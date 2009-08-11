Вопрос вкладов в советских банках: кто первым пообещал вернуть сбережения?

Журнал «Главред» (№31-32) опубликовал 8 сказок, которые украинские политики рассказывают в ходе избирательных кампаний. В сказке №5 речь идет о возвращении вкладов. Но в ней не упоминается, что первым украинским политиком, который пообещал вернуть вклады, был кандидат в президенты Виктор Ющенко в 2004 году. «Наша Украина» обещала то же в своей предвыборной программе 2002 года. Один из многих парадоксов украинской политики – Ющенко обвиняет правительство Юлии Тимошенко в «популизме» за выполнение его же, Ющенко, предвыборного обещания. Возврат советских вкладов, утраченных украинскими гражданами после распада СССР и во время гиперинфляции 1993 года, и позже как приветствуют, так и осуждают. 22 мая 2009 года правительство Юлии Тимошенко приняло постановление о выделении в 2009 году 250 млн грн на возвращение утраченных вкладов путем выплаты вкладчикам по 1 тыс. грн. Анатолий Гриценко считает, что депозиты возвращать стоит, поскольку это восстановит доверие народа к украинскому государству. «Государство должно взять на себя ответственность и вернуть эти утраченные сбережения. Но это нужно сделать, не провоцируя инфляцию». Гриценко не объяснил, как одно (возврат депозитов) можно реализовать, избежав другого (инфляции), особенно во время мирового финансового кризиса, когда поступления в бюджет сократились. Он просто объясняет, что необходимо «балансировать между финансированием бюджета и возвращением утраченных средств». Во время выборов 2004 года Гриценко возглавлял Центр Разумкова (Украинский центр экономических и политических исследований), а позже возглавил информационно-аналитический департамент предвыборного штаба Виктора Ющенко. Гриценко и другие эксперты Центра Разумкова разработали большую часть социально-популистской программы Ющенко на выборах 2004 года («Десять шагов навстречу людям») и 14 проектов указов. Проект указа №2 (текст приведен ниже) определяет, что бизнесмены и олигархи должны будут осуществить одноразовую доплату за предприятия, которые они приватизировали по ценам, ниже рыночных. Средства, полученные от разовой доплаты, будут использоваться для возврата утраченных вкладов. Какие выводы можно сделать по вопросу возврата вкладов? Гриценко последовательно поддерживал эту политику в 2004 году и продолжает делать это сегодня. Ющенко, после того как стал Президентом, проигнорировал положение своей предвыборной программы 2004 года, а его осуждение «популизма» правительства, которое пытается реализовать его же предвыборную программу по выплате вкладов, является лицемерным. Блок Тимошенко включил этот вопрос в свою предвыборную программу 2007 года и начал выполнять обещание в 2008 году. Месседж украинских избирателей украинским политикам, очень четкий: если вы будете выполнять свою предвыборную программу, украинские избиратели поддержат вас. Так, в первой половине 2008 года Тимошенко по популярности занимала первое место среди украинских политиков. Если вы не выполняете своих предвыборных обещаний – о чем свидетельствует пример Социалистической партии Александра Мороза и президента Ющенко, – украинские избиратели перестанут вас поддерживать. Украинская демократия нуждается в политиках, которые будут ответственны перед своими избирателями. Пришло время украинским политикам начать осознавать, что украинские избиратели намного умнее, чем они думают.