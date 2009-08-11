Иосиф Винский об альтернативах нынешней власти

12 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция главы народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосифа Винского на тему: «Возможности и перспективы альтернативы нынешней власти». Йосип Вінський: Моє бажання обговорити саме цю тему викликане тим, що події останнього часу свідчать проте, що в Україні двома політичними силами (я маю на увазі Партію регіонів і БЮТ), вибудовується спільна політична гра і політична диспозиція поділу влади на двох. Аналіз подій останніх двох місяців свідчать абсолютно чітко, що є певні синхронні позиції, певні спільні дії, щоб саме в такому ракурсі вибудувати виборчу кампанію. Найбільшим підтвердженням цього зміни до Закону України «Про вибори Президента», коли це було продемонстровано в залі ВР. Разом з тим, реальна ситуація в суспільстві виглядає зовсім по іншому. Я думаю, що ви знайомі з останніми повідомленнями соціологічної служби Центру Разумкова, яка підтверджує інформацію про те, що ключові політичні гравці в Україні, на сьогоднішній момент, не мають серйозної підтримки громадян. Навіть якщо взяти сумарно тих людей, які сьогодні уособлюють владу і опозицію, і найбільші фракції, я маю на увазі Януковича і Тимошенко, то якщо додати їх особисті президентські рейтинги, то це всього 35%. Якщо додати до них ще Ющенка і Литвина, то це – 42%. Якщо ви звернули увагу на інформацію про можливі політичні партії, які можуть прийти в парламент, то це блок Яценюка і «Свобода», тобто з’явилися дві політичні структури, які абсолютно свідчать в політичному сегменті, і які сумарно мають підтримку вже стільки, скільки блок Ю. Тимошенко. Це свідчить про те, що в суспільстві існують серйозні трансформації, з точки зору електорального вибору людей, розуміння ситуації. Я думаю, що і приватні бесіди, і спілкування з людьми на персональному рівні, свідчать про те, що люди розуміють, що та система політична, яка є в державі останні 5 років не є ефективною, не відповідає ні інтересам держави, ні інтересам більшості населення. Люди шукають сьогодні альтернативу, шукають інші варіанти виходу з ситуації. При цьому, я хотів би наголосити на один феномен, який ми поки що маємо в Україні, за даними соціологічних досліджень, рівень підтримки парламенту десь 4-5%, уряду – 5-7%. Це по різних даних, але принаймні менше десяти. Парадокс полягає в тому, як можна не довіряти парламенті в цілому, і довіряти, наприклад, лідеру більшості Ю. Тимошенко, або як можна не довіряти парламенту в цілому, і довіряти лідеру опозиції – 22-23%. Тобто, сьогодні це є певне інерція особистого сприйняття лідерів, і саме через те, що люди не бачать реальної альтернативи. Власне кажучи, це ключова позиція, на яку ми хочемо дати відповідь і для суспільства, і для себе, і для перспективи України. Вона полягає у наступному: суспільство сьогодні внутрішньо уже готове до того, що та політична верхівка, яка керує державою останні 5 років, їх не задовольняє, мається на увазі і парламент, і уряд. Зростання різке рейтингу «Свободи» на заході України, зростання рейтингу Яценюка, і я думаю найближчим часом з’являться ще кілька політиків, буде свідчити про те, що люди знаходяться на стадії пошуку. Безумовно, основні політичні гравці вже також це бачать, і вони навпаки все роблять для того, щоб цей процес зміни політичної орієнтації якимось чином «загальмувати». І тут інтерес Тимошенко і Януковича до спільних дій є абсолютно очевидний. Сьогодні дуже важливо, щоб саме нова сила з’явилася в Україні Я в цьому твердо переконаний, тому що знаю владу з точки зору опозиціонеру, і з точки зору людини, яка була у складі уряду, знаю формати діяльності, принципи, ті домовленості, які відбуваються між владою і опозицією в різних форматах. Я також твердо переконаний, що в такій системі координат, яка є сьогодні – Україна перспективи немає. Тому, на наш погляд, треба вирішити декілька питань. Перше - змінити систему координат в цілому для суспільства, і для держави. І ті речі, на яких трималася держава, власне кажучи, ті PR-повідомлення і розробки в рамках, яких розвивався політичний процес в Україні мають відійти, і мають з’явитися нові підходи, в основі яких мають бути по-перше, інтереси розвитку держави, а по-друге – задоволення інтересів людей. Друга позиція, безумовно, зміна системи координат вимагає нових політичних лідерів. Я абсолютно переконаних, що