Эксперты: Заявление Медведева является попыткой повлиять на выборы президента Украины

Украинские политологи в интервью «Главреду» прокомментировали заявление президента России Дмитрия Медведева, который обвинил нынешнее украинское руководство в проведении антироссийского курса и заявил о решении отложить приезд в Украину нового российского посла.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: {1-} - Все, что бы ни делалось сейчас со стороны Украины, России или других геополитических центров, связано с грядущими президентскими выборами в Украине. Руководство России рискнуло пойти на такой громкий дипломатический демарш, предпочтя разрешение проблем двусторонних отношений проводить не в режиме тихой дипломатии, а в режиме дипломатии громких заявлений. Своим письмом Медведев преследовал две основные цели. Во-первых, изменить внутриполитические расклады в пользу пророссийских политических сил и не дать никаких шансов на переизбрание нынешнего руководства Украины. Логика заключается в том, чтобы внутри Украины поднять шум вокруг кризиса двухсторонних отношений и обвинить во всем действующую власть, а также показать, что «оранжевая» власть банкрот, поскольку она не может проводить «нормальную», «взаимовыгодную» дипломатию дружественный прагматический курс в отношении России. Во-вторых, уже сейчас в России готовятся развернуть внешнеполитический курс Украины на 180 градусов. Для того, чтобы прикрепить Украину к сфере влияния привелигерованных интересов России. Не дать ей вырваться из постсоветского пространства, которое находится в процессе размывания. И заставить ее отказаться от западоцентричного курса, которым она следовала с момента своей независимости. Для России Украина независима тогда, когда она зависима от России. Александр Палий, ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при украинском МИДе: {2-} - Это попытка оказать влияние на грядущие президентские выборы и поспособствовать установлению марионеточного режима в Украине. К тому же нужно рассматривать действия Медведева в контексте конкуренции между ним и бывшим президентом, а ныне премьером Путиным. Что же касается заявлений российского руководства относительно антироссийской политики Ющенко, то это вообще нонсенс. Это российское руководство проводит жесткую целенаправленную антиукраинскую пропаганду в России. В результате чего большинство россиян уже негативно воспринимают украинцев. Большинство граждан Украины, несмотря на все «старания» Кремля, хорошо относятся к россиянам. Взять хотя бы недавний визит московского Патриарха Кирилла, который украинское руководство обеспечило на наивысшем уровне. При том, что во время данного визита Кирилл осуществлял активную политическую пропаганду, направленную против государственных интересов Украины. Или взять недавнюю ситуацию с высылкой дипломатов, где Киев изначально повел себя максимально этично. Стремясь избежать высылки, российских дипломатов на протяжении двух суток старались убедить отказаться от деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. В целом, нынешние действия российского руководства прекрасно описаны в знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984». Для таких режимов «мир - это война, белое – это черное, правда – это ложь» и т.д. Своим открытым письмом президент России грубейшим образом стремится повлиять на украинское общество. В Кремле, похоже, просто не умеют по-другому действовать. Они считают язык силы и принуждения самым естественным и действенным. Но я убежден, что, как в 2004-м, за этим последует обратный эффект. Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»: {3-} - Согласен, что у российских политиков и в целом у Москвы был повод для критики украинского руководства. Слишком много было резких заявлений, которые шли вразрез с форматом стратегического партнерства, задекларированных обеими сторонами. Это связано с дискуссиями вокруг НАТО и действительно сомнительными инициативами по историческим датам. Но я считаю появление подобного письма недостойным шагом для президента России. Главным поводом для появления подобного письма стала, во-первых, последняя летняя дипломатическая война, в которой Россия принципиально должна выйти победительницей. Именно этим объясняется наличие в письме Медведева идеологических оценок политики Киева. И, во-вторых, для Москвы сейчас крайне важно повлиять на ситуацию в Украине, в контексте как предстоящих выборов президента, так и по окончании избирательной кампании. Очевидно, что итогом данного заявления станет существенное похолодание между Украиной и Россией. Причем есть серьезные опасения, что данное похолодание Кремль может использовать для решения своих антикризисных задач, поэтому не исключено, что данное похолодание может быть использовано для изменения в экономических отношениях с Украиной. Можно с уверенностью сказать, что российская карта возвращается на украинские выборы, хотя запроса социума до письма Медведева на нее не было. Что очень выгодно радикальным политическим силам, стремящимся организовать эти выборы по законам политической войны. Владимир Фесенко, директор центра политического анализа «Пента»: {4-} - Подобное заявление формально связано с обоснованием не направлять в Украину на определенный период посла. Что само по себе является серьезным политическим демаршем. Но прямых причин для которого у России, по сути, нет, ведь большая часть претензий, указанных президентом России в своем открытом письме, находится на повестке дня в течение последних двух-трех лет. То есть для подобного шага Москвы я вижу две основные причины. Во-первых, стартующая в Украине со дня на день президентская кампания. Глава Кремля прямо дал понять украинской политической элите, что он не хочет больше иметь дело с Президентом Ющенко. При этом четко огласив список проблем, по которым новому президенту необходимо будет улучшать отношения с Россией. Но неверно было бы считать, что Кремль играет на поддержку кого-либо из кандидатов. Россия не обозначает своих предвыборных приоритетов, как, кстати, и США, судя по недавнему визиту вице-президента Байдена. Она заявляет лишь темы и проблемы, которые ее волнуют, а дальше решайте сами. Москва дает Украине понять: «Если вы не измените пронатовский курс, не откажетесь от позиции по Голодомору, по Черноморскому флоту, тогда отношения будут такими жесткими, как и сейчас. И на их улучшение не рассчитывайте». Правда, такая позиция может сыграть и против Москвы, прибавив очков Ющенко среди националистически настроенных избирателей. Во-вторых, годовщина российско-грузинской войны. Заявление Медведева вписывается в контекст ряда других решений, принятых в канун августовской годовщины. В частности, вчерашняя законодательная инициатива президента Медведева «О порядке применения российских войск за пределами Российской Федерации». Где всему мировому сообществу дается понять, что Россия продолжает свой жесткий внешнеполитический курс на территории бывшего Союза, и она готова применять самый широкий спектр методов и средств для осуществления своих интересов. Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НаУКМА. Руководитель Центра исследований национальной безопасности и Школы политической аналитики при НаУКМА: {5-} - Если судить по видеоблогу, где была озвучена часть резонансного заявления, интонация и фразы Медведева очень напоминают путинскую риторику. И форма заявления, и его суть говорит о том, что надежды на то, что новый хозяин Кремля будет проводить более либеральную политику по отношению к Украине, не оправдались. Россия возвращается к политике 2004 года, когда в Кремле была сделана ставка на одного кандидата в украинской президентской кампании. К тому же именно Медведев в прошлой президентской кампании отвечал за украинское направление Кремля. Данное заявление говорит о том, что Медведев не забыл поражения в 2004-м и хочет взять своеобразный реванш. Недавний визит Патриарха Кирилла в Украину, о котором, кстати, упоминал президент России, и обхаживание Кирилла Януковичем, и встреча патриарха с Медведевым после визита в Украину - это звенья одной цепи, подтверждающие, что Россия собирается активно вмешиваться в президентскую кампанию в Украине. И судя по характеру и тональности обвинений, заявление направлено, в большей мере, на поддержку Януковича, чем кого-либо другого из кандидатов в президенты. В 2004 году это как раз стало бумерангом, потому что спровоцировало ухудшение имиджа России в Украине. Сложно сказать, как подобные действия повлияют на украинско-российские отношения сейчас, но однозначно нам следует ожидать нагнетания напряженности Кремля по отношению к Украине.