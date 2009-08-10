Черноморский флот РФ на территории Украины: бомба замедленного действия

По словам Григория Перепелицы, чтобы избавиться от Черноморского флота Российской Федерации именно в 2017 году, украинская сторона имеет за год до даты вывода заявить о намерении прекратить действие Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота. В таком случае, утверждает эксперт, Россия не будет иметь никаких юридических оснований для продолжения срока пребывания своей военной базы в Севастополе. Если же Украина решит оставить на своей территории эту «бомбу замедленного действия», ЧФ РФ останется на нашей территории еще по меньшей мере 5 лет. О субъективных и объективных причинах первого и второго вариантов развития событий – дальше. Главным объективным условием пролонгации срока пребывания ЧФ России в Севастополе Григорий Перепелица назвал «совпадение стратегических интересов России и Украины». Однако имеющее место напряжение в отношениях двух стран исключает такую возможность и на сегодняшний день «у Украины нет никаких объективных оснований оставлять этот флот и в дальнейшем после 2017 года», - утверждает эксперт. Еще одной объективной предпосылкой пребывания или непребывания флота России в Украине может стать военно-политическая обстановка в регионе в 2017 году. «Если Россия решит свои проблемы на Кавказе и возобновит свое доминирование в черноморском регионе, то, даже если мы не пролонгируем действие этого соглашения, ЧФ будет оставаться на территории Украины без каких-либо юридических оснований», - считает Григорий Перепелица. В подтверждение своих слов он привел такой пример: «российские военные базы находились на территории Грузии без какого-либо соглашения, сегодня мы видим присутствие российских войск в Молдове, также без соглашения, хотя есть решение Стамбульского саммита ОБСЕ».Безусловно позитивной предпосылкой вывода российской базы из Севастополя эксперт считает вступление Украины в НАТО. Тогда проблема превратится из двусторонней на международную, считает Григорий Перепелица. Относительно субъективных предпосылок – то их «достаточно», говорит эксперт. С одной стороны, они связаны с попыткой России удержать военную базу в Севастополе после 2017 года. С другой стороны – попытка некоторых пророссийских политиков пролонгировать действие Соглашения о пребывании ЧФ РФ на территории Украины. Даже не говоря о надеждах России на нового «пророссийского лидера» Украинского государства, уже сегодня «среди наших кандидатов в президенты мы видели заявления о готовности пролонгировать пребывание ЧФ на территории Украины», - рассказывает эксперт. По его мнению, это является фактической сдачей национальных интересов Украины. Вопрос о выводе ЧФ из Севастополя Павел Рудяков назвал «схоластическим». По его словам, важнее является вопрос: «как Украине дожить с минимальными затратами до 2017 года, когда будет выведен или не будет выведен ЧФ». «Мне очень бы не хотелось, чтобы вывод ЧФ через десять лет мы обсуждали под таким углом зрения: кто продает имущество этого флота», - отметил эксперт.Григорий Перепелица отметил, что «с приближением 2017 года проблема вывода Черноморского флота становится главной проблемой национальной безопасности Украины». Эксперт уверен, что «любое иностранное присутствие, если оно выполняется не с целью защиты территории и суверенитета той страны, в которой оно находится, представляет потенциальную военную угрозу, потому что в любой момент оно может стать потенциальным плацдармом для развертывания иностранных войск на территории той или иной страны». Григорий Перепелица привел пример военных баз США, которые часто «становились основанием для иностранного вторжения в те страны, в которых они находились». Более того – эксперт спрогнозировал такую гипотетическую ситуацию: Черноморский флот Российской Федерации наносит удар по Турции с территории Украины. Согласно тематической резолюции ООН, государством-агрессором считается именно Украина, а не Россия, «и Турция имеет полное право нанести удар по территории Украины или в ответ напасть на Украину». Возникает и другой нюанс: «кто в таком случае должен защищать Севастополь? Черноморский флот не имеет соответствующей системы ПВО, потому что это есть ответственность Вооруженных сил Украины. Следовательно в случае такой ситуации Вооруженные силы Украины должны прикрывать боевые действия ЧФ. То есть мы автоматически втягиваемся в военный конфликт и в войну». Во время разработки Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины украинская сторона пыталась внести в нее соответствующий «форс-мажорный» пункт, но напрасно. «Тогда российская сторона отклонила этот вопрос», - рассказал эксперт. «Но он появился в прошлом году, - добавил он, - и Президент Украины Виктор Ющенко абсолютно законно опять поставил этот вопрос». Однако проблема до сих пор не решена и даже этот факт уже является «потенциальной угрозой для нашей национальной безопасности», - заявил Григорий Перепелица.