Как Медведев разделил «укрАинцев» и «украИнцев» (видео)

Во-первых, абсолютно четко акцентировано внимание на «укрАинских» отношениях, мол главным виновником «напряжённости в отношениях России и Украины» есть «укрАинская» общественность и действующая «укрАинская» власть: «Высшее политическое руководство Украины в обход России договаривается с руководством Евросоюза по вопросу поставок газа в Европу, кстати сказать, нашего, российского газа, и подписывает документ, абсолютно не стыкующийся с январскими российско-украинскими договорённостями». Только в конце выступления Медведев сообщил: «Надеюсь, что новое украИнское руководство будет к этому готово». Вторая ошибка – это традиционное «на Украине», вместо принятого «в Украине»: «Большое значение имел и недавно прошедший пастырский визит Патриарха Кирилла на Украину».