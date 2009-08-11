Игорь Коломойский: «Мне кажется, что у Ратушняка есть какой-то комплекс» (ОБНОВЛЕНО)

Позже, комментируя инцидент, Ратушняк довольно жестко охарактеризовал деятельность лидера «Фронта перемен» Арсения Яценюка: «Обнаглевший еврейчик Яценюк, который успешно для себя прислуживал воришкам при украинской власти, на криминальные средства прется в президенты Украины, цинично обижает нынешнее состояние в Украине, к которому сам же причастен… Видимо, Яценюк решил, что это выборы в сельсовет в Израиле. Но пока есть Украина и закон, еврей Яценюк не будет заниматься самодеятельностью». В эксклюзивном комментарии корреспонденту «MIGnews» известный бизнесмен, президент Объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский так прокомментировал поведение Ратушняка и реакцию Яценюка: — Пещерная антисемитская позиция Ратушняка не удивляет. Скорее удивляет то, как такой человек может быть мэром города, который всегда являлся оплотом добрососедских отношений людей разных национальностей. Более того, я до конца не уверен, нужны ли теперь Ратушняку правоохранительные органы — ему необходимо, скорее, психиатрическое исследование. А вот позиция Арсения Яценюка, который претендует на роль общенационального лидера, мягко говоря, удивляет. Первое, за что взялся «Фронт перемен» после прозвучавших обвинений, это доказывать непричастность Арсения Петровича к евреям, приводя различные метрики и выписки. Я хочу напомнить господину Яценюку, как поступали европейские лидеры, например, во времена Холокоста. Когда фашисты сказали всем гражданам Дании еврейского происхождения нацепить на себя шестиконечную звезду, король Дании, который не был евреем, демонстративно надел на себя эту шестиконечную звезду в знак абсолютного равенства всех его подданных. Думается, господину Яценюку нужно бы покопаться в истории. Если человек претендует на роль национального лидера, он должен знать историю, иначе реальным лидером ему не стать… Самое последнее, что он должен был делать, это бежать за метрикой, доказывая откровенным расистам, что ты такой, а не этакий. Надо строить такую страну и проповедовать такие принципы, где все граждане будут равны. И равны не по предъявленной метрике — благополучная она или нет, а по тому, что они граждане Украины. А то ведь, я хочу напомнить, иногда бьют не по метрике, а по… выражению лица (вдруг кому-то что-то в метрике понравится, а в лице — нет). И последнее. Хочу повторить, что человек, претендующий на звание общенационального лидера, должен во всем соответствовать званию «общенациональный». Скажите, какие заявления будет делать, и какие иски будет подавать ОЕОУ в отношении Сергея Ратушняка?

Вы знаете, я думаю, что данную ситуацию нужно рассматривать совершенно иначе. Позиция Ратушняка пещерная, расистская и на экранах телевизоров, и на страницах газет, и на сайтах. Нам ничего не нужно заявлять – это тест на демократию в Украине. У нас есть правоохранительные органы, которые должны без всяких заявлений, прошений, требований молниеносно реагировать на подобного рода заявления. – цитирует Игоря Коломойского MIGnews.com.ua . - У нас есть гарант Конституции, который просто обязан в ситуации, явно расшатывающей межнациональный мир в одной из областей, принять меры. У нас есть оскорбленный зарвавшимся мэром один из будущих кандидатов в Президенты Украины Арсений Яценюк (мы должны посмотреть, как он отреагирует на эту ситуацию). У нас есть глава парламента Владимир Михайлович Литвин, к политической силе которого приписывают распоясавшегося мэра Ратушняка (очень хотелось бы и нам, и обществу узнать позицию Литвина – как он оценивает все происходящее). Вот что нам нужно сегодня в первую очередь.

И если мы увидим, что люди, которые, согласно занимаемой должности, получаемой зарплате и выданным полномочиям, со своими обязанностями не справляются, тогда мы будем принимать меры, сами обращаться в различные инстанции с тем, чтобы ускорить, так сказать, реагирование.

Вот Ратушняк утверждает, что хочет спасти евреев от погромов. Как вы к этому предложению относитесь?

Я хочу сказать всем: не нужно нам помогать. Поверьте мне, Еврейская община Украины – это мощная общественная организация, способная сама себе помочь…

А вот задача государства (тем более отдельных личностей, представляющих его) – обеспечивать в стране межнациональный порядок и мир посредствам соблюдения законов через привлечение к ответственности зарвавшихся хулиганов.

Как считаете, почему Ратушняк начал себя так вести? Это что, какая-то предвыборная технология?