Какое основное назначение Черноморского флота РФ в Украине? На этот вопрос Григорий Перепелица ответил так: «традиционно флот выполняет две функции. Первая - защита своей территории, оборона страны. Второе назначение связано с геополитическими функциями». Какую из этих функций выполняет сегодня российская военная база в Украине? Ни одной. Судите сами: «очень трудно идентифицировать, что он защищает территориальную целостность и границы России, потому что он находится на территории Украины». Что касается социалистического прошлого, то в те времена назначение флота заключалось «в поддержке действий Одесского военного округа и демонстрации флага в Средиземном море в качестве противодействия Шестому американскому флоту, который тогда находился в Средиземном море». Сегодня вопрос демонстрации флага не является актуальным. Если же цель Черноморского флота – оборона России, то, учитывая последние события на Кавказе, «Черноморский флот должен быть перебазирован на Черноморское побережье Российской Федерации», - считает эксперт. «Это абсолютно естественно, потому что Северокавказский округ как раз нуждается в таком взаимодействии с Черноморским флотом», - добавил он. Что имеем в «сухом остатке»? Страшную правду: «Черноморский флот здесь находится с единственной целью: контроль за Украиной и удержание ее в фарватере российской внешней политики и геостратегических интересов России на Черном море», - уверен Григорий Перепелицв. По его мнению, именно по этой причине ради защиты национальных интересов Украины Соглашение о пребывании российской военной базы не может быть пролонгировано.Севастополь абсолютно заслуженно называют «городом русской военной славы». По словам Павла Рудякова, не нужно быть историком, чтобы убедиться в этом. Однако это не является основанием для спекуляций вокруг «русского» города. «То, что он является городом славы советских, а впоследствии русских моряков абсолютно не влияет на ситуацию, которую мы сейчас обсуждаем», - подчеркнул эксперт. По его мнению, «история уже давно изменилась», и сегодня следует учитывать современные реалии. Продолжая мысль коллеги, Григорий Перепелица отметил, что Севастополь без военной базы может стать «Меккой для туристов» и торговым портом. «Только ЧФ имеет приблизительно 170 причальных стенок - это уже готовый торговый порт, который может приносить большие валютные поступления для Украины и для Севастополя, в частности», - уверен эксперт. Он напомнил, что в свое время Севастополь был коммерческим портом. Более того, именно на портовые сборы был построен город. В то же время, по данным, которые привел Григорий Перепелица, лишь 10% населения Севастополя не задействовано на Черноморском флоте. Почему? Севастополем в Украине никто не занимается, - утверждает эксперт. Зато там достаточно активно работают информационные службы России. «Нужно дать Севастополю другую – невоенную - альтернативу развития», - уверен Григорий Перепелица. «Должен быть введена реальная социально-экономическая программа развития Севастополя», - прибавил он. Не последнюю роль в «пророссийском» статусе Севастополя играют и местные органы власти. «Мы часто не хотим осознать, что Киев и центральная власть (все ветви власти без исключения) не контролируют в достаточной степени ситуацию в Крыму», - признал Павел Рудяков. «Местные царьки» - это очень важный фактор», - утверждает он. По словам Рудякова, сегодня в Крыму имеет место «дружба между руководством, по крайней мере хозяйственной частью, Черноморского флота и местных властных структур», «которые уже ожидают 2017 года для того, чтобы продать то, что еще можно продать, или оформить то, что уже продано».Во-первых, не тратить попусту время. Григорий Перепелица отметил, что Украина уже перешла к решению проблемы пребывания ЧФ РФ «в правильном направлении». В частности, поставлен вопрос о разработке плана-графика выведения Черноморского флота России из Севастополя. Павел Рудяков добавил, что очень полезным было бы вынесение темы пребывания ЧФ РФ в Украине на международное обсуждение. Ради этого эксперт предлагает «провести международную конференцию – одну, вторую, третью. Можно добиться позитивного решения для себя, а затем уже думать о выполнении решения». По его словам, результаты обсуждений, резолюции, оценки и т.п. можно будет использовать в случае возникновения конфликтных ситуаций. Вместе с тем, по словам Павла Рудякова, украинские государственные структуры до этого времени не определились с главным вопросом: выводить или не выводить ЧФ, нужен он нам или нет. В этом эксперт видит основное препятствие для решения проблемы.Читайте также: