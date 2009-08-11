Предвыборный PR: делай все что хочешь, и тебе за это ничего не будет

На выборы нужно идти и избирать с умом. Но половина украинцев останется недовольной…
Даже человек далекий от политики, не задумываясь, скажет: в Украине стартовала президентская предвыборная кампания. Билборды о «той, что работает», палатки, из которых раздают листовки с изображением серьезного молодого политика, обложки журналов с нефотогеничными лицами… Все это дает основания уже сегодня говорить о президентских выборах как о реальности, которая приближается с бешеной скоростью. За прогнозами относительно будущих фальсификаций на выборах и за оценками электоральных ожиданий «Главред» обратился к председателю правления Комитета избирателей Украины Александру Черненко и председателю правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольге Балакиревой. Разговор состоялся в пресс-центре «Главреда». и> Александр Черненко: «Хотя формально президентская кампания еще не началась, неформально она уже длится с большей или меньшей интенсивностью последние месяцы. Летом, несмотря на политическое затишье, мы видим почти полноценный формат работы и избирательных штабов, и проведение избирательной кампании основными кандидатами. Налицо все атрибуты: внешняя реклама, материалы в СМИ и под видом политической рекламы, и под видом завуалированных новостей, так называемой «джинсы». Работают штабы, идут предвыборные туры основных потенциальных претендентов». «В действительности, есть много лукавства в том, что в новом Законе «О выборах Президента Украины» сокращен срок избирательной кампании, – дескать, чтобы страну меньше нагружать, «чтобы меньше денег брать из бюджета, мы сократим с 120 дней до 90 дней». В действительности страну уже и так нагружают, кампания идет. Но поскольку Закон «О выборах Президента Украины» не начал действовать, потому что кампания не идет, эти политики не являются кандидатами, и, соответственно, не имеют тех ограничений на агитацию, на проведение мероприятий, на использование служебного положения. Поэтому политики просто увеличили себе этот период, и фактически они могут делать все что они хотят, и им за это ничего не будет. С этой проблемой мы сталкивались на всех выборах, она не является новой для Украины. Просто чем больше был срок избирательной кампании, тем меньше было времени этого политического бесправия. Поэтому все, что сейчас происходит, трудно назвать нарушениями. Есть заказные материалы в СМИ, политическая реклама не маркируется, как она должна маркироваться по закону о выборах. Поэтому все работают так, как хотят. Формально мы не можем назвать это нарушением законодательства». Закон «О выборах Президента Украины»: путь к фальсификациям и нарушениям Александр Черненко: «Недавно принятый Закон Украины «О выборах Президента Украины» открывает определенный путь не столько для нарушений и фальсификаций, сколько для влияния на избирательный процесс и результаты выборов со стороны заинтересованных лиц. Если в последние 10 лет перед 2004 годом мы всех пугали админресурсом, кандидаты, которые владели админресурсом, имели определенные преференции по сравнению с другими, то сейчас наблюдается разрозненность админресурса. Единой государственной машины, которая была в 2004 году и влияла на выборы, уже не будет. С другой стороны, принятый закон дает большие преференции тем кандидатам, которые владеют судебным ресурсом, а также ресурсом в избирательных комиссиях, в первую очередь ЦИК, потому что данным законом очень трудно будет обжаловать любые действия, бездеятельность, поступки избирательных комиссий или кандидатов. Ведь каждый юрист скажет, что практически невозможно обжаловать решение ЦИК о результатах выборов. Такой простой пример: у нас отменили открепительные удостоверения - это очень хорошо, с одной стороны, потому что открепительные удостоверения были большим механизмом фальсификации в 2004 году. Но, вместе с тем, сейчас комиссии разрешено включать людей в списки избирателей в день голосования по решению суда. Соответственно, если у вас есть лояльный, подкупленный судья, который может одному и тому же человеку наштамповать десять-двадцать своих решений… А уже потом после выборов, все это запаковывается в архив, и факты нарушений можно будет обнаружить только тогда, когда будет принято решение суда о пересчете голосов. Поскольку на обжалование результатов выборов сейчас дается всего 2 дня, это на практике сделать будет нереально». «Мне приходилось встречаться с международными структурами - ОБСЕ, ЕС, Венецианская комиссия, – все они в неформальных беседах выражают обеспокоенность данным законом, обещают включить дипломатические рычаги влияния на авторов, потому что мы знаем, что будет вето и нужно будет опять 300 голосов, чтобы снять наиболее одиозные нормы в действующем законе о выборах. «В некоторых положениях Закон «О выборах Президента Украины» противоречит Конституции даже в том плане, что никакие новые законы или нормативные акты не могут суживать право граждан, не могут ограничивать уже существующие права граждан. Отмена открепительных удостоверений – это определенное ограничение. Уже на основании этого положения данный закон может быть признан КС неконституционным. Но давайте будем откровенными – решения судов у нас очень часто являются политическими. К сожалению. А основания для признания есть». Ольга Балакирева: «Относительно изменений в закон – в последнем экспресс-опросе мы спрашивали у людей, знают ли они о таких изменениях. На сегодняшний день большинство электората не знает, как изменились права избирателя. Поэтому один из запросов и к избирательным комиссиям, и к Комитету избирателей, и к общественным организациям, и к СМИ – донести те изменения, которые произошли, в контексте права избирателя». Текущая кампания: почти такая же, как предыдущие Александр Черненко: «На выборах у нас будут те же проблемы, что есть сейчас во время политического процесса – заказные материалы в СМИ, PR-войны, судебные войны, политическое рейдерство. Возможно, эти вещи более обострятся, потому что времени будет мало, они будут более радикальными Таких грубых фальсификаций, как например, вброс бюллетеней, переписывание протоколов, не будет. Если они и будут, то в локальных, отдельных регионах, где есть монополия одной политической силы, одного кандидата и на избирательные комиссии, и на местную власть, где не будет ни одного постороннего наблюдателя или члена комиссии. Тем более что, по принятому закону, нельзя, скажем, чтобы я был членом комиссии в своем городе, не живя в этом городе. Если штабы Ющенко завозили членов комиссий на Восточную Украину, штабы Януковича, – на Западную, таким образом обеспечивая баланс в комиссиях и хоть какой-то взаимоконтроль, то сейчас, по закону, это запрещено. Соответственно, очень проблемно будет отдельным кандидатам найти людей, которые будут работать в комиссии. Формально они могут представлять непопулярного кандидата в этом округе, но на практике они не будут за него бороться, потому что им здесь жить, их здесь все знают, они будут закрывать глаза на возможные нарушения». Настоящая и псевдосоциология: проверяйте рейтинги в Интернете Ольга Балакирева: «Социологи видят не то, что происходит де-юре, а то, что происходит де-факто. Мы можем сказать, что избирательная кампания в Украине последние 5 лет практически не прекращалась. Подтверждением этого является то, что ни одна социологическая компания национального уровня, которая работает профессионально, не переставала в течение этого периода ставить вопрос относительно поддержки тех или иных политических сил и поддержки тех или иных кандидатов на должность президента. Могу уверенно сказать: до 2004 года такой ситуации у нас не было. Были определенные перерывы. Сейчас практически постоянно отслеживаются электоральные ориентации, уровень напряженности, удовлетворенности, доверия к разным структурам и политикам. Кроме того, можно сказать, что действительно сегодня к социологам начали обращаться разные силы – не только политические, но и бизнес-структуры, государственные структуры, которые действительно хотят понять ситуацию. Несмотря на то, что формально избирательная кампания не началась, сегодня очень многие политические, государственные лидеры интересуются ситуацией относительно распределения уровня поддержки. Есть еще признаки того, что началась предвыборная кампания. Это появление псевдорейтингов или искаженных рейтингов в интересах того или иного кандидата. Я не хочу называть эти псевдокомпании, чтобы не делать им рекламу. Социологи и политологи специально собирались месяц назад, выложили на стол наши результаты и сравнили. Мы с удивлением увидели, что у нас практически нет разницы. У всех является лидером Янукович с рейтингом на уровне 22-25%, на втором месте у всех идет Юлия Тимошенко – рейтинг 13-15%, и на третьем месте Яценюк – его рейтинг 11-14%. То есть каждый раз между Тимошенко и Яценюком разрыв в пределах статистической погрешности. Следовательно, есть три лидера. И когда мы в Интернете находим информацию, что «если бы во второй тур прошел Литвин и Янукович», «прошел бы Литвин и Тимошенко» и Литвин бы победил – то вполне понятно, что к этому нельзя даже серьезно относиться, но оно появляется и оно распространяется. Можно просто советовать смотреть на сайте Социологической ассоциации Украины – там есть перечень компаний, которые являются коллективными членами, есть фамилии членов правления, есть фамилии исследовательских комитетов. И очень легко найти, какие компании сегодня действительно профессионально работают в сфере социологических исследований». Избирайте умом, а не сердцем Ольга Балакирева: «Я бы посоветовала избирателям смотреть реально на программу, руководствоваться умом, а не эмоциями, как иногда происходит. Есть такая методика анализа, которая рекомендует посмотреть на сильные стороны, посмотреть на слабые стороны, оценить риски и потенциал. Нужно делать выбор, понимая, что этот выбор – это будущее Украины, будущее каждого человека. Без эмоций, без учета того, что нравится или не нравится». «Запрос на новые лица существует, но он теоретический. Дело в том, что на сегодняшний день на национальном уровне мы практически не видим новых лиц. Это одна из проблем нашей современной ситуации, одна из проблем воспитания политической государственной элиты, обновления политической государственной элиты. Система как таковая на сегодняшний день отсутствует, она не работает. Есть очень большая ограниченность региональных лидеров, которые имеют поддержку, пробиться на национальный уровень, потому что это доступ и к национальным телеканалам, и к другим СМИ. Это проблема, которую мудрое правительство, мудрый президент, мудрая Верховная Рада, мудрые политические партии должны решать. А поскольку они у нас не очень мудрые – это и является проблемой на сегодняшний день». «В любом случае следующие выборы президента не обойдутся одним туром. Скорее всего, мы будем иметь два тура, поскольку нет такого лидера, который бы сегодня получил поддержку больше чем половины электората, то есть действительно мог бы объединить страну. Если бы выборы достоялись в ближайшую неделю, то на сегодняшний день на первом месте был бы Янукович, на втором - или Тимошенко или Яценюк, в зависимости от ситуации. На сегодняшний день нельзя сказать, кто станет президентом - очень много неопределенности в этом уравнении. Единственное, что можно сказать, что какой бы ни был результат, половина Украины будет недовольна. Такая же ситуация, что у нас была после предыдущих президентских выборов. Мы снова останемся в ситуации определенного противостояния между электоратом. Наша трагедия сегодня – у нас нет политического лидера или государственного деятеля, которого бы поддержали по крайней мере две трети населения». Александр Черненко: «Часто мне говорят, что у нас такой плохой закон, такие плохие кандидаты, то, может, давайте призовем всех бойкотировать выборы. Ни у меня, ни у кого-либо другого не повернется язык призывать бойкотировать выборы. Нужно на выборы идти, нужно думать, нужно анализировать, нужно сравнивать. Нужно уметь не бояться защищать свои права, нужно читать закон, нужно обращаться к юристам. В случае, если вы видите определенные противоправные действия, нужно обращаться к стражам порядка, в общественные организации, в избирательные комиссии с целью прекращения этих действий. Тогда каким бы плохим ни был закон, какими бы плохими ни были наши политики, если избиратель будет сознательным и активным, выборы состоятся и волеизъявление реализуется. Поэтому главное – уметь бороться за свои права». 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