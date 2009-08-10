11 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Президентская предвыборная кампания: старт без старта. Факты нарушения избирательного законодательства. Электоральные ожидания украинцев». В пресс-конференции приняли участие: -глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко; -глава правления Украинского института социальных исследований имени А.Яременко Ольга Балакирева. Олександр Черненко: Хоч формально президентська кампанія ще не почалась, неформально вона вже триває з більшою чи меншою інтенсивністю останні місяці. Взагалі прийнято казати, що передвиборча кампанія починається відразу після тих виборів, що відбулися. Так чи інакше, влітку, незважаючи на політичне затишшя, ми зараз бачимо майже повноцінний формат роботи і виборчих штабів, і проведення виборчої кампанії основними кандидатами. Наявні усі атрибути: ми бачимо зовнішню рекламу, ми бачимо матеріали у ЗМІ і під виглядом політичної реклами, і під виглядом завуальованих новин, так званої «джинси». Працюють штаби, формуються вертикалі штабів, йдуть передвиборчі тури основних потенційних претендентів. Добре, якщо вони йдуть просто як тури політиків, але оскільки у нас основні кандидати займають ті чи інші посади в органах влади, то це подається як робочі поїздки, хоча ні для кого не секрет, що це є повноцінна виборча кампанія. Насправді, є багато лукавства в тому, що у новому Законі «Про вибори Президента України» скорочений термін виборчої кампанії – мовляв, щоб країну менше навантажувати, «щоб менше грошей брати з бюджету, ми скоротимо з 120 днів до 90 днів». Насправді, країну вже й так навантажують, кампанія йде. Але оскільки Закон «Про вибори Президента» не почав діяти, бо кампанія не йде, ці політики не є кандидатами, і, відповідно, не мають тих обмежень на агітацію, на проведення заходів, на використання службового становища. Тому політики просто збільшили собі цей період, коли їхні дії не регулюються Законом «Про вибори Президента» та іншими нормативними актами, і фактично вони можуть робити все, що вони хочуть, і їм за це нічого не буде. З цією проблемою ми стикалися на усіх виборах, вона не є новою для України. Просто чим більший був термін виборчої кампанії, тим менше було часу цього політичного безправ’я. Тому все, що зараз відбувається, важко назвати порушеннями. Є замовні матеріали у ЗМІ, і те, що політична реклама не маркується як вона має маркуватися згідно «Закону про вибори». Тому всі працюють так, як хочуть. Формально ми не можемо назвати це порушенням законодавства. Так само до нас доходить інформація про те, що під виглядом соціологічних опитувань – людей питають: «за яку суму ви могли б проголосувати за кандидата?» Це 6нас насторожує. Це не є прямим порушенням, але це може бути певним «зондуванням ґрунту» для більш подальшого поширення такої небезпечної технології, як підкуп виборців. Зараз вивчається громадська думка, скільки б голос міг коштувати, з іншого боку десь формується думка, що на виборах знову будуть роздавати гроші, що голоси будуть купувати, а це вже є пряме порушення закону. Дійсно, на всі ці факти і повідомлення правоохоронні органи мали би вже реагувати, незалежно від того, чи кампанія офіційно почалася, чи ні. Дуже багато небезпеки і насторожі у нас викликає прийнятий недавно Закон України «Про вибори Президента України», який відкриває певний шлях не стільки для порушень і фальсифікацій, а стільки впливає на виборчий процес і результати виборів з боку зацікавлених осіб. Якщо останні 10 років перед 2004 роком ми всіх лякали адмінресурсом, кандидати, які володіли адмінресурсом, мали певні преференції, порівняно з іншими, то зараз спостерігається розпорошення адмінресурсу. Влада не працює і в нормальних умовах, не кажучи вже, що вона буде працювати під час виборів, коли адміністрація під одним, міліція - під іншим, мери - під трьома чи п’ятьма, місцеві ради, директори підприємств ще під кимось. Тобто, тієї єдиної державної машини, яка була 2004 року і впливала на вибори, вже не буде. З іншого боку, прийнятий закон дає великі преференції тим кандидатам, які володіють судовим ресурсом, а також ресурсом у виборчих комісіях, в першу чергу, ЦВК, тому що цим Законом дуже важко буде оскаржити будь-які дії, бездіяльність, вчинки чи виборчих комісій, чи кандидатів, в тому числі, на практиці. Адже кожен