ті люди, які якимось чином причетні до ситуації, яка є зараз в державі, вони мають сьогодні відійти. І, об’єктивно, за моїми оцінками, цей процес відбудеться, він сьогодні вже є абсолютно очевидний, я думаю, що президентські вибори можуть дати шанс прискорити цей процес. Я маю на увазі, що якщо до другого туру вийде, так званий представник нової сили, новий лідер, тоді він обов’язково виграє, і обов’язково цей процес буде прискорений президентськими виборами. Тому, я, як політик, чітко говорю про те, що ми, і та політична структура, яку я сьогодні створюю, ми будемо працювати саме на формат створення такого нового лідера. І об’єднання навколо нього всіх тих людей, які адекватно оцінюють ситуацію, які хочуть відійти від тієї системи координат, яка є сьогодні. Тому, формування нового лідера дає шанс Україні поміняти формати ВР, уряду, місцевої влади, тобто, запустити процес ротації політичної еліти. Якщо це не відбудеться, то цей процес буде певним чином загальмований, але він не обов’язково почне свій розвиток на наступних парламентських, і, особливо на місцевих виборах. Я думаю, що вибори, які відбулися в Тернополі, які відбудуться в Києві є знаковими з цієї точки зору. Люди шукають нові політичні проекти, по розподілу сил, я вже вам назвав ці цифри, сьогодні два найбільші лідери, які претендують на те, що вони «всемогутні» і можуть керувати на свій розсуд державою, і навіть хотіли створити такий блок – це сумарно 35% довіри людей. Навіть разом сьогодні «Партія регіонів» і БЮТ не мають опори в суспільстві. І з другого боку це 55% людей, які чітко говорять, що вони не підуть на вибори, або, що будуть шукати іншу альтернативу, або не визначені в своєму виборі тільки тому, що вони шукають цей варіант. Пошук сьогодні свіжої сили, нових політиків, нової політичної еліти, особливо під час президентської виборчої кампанії є одним із пріоритетів народно-патріотичного об’єднання, яке мені доручили очолювати, і моєї роботи в найближчий період часу. Чим раніше ми вийдемо на цей процес, на цей формат, чим раніше з’явиться нова людина на посаді Президента України, яка не відповідає за ту політичну анархію, той безлад, той, фактично, розвал суспільних інституцій, і економічну кризу. Тому що криза на Україні значною мірою посилилася внутрішніми політичними негараздами, це очевидні речі. І саме те, що ми маємо 22% спаду за пів року по відношенню до попереднього року – це вже є факт. Не знаю, коли оприлюднять цю статистику, але та інформація, якою я володію, це саме діапазон 22-23%.Це пояснити просто структурою економіки, чи проблемами в межах України – неможливо. Наша криза економічна в геометричній прогресії підсилена політичною складовою. Має бути змінена логіка діяльності політичних лідерів України. Від діяльності політичних фігур, які здійснюють певні PR-проекти ми маємо перейти до лідерів, які говорять реальні речі, які над ними щодня працюють і мінімізують популізм, які намагаються вибудувати таку економічну соціальну ситуації, яка є адекватною інтересам людей, держави, і адекватною тому, що потрібно робити. І це, безумовно, має бути інша логіка, це можливо лише тоді, коли до влади прийдуть люди, яким 35-40 років, які сформовані в умовах ринкової економіки, незалежної України, як і є патріотами України, і, які розуміють логіку основних процесів, якими має займатися керівництво держави. Для мене особисто, і для нашої політичної структури цей підхід є визначальним. Я хотів би зробити невелике порівняння, чим більше я спілкуюся з людьми, тим більше воно мені подобається. Пам’ятаєте, пісня Висоцького «Полювання на вовків», коли зафлажковують певний квартал лісу прапорцями, вовки бояться цих прапорців, і ходять тільки там де їх немає. А їх немає в дуже невеликому горличку, де 80метрів, біля якого стоять поряд мисливці. Зараз приблизно так виглядає політична ситуація для виборців, альтернативи немає, варіантів більше немає, а на виході стоять дів політичні структури БЮТ і Партія регіонів, які будуть пожинати плоди з цього полювання. Моє покликання полягає в тому, що треба, як ті вовки, йти через прапорці. Стрибок через прапорці, зміна системи координат дасть можливість Україні отримати шанс на зміну в політичній, економічній, соціальній ситуації. В даному випадку починати треба із зміни політичної ситуації, політикуму, тому що всі проблеми, як і є в державі сформовані політиками, які сьогодні керують Україною. Запитання з залу: Чи ведуться переговори з політичними силами про участь Вашого об’єднання