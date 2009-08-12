Вера Ульянченко: «Руководство России превращается в заложника имперских комплексов»

Публичное обращение Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева к Президенту Украины Виктору Ющенко дает основания членам политической партии «Наша Украина», ее сторонникам и украинской общественности сделать главный вывод: к сожалению, молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов, заставляющих постоянно вынашивать образ внешнего врага и подменять равноправный диалог со всеми соседними государствами языком обид и угроз. Именно эта причина побуждает четко расставить все точки над «і». Прежде всего, вызывает удивление заявление относительно желания вести с Украиной партнерский экономический диалог. В экономической плоскости мы неоднократно видели невыполнение договоренностей о функционировании зоны свободной торговли между Украиной и Россией, которая выгодна обоим нашим народам. Составляющей порочной политики является инспирированный российской стороной газовый конфликт, который получил негативную оценку как в Украине, так и в Европейском сообществе. Партия «Наша Украина» также неоднократно отмечала экономически необоснованные и политически ангажированные условия соглашений по поставкам природного газа в Украину. Не может не вызывать удивления тезис, изложенный в обращении Президента России, о единой для наших стран газотранспортной системе. Следуя такой логике, мы должны были бы говорить и о единстве газовых и нефтяных ресурсов, находящихся на территории Российской Федерации, поскольку так было в «старые добрые времена Советского Союза». Безусловно, что недальновидная политика давления и обмана не отвечает истинным экономическим интересам России. В качестве примера взаимовыгодного сотрудничества - активный диалог между деловыми кругами наших государств. Мы видим мудрость в действиях российских инвесторов, которые не только создают новые рабочие места в Украине, платят налоги в украинский бюджет, но и по-братски помогают нам в восстановлении национальных святынь и исторических памятников украинской государственности. Не выдерживают критики слова о притеснении русскоязычного населения в Украине. О беспочвенности подобных обвинений свидетельствуют выводы многих авторитетных международных организаций. Красноречивый факт: в России, где проживают миллионы украинцев, нет ни одной украинской школы. Между тем в Украине свыше 1400 школ с русским языком обучения, в каждой общеобразовательной украинской школе изучается русский язык и литература. За счет украинского государственного бюджета полноценно функционируют русские театры, музеи и культурные центры. Очевидно, отдельным российским политикам действительно непросто осознать, что государственный язык в Украине украинский, в Польше – польский, в Чехии – чешский, в Болгарии – болгарский. В то же время у них не возникает вопросов, почему в многонациональной Российской Федерации, где проживают десятки больших народов, государственный язык только русский. К деликатным вопросам гуманитарной сферы руководство России относится с офицерской прямотой, путаясь в фактах, договариваясь до того, что все русскоязычные украинцы являются этническими русскими. Такие оценки вызывают не только жалость, но уже и возмущение и беспокойство по поводу нынешней политической тактики и стратегии руководства Российской Федерации. Сегодня это беспокойство официально или неформально разделяют десятки государств мира. Свою позицию в отношении российско-грузинского конфликта партия «Наша Украина» неоднократно высказывала, и она неизменна. Ровно год назад во время событий на Южном Кавказе политика провокаций и давления привела к гибели многих невинных людей – грузин, осетин, россиян. Закономерен вопрос, не пришло ли время осознать, что нарушение базовых принципов международного права о неприкосновенности государственных границ может иметь трагические последствия. Необходимость такого осознания подтверждает тот факт, что независимость самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия цивилизованный мир не признал. Несомненно, политика провокаций не отвечает жизненным интересам российского народа, чья многострадальная история должна была бы научить новых и молодых руководителей России делать правильные выводы – не имперские, а партнерские. Процессы, происходящие сегодня в Украине, – необратимы! Возрождение нашей национальной идентичности, исторической памяти и культуры – это масштабное движение, происходящее в здоровом организме украинского народа. Открытое или скрытое противодействие этим естественным процессам неминуемо навредит тем, кто решил им помешать. Украина делает все, чтобы такая недальновидная политика не повлияла на дружественное отношение украинцев к российскому народу. Об этом убедительно свидетельствуют социологические опросы, проведенные совместно с компанией Киевский Международный Институт Социологии в Украине и Левада-Центр в России. Количество украинцев, считающих россиян своими друзьями и добрыми соседями, за период с марта 2008-го по март 2009 гг. выросло с 88% до 93%. Зато нас не может не тревожить постоянное антиукраинское зомбирование, происходящее в России. За период правления нынешнего Президента России количество россиян, считающих Украину недружелюбным государством, возросло с 30% до 56%, то есть почти вдвое. Бесспорно, Украина есть и будет верна дружбе с российским народом, и именно к нему сегодня мы обращаем свои искренние и преисполненные достоинства слова. Мы все, граждане обоих государств, должны отмежеваться от агрессивной риторики, в анналы которой, к сожалению, уходит последнее обращение Президента России. Мы рассчитываем, что мудрость наших народов поставит на место тех, кто забывает не только цивилизованные правила поведения, но и уроки истории. Каждый гражданин, конечно, способен отличить правду от лжи. Истинное партнерское отношение определяется не политическими декларациями, а конкретными действиями. Тот, кто хочет партнерства, не избегает встреч, не медлит с прибытием послов, а использует всякую возможность для конструктивного диалога. Публичное обращение Президента Дмитрия Медведева в то же время играет и другую роль, вероятно, неожиданную для его авторов, – в который раз напоминая Украине о потребности внутренней консолидации, несмотря ни на какую политическую или партийную принадлежность. Агрессивная тональность обращения российского лидера по сути касается не Виктора Андреевича Ющенко и его политики, а всего нашего государства и всего украинского народа. Как глава политсовета партии «Наша Украина» я обращаюсь ко всем политическим силам Украины, ко всем общественным организациям и движениям с призывом проявить сегодня твердую солидарность в отстаивании национальных интересов и недопущении ведения с Украиной любого диалога в неоимперской тональности. Я обращаюсь ко всем гражданам Украины объединяться вокруг проукраинских политических сил, для которых независимость Украины, ее суверенитет и национальные интересы превыше всего! Верю, что наша твердая позиция не только укрепит нас, но и отрезвит тех, кто из политических соображений готов разрушить атмосферу дружбы между Украиной и Россией.