юрист скаже, що практично неможливо оскаржити рішення ЦВК про результати виборів. Такий простий приклад: у нас відмінили відкріпні посвідчення - це все дуже добре, з одного боку, тому що відкріпні посвідчення були великим механізмом фальсифікації в 2004 році. Але, разом з тим, зараз комісії дозволено включати людей в списки виборців в день голосування за рішенням суду. Відповідно, маючи лояльного, підкупленого суддю, який може одній і тій самій людині наштампувати десять-двадцять своїх рішень, бо ці всі рішення приймаються судами приймаються «на конвеєрі». А вже потім після виборів, давай розбирайся, все це запакується в архів, ці списки передадуться, і це виявити можна буде лише тоді, коли буде видане рішення суду про перерахунок, тоді це можна буде підняти. Оскільки на оскарження результатів виборів зараз дається всього 2 дні, це на практиці зробити бути нереально, і такі механізми ховаються. На виборах ми матимемо ті самі проблеми, які ми маємо зараз під час політичного процесу – замовні матеріали у ЗМІ, це PR-війни, це судові війни, це політичне рейдерство – спочатку з неофіційній кампанії поволі перетече в формат офіційної кампанії. Можливо ці речі більш загостряться, тому що часу буде мало, вони будуть радикальнішими. Тобто, весь цей політичний процес, який на нас випливає останні роки, дійсно всі його проблеми будуть на виборах. Таких грубих фальсифікацій, як наприклад, вкидання, переписування протоколів, якщо вони і будуть, то вони будуть в локальних окремих регіонах, де є монополія однієї політичної сили, одного кандидата і на виборчі комісії, і на місцеву владу, де не буде жодного стороннього спостерігача або члена комісії. Тим більше, за прийнятим законом не можна, скажімо, щоб я був членом комісії в своєму місті, не живучи в цьому місті. Якщо штаби Ющенка завозили членів комісій на східну Україну, штаби Януковича – на західну, таким чином забезпечуючи баланс у комісіях і хоч якийсь взаємоконтроль, то зараз, за Законом, це заборонено. Тобто я можу бути членом комісії тільки в межах тієї громади, де я проживаю. Відповідно, дуже проблемно буде окремим кандидатам знайти людей, які будуть працювати в комісії, як відверто, вони формально можуть представляти непопулярного кандидата в цьому окрузі, але на практиці вони не будуть за нього боротися, тому що їм тут жити, їх тут всі знають, вони будуть закривати очі на можливі порушення. Тому Закон цей дуже небезпечний. До речі, скажу, що мені доводилося зустрічатися з міжнародними структурами ОБСЄ, ЄС, Венеційська комісія – всі вони в неформальних бесідах висловлюють занепокоєння цим Законом, обіцяють включити дипломатичні важелі впливу на авторів, тому що, ми знаємо, що буде вето, і треба буде знову 300 голосів, щоб зняти найбільш одіозні норми в діючому Законі «Про вибори». Ольга Балакірєва: Соціологи бачать не те, що відбувається де-юре, а те, що відбувається де-факто. Ми можемо сказати, що виборча кампанія в Україні останні 5 років практично не припинялася. Отже, після президентських виборів 2004 року політичні сили почали боротьбу за електорат. Практично усі ці п’ять років ми спостерігаємо, що кожний інформаційний привід, кожна ситуація, включаючи кампанію позачергових парламентських виборів – практично весь час ми перебуваємо у стані перманентних виборів. Підтвердженням цього є те, що жодна соціологічна компанія національного рівня, яка працює професійно, не переставала протягом цього періоду ставити запитання щодо підтримки тих чи інших політичних сил і підтримки тих чи інших кандидатів на посаду Президента. Можу впевнено сказати: до 2004 року такої ситуації у нас не було. Були певні перерви. Зараз практично постійно відслідковуються електоральні орієнтації, рівень напруженості, задоволеності, довіри до різних структур і політиків. Крім того, можна сказати, що дійсно сьогодні до соціологів почали звертатись різні сили – не лише політичні, але й бізнес-структури, які дійсно хочуть зрозуміти ситуацію, державні структури, які хочуть зрозуміти ситуацію. Не зважаючи на те, що формально виборча кампанія не розпочалась, сьогодні дуже багато політичних, державних лідерів цікавляться ситуацією стосовно розподілу рівня підтримки. Чи запитують соціологи про те, скільки коштує голос, я можу впевнено сказати, що жоден з професійних соціологів ніколи не буде ставити таких запитань. Ми можемо після виборів поставити запитання. Є ще ознаки того, що почалась