в виборах Президента України і в парламент, зокрема, з Тигіпко? Йосип Вінський: Я б не сказав, що я можу вести сьогодні переговори, тому що немає зареєстрованих кандидатів у Президенти. Безумовно, є контакти з широким колом політиків, в тому числі, і з Тигіпком. Логіка, про яку я Вам сказав для мене є визначальною, я на базі неї веду всі ці розмови. Переговорів бути не може по одній причині – немає ще виборчої кампанії. Почнеться старт, буде оголошено початок виборчої кампанії, почнуться висування, буде видно партитуру. Мене радує тільки одне, що всі люди, з ким я вів розмову, навіть ті від кого я не очікував такого розуміння, чітко розуміють, що якщо в нас мандати Народного депутату України можуть отримати 450 людей, то мандат Президента отримає тільки одна людина. І всі прекрасно розуміють, що в результаті може бути тільки один президент України. Я людина, яка перебувала певний період в українській політиці, пам’ятаю, як важко йшли переговори в рамках «четвірки». Я тоді був ідеологом цих переговорів, багато критичних зауважень чув в свою адресу, в тому числі від партійців у свій час. Я твердо переконаних, що то було правильне рішення, і зараз я вважаю, що Україна не має іншого виходу, коли на сьогоднішній день є два ключових гравців, яких не можна допустити в президенти, я маю на увазі Тимошенко і Ющенко. Для того, щоб з’явився шанс третьому треба, щоб навколо нього єдналися всі ті, які до цієї «двійки» не відносяться, або максимальна кількість людей об’єдналася. Власне кажучи, тут не важливе прізвище, я готовий до любого варіанту підтримки, але мені важливо, щоб це була людина, яка сьогодні розірве ту систему, що створювалася в рамках БЮТ і Партія регіонів. Запитання з залу: Кого з політичних лідерів може підтримати ваша політична сила? Йосип Вінський: Кого підтримують всі, того підтримаю і я. Я буду все робити, для того, щоб кандидати в президенти між собою знайшли спільні точку зору і визначилися на одній кандидатурі. Можливо, це будуть не всі, можливо це буде 5- 7 людей, я розумію, що є багато технічних кандидатів. Моя позиція буде чітка: кого визначать як альтернативу, того підтримаю і я. Саме тому, що я саме так розумію ситуацію, як вам і розказую. Я вважаю, що зараз має бути поновлення влади, і початися воно повинно з президентських виборів. Запитання із залу: Зараз реальні шанси вийти хоча б у другий тур є у Яценюка. Чи готова ваша політична сила підтримати цю кандидатуру? Добре знаючи Тимошенко, вона в будь-якому випадку не погодиться з результатами виборів. Яким повинен бути сценарій, що б вибори визнати недійсними? Йосип Вінський: Я думаю, вірогідність, що вибори будуть визнані недійсними мінімальна. Хоча проблема очевидно існує, але ж не тільки Тимошенко визначає ситуацію в державі, є інші люди, які мають свої інтереси в цій ситуації. Я не думаю, що в Тимошенко є так багато друзів сьогодні, щоб вони дозволили їй це зробити. На сьогодні ми маємо попередні довиборчі рейтинги людей. Реально хто який буде мати рейтинг ми будемо бачити десь за місяць до голосування. Є ще одна річ, важливо не тільки рейтинги, які є зараз, важливий шанс людини, яка вийде в другий тур перемогти. Я думаю, що це на 95% Янукович. З такої точки зору люди мають оцінювати ситуацію. Не важливо кого визначать, головне, щоб ця людина мала реальні шанси вийти в другий тур, і мала шанс в другому турі боротися за перемогу. Це вже має бути робота з психологами, соціологами, політичні контакти, які завгодно варіанти. Дійсно, позиція Яценюка сьогодні виглядає найбільш рейтинговою, але як буде далі, я поки що не готовий сказати. Ніколи не було такого рівня очікувань до змін, який є сьогодні під час президентських виборів. Це означає, що феномен, який ми бачимо сьогодні в Тернополі з «Свободою» може повторитися в якомусь іншому варіанті, на інших територіях. Запитання з залу: Ви пригадали слова з пісні Висоцького. В нього є ще й такі слова: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Чи відносите ви себе до тих «буйних», які можуть перестрибнути всі флажки? Кого ви вважаєте тим, хто може зробити такий феномен, як зробив у Тернополі Тягнибок? Йосип Вінський: На жаль, на лівому фланзі поки що немає такого лідера. І це прикро, тому що дійсно 12-15% людей, які орієнтуються на ліві цінності і до 30% людей, які орієнтуються на лівоцентристські принципи. На жаль, на лівому фланзі ми маємо феномен Симоненко, феномен Компартії, який не міняється. Я думаю, що тут ми можемо прогнозувати ті самі 4-5%, як