Знаете, на эти вопросы есть много ответов. Я же вам приведу один, но очень необычный. Мне кажется, что у Ратушняка есть какой-то комплекс, что-то его в своей биографии не совсем устраивает. У нас в истории самыми большими антисемитами становились те люди, которые религиозно уходили из иудаизма и крестились, либо те, кто имея предков (еврейские корни – ред.), пытались доказать своему новому окружению, что они самые что ни на есть национальные. Я думаю, что здесь что-то похоже на такой вот комплекс.

А вы не могли бы сказать конкретнее?

Ну… я и так вам сказал все, что думал. А документы… Вы что, от меня метрику Ратушняка хотите? Уверен, что он, как честный человек, должен сам покопаться в своем прошлом и найти своего предка.

А, может, вы ему поможете?

Ну, если надо – поможем (смеется – ред.).

P.S. После того, как на "Украинской правде" появилось новое интервью скандально известного мэра, MIGnews.com.ua еще раз связался с президентом Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) Игорем Коломойским по поводу скандала, связанного с Сергеем Ратушняком, и задать ему несколько вопросов.

Игорь Валерьевич, как теперь Вы будете реагировать на все происходящее?

Вы знаете, я в последний раз говорю на тему реакции. Нас вынуждают бесконечно реагировать. Я уже сказал: реагировать нам не надо.

А Вы читали интервью Ратушняка на "Украинской правде"?

- Да, я читал эту статью. Могу сказать, что мое мнение о психическом нездоровье этого человека только укрепилось. Нас все время толкают на то, что мы должны тянуть Ратушняка в тюрьму. Но я считаю, что сажать его надо совсем не туда. Я абсолютно уверен, что даже одну его статью - интервью "Украинской правде" – надо передать психиатрам-профессионалам. Думаю, что в рамках возбужденного уголовного дела психиатрическая экспертиза – это именно то, что нужно для Ратушняка. Его слова и действия надо обязательно подвергнуть анализу.

А почему Вы так думаете? На основании чего сделаны такие выводы?

Сейчас объясню. У меня есть друг, профессиональный психиатр. Он иностранец, англичанин, поэтому я перевел ему эту статью. Реакция была незамедлительна - друг попросил меня максимально поспособствовать немедленной госпитализации человека, который давал интервью, поскольку ему может стать еще хуже. Но когда он узнал, что этот человек – мэр города, сам минут 10 пил успокоительные лекарства. Это я Вам для того, чтобы понять, насколько мы далеки от той Европы, в которую так долго идем.

Но обратите внимание: никто же не отрицает, что у Ратушняка, мягко говоря, ксенофобия. Но ведь фобия – это и есть отклонение. Просто, очевидно, у этого товарища отклонения зашкаливают (в виду тяжелых погодных условий и нервной обстановки в стране).

Скажите, Вы будете обращаться к политическим силам? Хотя бы к тем, к которым близок мэр Ужгорода?

Этот случай с Ратушняком показывает крайнюю необходимость принятия в стране срочного закона об обязательном психиатрическом исследовании лиц, занимающих должностные посты в нашем государстве. Думается, что Владимир Литвин, как глава Верховной Рады и руководитель партии, к которой всегда примыкал скандальный мэр, должен срочно инициировать принятие такого закона, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем. Кроме того, интересно бы услышать мнение главы парламента обо всем происходящем, в том числе узнать, разделяет ли он позицию своего ставленника в Закарпатье. А молчание – это поддержка.

Таким образом, давайте четче сформулируем Вашу позицию. Вы считаете, что Ратушняка надо не сажать, а лечить?

Если вы не поняли меня, могу повторить еще раз. Я считаю, что у этого человека достаточно признаков для того, чтобы быть подвергнутым принудительной психиатрической экспертизе. К счастью, это позволяет закон. Мы будем обращаться с такой просьбой в соответствующие органы. Я считаю, что его надо лечить, как и всех антисемитов, ведь они просто больные люди, нуждающиеся в помощи.

Черчилль когда-то, отвечая на вопрос о том, почему в Англии никогда не было антисемитизма, ответил: потому, что англичане не считают себя глупее евреев. Поэтому я думаю, что антисемитизм, как и любой анти-, формируется из-за чувства собственной ущербности, комплексов (я уже говорил об этом), а совсем не от разума и не от пользы.

Кроме того, я считаю, что действия Ратушняка наносят действительно серьезный ущерб Украине на международной арене, потому что им за границей тяжело отличить дурака от больного – они всех воспринимают одинаково. Но мы же не можем объяснить им, что у нас нет соответствующего закона. Именно поэтому нам приходится объяснять, что, с одной стороны, он "совсем", а с другой – мэр…