передвиборча кампанія. Це поява псевдо рейтингів або викривлених рейтингів на користь того чи іншого кандидата. Я не хочу давати назв цих псевдо компаній, щоб не робити їм рекламу. Соціологи і політологи спеціально збирались місяць тому, виклали на стіл наші результати і порівняли. Ми з подивом побачили, що у нас практично немає різниці. У всіх є лідером Янукович з рейтингом на рівні 22-25%, на другому місці у всіх іде Юлія Тимошенко – рейтинг 13-15%, і на третьому місці Яценюк – його рейтинг 11-14%. Тобто кожного разу між Тимошенко і Яценюком розрив у межах статистичної похибки. Отже, є три лідери. І коли ми в Інтернеті знаходимо інформацію, що «якби у другий тур пройшов Литвин і Янукович», «пройшов би Литвин і Тимошенко» і Литвин би переміг – то цілком зрозуміло, що до цього не можна навіть серйозно ставитись, але воно з’являється і воно поширюється. Можна просто радити дивитись на сайті Соціологічної асоціації України – там є перелік компаній, які є колективними членами, є прізвища членів правління, є прізвища дослідницьких комітетів і дуже легко знайти, які компанії сьогодні дійсно професійно працюють у сфері соціологічних досліджень. Стосовно змін до Закону – в останньому експрес-опитуванні ми запитували у людей, чи знають вони про такі зміни. На сьогоднішній день більшість електорату не знає, як змінились права виборця. Тому один із запитів і до виборчих комісій, і до Комітету виборців, і до громадських організацій, і до ЗМІ – донести ті зміни, які відбулися, в контексті права виборця. «Первый деловой канал»: Как вы рассматриваете дальнейший ход событий, когда Закон о выборах еще не вступил в силу, предвыборная кампания идет, Конституционный Суд может признать Закон недействительным и выборы не состоятся. Олександр Черненко: Такий найбільш радикальний сценарій ймовірний. Дійсно, ми ще не бачили вето. В нашій політиці неможливо щось надовго прогнозувати. Якщо вето долається, закон вступає в силу, у Президента залишається право звертатися у КСУ. Дійсно, є небезпека, що під час кампанії або навіть після виборів КС може визнати певні положення неконституційними. Якщо це буде під час кампанії і ці положення ще не вступлять в дію, ще не буде результатів виборів і їхнього оскарження, то нічого страшного. Головне, щоби ті положення, які будуть визнані неконституційними, вжене були застосовані. Тоді це буде певний хаос у виборчому процесі. Наша думка, що в деяких положеннях Закон «Про вибори Президента України» суперечить Конституції навіть в тому плані, що будь-які нові закони чи нормативні акти не можуть звужувати права громадян, не можуть обмежувати вже існуючі права громадян. Відміна прикріпних посвідчень – це певне обмеження. Вже на підставі цього положення цей Закон може бути визнаний КС неконституційним. Але давайте будемо відвертими – рішення судів у нас дуже часто є політичними. На жаль. А підстави для визнання є. «Главред»: Наостанок хотілося б почути ваші побажання виборцям – на що їм потрібноь звернути увагу, коли вони отримають бюлетень і підуть у кабінку для голосування? Ольга Балакірєва: Я би порадила виборцям дивитись реально на програму, керуватись розумом, а не емоціями, як іноді відбувається. Є така методика аналізу, яка рекомендує подивитись на сильні сторони, подивитись на слабкі сторони, оцінити ризики і потенціал. Стосовно вибору треба дивитись на позитивні, на негативні сторони, на певні ризики і на потенціал. І робити цей вибір, розуміючи, що цей вибір – це майбутнє України, майбутнє кожної людини. Без емоцій, без врахування того, що подобається чи не подобається. Треба спробувати проаналізувати те, що будуть пропонувати ті чи інші кандидати. Олександр Черненко: Часто мені кажуть, що у нас такий поганий закон, такі погані кандидати, то, може, давайте закличемо усіх бойкотувати вибори… Ні в мене, ні в будь-кого іншого не повернеться язик закликати бойкотувати вибори. Треба на вибори йти, треба думати, треба аналізувати, треба порівнювати. Треба вміти не боятись захищати свої права, треба читати Закон, треба звертатись до юристів. В разі, якщо ви бачите певні протиправні дії, треба звертатись до правоохоронців, до громадських організацій, до виборчих комісій з метою припинення цих дій. Тоді який би не був поганий Закон, які б погані не були наші політики, якщо виборець буде свідомий і активний, вибори відбудуться і волевиявлення реалізується. Тому головне – вміти боротись за свої права.