Россия продолжает дипломатическую войну

Уже несколько недель не смолкает скандал с обменом Украины и Россиии дипломатами. Советник-посланник посольства Украины в Москве Игорь Березкин вынужден был вернуться в Киев. Последняя новость – президент России Дмитрий Медведев написал гневное письмо Виктору Ющенко. Как стало известно «Главреду», послание передали украинскому лидеру 8 августа – аккурат в годовщину нападения российской армии на Грузию.

Конец войне? Дипломатическая война – довольно условно обозначение выдворения дипломатов. На самом деле у истории дипломатического противостояния Киева с Москвой намного более глубокие корни. Например, в начале 1990-х Украина и Россия выясняли отношения по ядерному разоружению, потом начались сложные переговоры о Большом договоре, параллельно шли сложные консультации по поводу пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, а чего стоил тузлинский кризис… После Оранжевой революции обнажились все проблемы двусторонних отношений, о которых раньше отечественные дипломаты говорили только шепотом в стенах министерства. Именно поэтому высылка российского дипломата из Украины, а украинского из России стала, скорее, кульминацией украинско-российского противостояния. Именно этой разновидности конфронтации двум странам удавалось пока избегать – по крайней мере публично. Хотя объявление персонами нон грата известных общественных деятелей и политиков украинско-российские отношения уже пережили. Собственно, для Украины – как и для любой другой страны мира – высылка иностранных дипломатов не является чем-то новым. Ежегодно территорию нашего государства покидают в среднем 10-15 граждан других стран – в числе которых и сотрудники дипломатических представительств. Но раньше высылка дипломатов происходила тихо. Исключением стал нынешний год. В марте Украина обменялась выдворением дипломатов с Румынией. Бухарест объявил шпионом украинского военного атташе. В ответ Киев попросил «на выход» сразу двоих румынских дипломатов. Румыны были сильно возмущены подобным развитием событий, хотя сами этот скандал и спровоцировали, не попытавшись даже разобраться в ситуации. В Румынии, кстати, многие политиков высказывались против разжигания дипломатической войны с Украиной – особенно потому, что сами румынские контрразведывательные органы до конца не могли объяснить вину украинцев. Именно поэтому украинские дипломаты и расценили этот скандал как своеобразную предвыборную игру румынского президента Траяна Бесеску. Но Румыния – это только вершина айсберга. О многих выдворениях дипломатов общественность даже не догадывается. Так, в начале года газета «Зеркало недели» со ссылкой на ГРУ Минобороны сообщила, что в прошлом году перед самой войной в Южной Осетии произошел обмен дипломатами между Украиной и Грузией (заметьте, далеко не враждебной нам страны). Грузины заподозрили, будто бы один из наших дипломатов сотрудничал с российской разведкой. Украинца попросили покинуть Тбилиси, но в долгу не остался и Киев, выслав грузинского советника. По информации «Главреда», даже между Украиной и Россией выпроваживание дипломатов происходит не впервые – одно из изгнаний приходится на время президентства Леонида Кучмы. Просто раньше эта информация не становилась публичной. Украина и в этот раз хотела решить проблему без привлечения прессы. Собственно, о прекращении выполнения обязанностей советника в посольстве РФ в Киеве Владимира Лысенко стало известно из российских источников – от МИД РФ. Именно в России, получается, решили, что этот инцидент должен приобрести широкую огласку. МИД Украины долгое время не комментировал сообщений в прессе. В здании на Михайловской отреагировали только тогда, когда Россия сообщила о выдворении двух украинских дипломатов. Кто виноват? Украинские дипломаты на самом деле пытались действовать во время дипломатического скандала очень осторожно. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров был первым, кто признал факт изгнания российских дипломатов. Впоследствии МИД РФ впервые публично заявил и о высылке украинских дипломатов. Соответственно Киев лишь реагировал на публичные действия Москвы – официальный комментарий МИД Украины появился после того, как Россия объявила о выдворении сотрудников нашего диппредставительства. Очевидно, что Киев, идя на выдворение, не руководился категориями симпатии или антипатии. Особенно если учесть, что Украина не хотела делать информацию о выдворении достоянием гласности. Отдельные российские эксперты пытались подать ситуацию так, якобы украинские политики хотят попиариться во время предвыборной кампании на дипломатическом скандале. Но кто же пиарится, не желая обнародовать информацию? Поэтому логично, что речь шла о действительно серьезных нарушениях, и Украина действовала согласно международному законодательству: есть доказательства, есть нота от отечественного МИД. Все происходило через дипломатические каналы. Действительно, до сих пор так и