт и одним из бывших руководителей Ройял Датч Шелл Йероеном ван дер Веером. Работа над новой концепцией будет вестись в тесном контакте со всеми странами-членами НАТО и с использованием публичных консультаций на сайте альянса. Концепция общей стратегии НАТО, которая в настоящее время лежит в основе работы альянса, была принята еще в 1999 г. в преддверии военной интервенции в Косово. Новая концепция должна адаптировать стратегию НАТО к изменившимся условиям, в которых альянсу приходится действовать. •Дальнейшее расширение НАТО. В этом вопросе Расмуссену явно присуща большая сдержанность, чем предыдущему руководству блока. С одной стороны, он заявил на своей первой пресс-конференции в Брюсселе: «Я ожидаю, что это (политика расширения НАТО) будет продолжено в течение моего мандата». Однако, с другой стороны, он не считает возможным форсировать вопрос о вхождении Македонии в НАТО. Расмуссен также считает, что Грузия и Украина пока не готовы к членству в Североатлантическом альянсе. По словам генсека, Киев и Тбилиси «не выполнили необходимых условий на этом этапе». Вместе с тем он заявил о намерении альянса в будущем принять эти страны в свои ряды, пообещав продолжить оказывать им необходимую для этого помощь. Ряд западных аналитиков разделяет эту точку зрения. Так, по мнению директора по вопросам внешней политики и обороны Центра европейских реформ Томаса Валасека, высказанному в интервью «Немецкой волне», должно пройти еще по крайней мере несколько лет до того времени, когда произойдут изменения отношения руководства НАТО к Украине, и это лишь в случае проведения Киевом необходимых реформ. Сейчас же, по словам Валасека, Расмуссен удовлетворен имеющимся «статус-кво»: "То есть НАТО остается открытым к членству как Украины, так и Грузии. Но на практике, поскольку ни одна из этих стран не воплотила необходимых реформ, и также потому, что обе страны политически нестабильны, никто в НАТО не ожидает быстрого их вхождения в альянс», - сказал эксперт. Он также отметил, что главное внимание нового генсека альянса сосредоточено на вопросе Афганистана и отношений между НАТО и Россией, а Украины в перечне приоритетных вопросов больше нет. Сами «проблемные» кандидаты на вступление в НАТО всячески уверяют Расмуссена, что они предпримут все необходимые шаги по выполнению этих критериев. Так, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий письмом поздравил Расмуссена с началом деятельности на посту генсека НАТО и заверил его в неизменности курса Украины на достижение критериев членства в Альянсе в рамках реализации первой годовой национальной программы «Украина-НАТО». Михаил Саакашвили также выразил надежду на углубление сотрудничества с НАТО при Расмуссене, но признал, что говорить о реальном вступлении его страны в альянс можно не раньше чем через 8 лет. •Расмуссен, видимо, также попытается решить задачу, которая оказалась не под силу его предшественнику на посту генсека, - улучшить отношения между НАТО и ЕС в вопросах европейской и глобальной безопасности. Сам Расмуссен считает, что положительные подвижки в этой сфере вполне возможны при условии, если будет осуществлена полная реинтеграция Франции в военную организацию НАТО и начнется полновесный диалог между Турцией и Грецией по всему спектру спорных вопросов. Подводя итоги сказанному, отметим, что, несмотря на преобладание в российских СМИ и аналитическом сообществе скептических (и даже иногда явно негативных) оценок перспектив деятельности Расмуссена на посту генсека НАТО, постепенно в этой среде нарастает отношение к этому политику, которое характеризуется большей взвешенностью и осторожным оптимизмом. Не исчезает надежда, что энергичный и амбициозный политик сможет вдохнуть новую жизнь в изрядно обветшавший механизм НАТО, сделать его курс более адекватным нынешним международным реалиям, учитывающим в том числе и законные интересы России. Автор – доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.