це вже було неодноразово в будь-якому форматі об’єднання. Лівим теж треба мінятися. Я переконаний в тому, що проблема лівого руху полягає і в тому, що лідери багато років не міняються, немає нових ідей, немає нових підходів. Якщо говорити, що політикум сьогодні довів до кризи державу, так само і сьогодні лідери цих політичних партій довели до кризи свої політичні структури. Це не моя справа – це питання цих політичних партій, але я думаю, що рано чи пізно повинна бути логіка – коли є очікування людей 12%, а в реалізації 4%, то, напевно, є питання. Що стосується мене – я ніколи не був буйним, але я є людиною достатньо принциповою і рішучою, щоб через флажки стрибнути. Всі мої дії не є імпульсивними. Перед тим, як щось робити, я уважно все аналізую. Але коли я приймаю рішення, то я через флажки здатен стрибнути. Так само я зробив, коли пішов від Мороза, коли пішов від Тимошенко. Це моя природа. Я не тільки в політику му це робив. Я це робив, ще починаючи з шкільної лави. Але Україні потрібно таких людей більше. Є соціальний запит на таких людей. Соціальні дослідження свідчать про радикалізацію настроїв населення. Можливо, наш менталітет трошки збиває крайні речі, але внутрішньо багато людей готові до рішучих дій. І це обов’язково народить відповідних лідерів. Хотілося б, щоб це була реальна політична позиція, а не піар-проект, тому що я знаю, що деякі спеціалісти по піар-технологіях під ці запити людей розробляють певні спеціальні проекти. Запитання із залу: Ви звинувачуєте Кабмін у тіньових схемах. Яких саме? Йосип Вінський: Шкода, що зі зміною міністра міняється логіка поведінки, хоча я діяв в рамках програми уряду, яка була написана в тому числі і мною. Наприклад, ми практично відмінили всі скидки на залізниці, підвищили тарифи на вантажні перевезення, вони були нижче ніж в Росії, але вже більш менш закривали собівартість. Я думаю, для вас не секрет, що були компанії, які возили вантажі в 2007 році зі скидкою 70%, практично безкоштовно. У мене в цьому плані був конфлікт з Тимошенко з приводу ситуації, пов’язаної з скидками для гірсько-металургійного комплексу - 20%. Фактично з першого вересня зроблено було скидку для нашої металургії, тобто для наших олігархів. Сьогодні, коли, як виявилось їхнє економічне становище було краще ніж у залізниці, все одно залізниця повинна була віддати мільярд, за який можна було купити близько 200 пасажирських вагонів. Зараз ведеться війна, щоб цю ситуацію підсилити, у мене є інформація, що почались персональні скидки для окремих компаній. Що стосується порту, то мені відомо, що нещодавно прийняли рішення про «мінус 15%» по канальному збору. Канальні збори в Україні адекватні, вони не вижче ніж в інших європейських країнах. Як правило, 95% теплоходів, які заходять до нас мають не українську реєстрацію. Тобто ми даємо заробити не своїм, а тим хто є за межами України. Те, що відбувається в Миколаєві, в мене викликає обурення, тому, що замість того, щоб прокуратура розглянула ситуацію навколо цього каналу в морському порту, то починається гра, начебто щось не правильно робить порт. Канали абсолютно правильно діють в державних інтересах, канали повинні бути власністю держави, я думаю, що тут ні в кого немає сумнівів. Є вже рішення КМУ, і є Закон, який цю справу регулює, тобто, на якій підставі робиться така преференція, і звідки будуть братися гроші, щоб добудувати канал «Дунай-Чорне море», якщо ми зробимо знижку по каналу, наприклад, в Миколаєві 15%. З бюджету не було виділено ні копійки. В тому році, фактично, більше 70% ресурсів на цьому каналі – це був прибуток підприємства «Дельта-лоцман», і тільки 30% - це був бюджет. Сьогодні з бюджету практично нічого немає, і тільки за рахунок цих зборів можна було канал добудувати. Це означає, що задовольняючи нашим деяким грейдерам, КМУ робить їм прибуток забираючи гроші з державної програми, яка реально стратегічно потрібна для України. Було обіцяно, що комісія розгляне ситуацію, і по підсумках рішення комісії буде прийнято рішення. Комісія оцінила ситуацію, всі висновки комісії Мінтрансу підтвердилися ревізією КРУ і комісією КМУ. Були всі підстави змінити керівника цього порту, але, на жаль, була придумана версія, що начебто міністр повинен був узгоджувати цю ротацію з першим віце-прем’єр-міністром Турчиновим, а він не згоди на цю заміну не дав. На сьогодні, всі знають, що в цьому порту колосальні зловживання, порт не розвивається, там не вирішуються безліч соціальних питань, але людина залишилась на посаді.