неизвестно, что именно сделали россияне. В официальном комментарии МИД только говорилось, что «еще в августе 2007 года МИД Украины нотой предупредил российское внешнеполитическое ведомство, что деятельность и заявления одного из этих дипломатов дают украинской стороне основания объявить его персоной «нон грата». События двухлетней давности, конечно, вовсе не то основание, из-за которого принимаются подобные решения. Почему же эта информация не была обнародована? Особенно после того, как Россия не стала скрывать выдворения своего дипломата. Предположение первое: Украина вела себя так, как ведут себя в нормальной дипломатической практике – высылка без публичных скандалов. Напомним, Украина очень обиделась на румын, из-за того, что они депортировали нашего дипломата публично. Предположение второе: предание огласке «поля деятельности» российских дипломатов требовало бы от Украины и обнародования секретной информации, которой они могли интересоваться. С другой стороны, МИД Украины мог отмалчиваться и по банальной причине – министерство работает фактически без непосредственного руководителя. Временное же руководство, возможно, не захотело брать на себя ответственность за обострение и так не самых лучших отношений с Россией. В конце концов МИД в вопросе выдворения дипломатов – всего лишь среднее звено. Всю информацию о незаконной деятельности дипломатов собирает контрразведка, потом эти данные передаются Президенту, который и принимает решение – предупредить другую страну, попросить такого дипломата покинуть страну через МИД и предать ли огласке этот случай. Украина в этот раз хотела избежать публичности, но не получилось. Парадоксально, но пик дипломатического скандала пришелся на период относительного примирения Украины с Россией. Так, например, российский главнокомандующий ВМФ Владимир Высоцкий признал нарушение правил пребывания Черноморского флота в Крыму, когда украинские правоохранители несколько раз останавливали российские грузовики в Севастополе с опасным вооружением, которое перевозилось по городу без необходимого разрешения. Он даже пообещал наказать виновных. Прекратила в последнее время Россия свои «страшилки» по поводу отключения газа. Были и другие щепетильные вопросы, но они опять же решались без излишней публичности. Например, так было во время просьбы СБУ к сотрудникам российской ФСБ, работавшим при ЧФ в Крыму, покинуть территорию Украины. Россияне, по информации «Главреда», просили не предавать этот вопрос широкой огласке. Украина прислушалась к этой просьбе. Кто следующий? Какие цели преследовали россияне, обнародовав информацию о выдворении своих дипломатов? Первая: показать, что нагнетает отношения именно Украина. Вторая: испугать выдворением украинских дипломатов взамен, чтобы, возможно, таким образом спасти своих дипломатов. Частично российская тактика сработала, поскольку российского генконсула в Одессе все-таки не стали трогать. Поэтому осталась на своей работе и украинский генконсул в Санкт-Петербурге. Исчерпан ли конфликт в настоящее время? Наверное, о нем очень скоро забудут. Так же, как все быстро забыли о дипломатической войне с Румынией. Но недавние события с высылкой показали, что ничего невозможного в отношениях двух стран быть не может. Правда, россияне поняли, что Украина в своем поведении достаточно уязвима. Сегодня российский дипломат может позволить себе незаконные шаги, но Киеву уже будет очень сложно его выслать. Разве что Украину не испугает последующее выдворение и ее дипломатов из России. Впрочем, когда-то Украина и Россия уже договаривались прекратить практику так называемых «черных списков» в отношениях. Но позднее обе страны несколько раз еще обменивались депортацией нежелательных лиц. Даже в этом году уже в который раз не позволили прибыть в Украину Константину Затулину. Последнее письмо Дмитрия Медведева к Виктору Ющенко это только доказывает. Очевидно, российский президент намеренно предал письму огласку, хотя обычно подобная корреспонденция остается для общественности тайной. Тут совершенно очевиден самопиар… Или же начало продолжения своеобразной информационной кампании, направленной против руководства Украины. Российский лидер, собственно, ничего нового в своем письме не сообщил – то же возмущение интеграцией в НАТО, гнев по поводу украинской интерпретации истории, вечные претензии в отношении ущемления русского языка. Новым является то, что Россия откладывает приезд своего нового посла. Отзывают послов обычно только в особых случаях – например, в случае войн. К слову, письмо российского президента украинскому было передано 8 августа – в первую годовщину войны России с Грузией. Хотелось бы верить, что это совпадение просто случайно. -- Анатолий Зленко: «Я не сторонник того, чтобы устраивать дипломатические войны» По поводу дипломатического скандала «Главред» обратился за комментариями к ветерану украинской дипломатии, бывшему министру иностранных дел Анатолию Зленко Можно ли сказать, что дипломатическая война между Украиной и Россией закончена? Выдворение дипломатов следует рассматривать как эпизод на фоне длительного ухудшения украинско-российских отношений. Этот факт, и особенно его разглашение, как раз и говорит об уровне доверия между двумя странами. Конечно, досадно, что это случилось, поскольку между нашими государствами установлено стратегическое партнерство, наработана солидная договорно-правовая база – напомню, подписано свыше 380 двусторонних и многосторонних документов: из них на государственном и правительственном уровнях около 250 документов. Из подписанных 380 на сегодняшний день действующие 305. Досадно и то, что после продления действия Договора о дружбе и сотрудничестве также не привнесены существенные изменения в улучшение двусторонних отношений. К сожалению, это свидетельствует о том, что обе стороны не соблюдают букву и дух как этого Договора, так и десятков других документов. Можно ли сейчас говорить о том, что достигнут самый низкий уровень и последующего ухудшения отношений уже не будет? Сложно прогнозировать. Мы ожидаем приезда нового посла Российской Федерации в Украину, мы надеемся, что он сумеет привнести новые элементы в характер наших отношений и это повлияет на последующее развитие сотрудничества. Хотя я бы не стал преувеличивать. Посол представляет свою страну и руководствуется инструкциями, даваемыми ему центром в лице президента и МИД. Но дело не в этом. Хотелось бы надеяться, что стратегическое партнерство или просто добрососедские отношения отвечают интересам обеих стран и в политическом, и в экономическом, и даже в стратегическом измерениях. Поэтому если сегодня еще стороны не осознают преимущества такого сотрудничества, то, конечно, это не будет способствовать успешному развитию ни одной из этих стран. Я надеюсь, что все-таки прагматизм подтолкнет к тому, чтобы мы должным образом нормализовали наши отношения на основе равноправия, на принципах взаимного уважения. Кто все-таки виноват в этом дипломатическом скандале? Я не могу давать однозначных оценок. Но вину можно возложить в одинаковой мере и на украинскую, и на российскую сторону. Я не сторонник того, чтобы устраивать дипломатические войны за счет высылки дипломатов. Я прекрасно помню период холодной войны, когда такие же выдворения дипломатов происходили между СССР и странами Запада. Это в любом случае не способствует выравниванию или улучшению отношений. Очевидно, в этом вопросе есть какая-то поспешность. Очевидно также, что если и имело место то, о чем так много писалось в наших СМИ (неправомерные действия российских дипломатов. – «Главред»), то можно при условии развития нормальных отношений, при условии существования доверия между странами, решать эти вопросы, не придавая им публичного характера. Я из своей практики знаю, что часто это (выдворение дипломатов. – «Главред») происходит между дружественными странами – например, между Израилем и США. Однако о выдворении дипломатов там стало известно только спустя какое-то время. Есть и другие примеры, когда делается соответствующее представление, что такой-то дипломат должен покинуть страну в такой-то срок. Я не сторонник этого, но хотел бы сказать, если есть основания и если есть игнорирование законов страны пребывания, то соответственно могут и должны приниматься меры, чтобы предотвратить неправомерные действия иностранного гражданина. У меня создалось впечатление, что Украина как раз и не хотела придавать этой ситуации публичности. Возможно. Значит, у кого-то в была заинтересованность. Но я считаю, что до такого абсурда доводить отношения нельзя. Это ошибочный, порочный подход к решению существующих проблем. Как вы думаете, а почему Украина все-таки решила не выдворять российского генконсула в Одессе? Мне неизвестны причины. Возможно, Украина таким образом и хотела погасить скандал? Возможно. Когда вы были министром иностранных дел, вам приходилось иметь дело с высылкой, предупреждениями дипломатов других стран за их неправомерные действия? Не стану называть страну, но такие факты были. Мы им не давали огласки, но предпринимали необходимые меры, дабы не позволить совершать шаги, не отвечающие статусу дипломата. А каков механизм выдворения иностранных дипломатов – информацию собирает контрразведка, передает президенту и он принимает решение? Вы правильно сказали. Есть соответствующие компетентные органы, которые отслеживают то, что происходит на территории нашей страны. Они доводят собранную информацию непосредственно до президента или до МИД с предложением действовать тем или иным образом. На основе предложения, совместного согласования принимается окончательное решение. Кто принимал решение в случае с российскими дипломатами – СБУ, МИД, Президент? Лично Президент, поскольку он руководит внешнеполитической деятельностью. У него есть абсолютные права принимать подобные решения и давать распоряжения такому исполнительному органу, как МИД.