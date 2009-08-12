Станислав Белковский: Россия никогда не пойдет на войну с Украиной

Для Кремля Ющенко главный объект ненависти, главная фигура, олицетворяющая унизительное поражение Кремля на выборах украинского президента 2004 года», - считает российский политолог, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский.

Именно этой ненавистью, считает он, и продиктовано начало нового вида войны в украинско-российских отношениях – в этот раз эпистолярного. С чем связано написание гневного письма Дмитрием Медведевым в адрес Виктора Ющенко? Не готовится ли Россия к провокациям, в частности в Крыму? Чьего нападения боятся российские войска за пределами территории РФ? Об этом в интервью «Главреда» со Станиславом Белковским. Что означает заявление российского президента? Это всего лишь попытка повлиять на предвыборный расклад сил в Украине? Я бы не стал преувеличивать стратегического значения этого заявления. Это скорее сумма тактического недовольства Москвы действиями украинской власти в лице Виктора Ющенко. Во-первых, в России критически настроены в отношении мероприятий в газовой сфере, где Президент оказался последовательным лоббистом схем, не устраивающих Россию, – это касается модернизации газотранспортной системы Украины без участия «Газпрома» и сценария закупки газа на российско-украинской границе, которая исключает потенциальное активное участие россиян в приватизации газотранспортных активов как в Украине, так и в западноевропейских странах. Во-вторых, последней точкой в череде раздражающих элементов было нежелание Ющенко быстро принимать верительные грамоты нового посла РФ Михаила Зурабова, на которого в России очень надеются как на некоего бизнес-посла, на бизнесмена на государственном посту, который сумел бы урегулировать важные коммерческие вопросы между украинскими и российскими элитами. Прежде всего, речь идет о приватизации ключевых активов украинской экономики - в частности, Одесского припортового завода и «Укртелекома», вопросе потенциального участия «Газпрома» в модернизации и управлении газотранспортной системы Украины и тому подобное. Все это привело к определенной истерике Дмитрия Медведева и, конечно, президент России и его окружение имеют в виду определенное влияние на ход предвыборной кампании в Украине и результат президентских выборов, которые состоятся в январе следующего года. Именно поэтому, очевидно, Кремль и подчеркивает, что он обвиняет в этом не украинскую власть вообще, а только отдельно Виктора Ющенко. В то время как Юлию Тимошенко и правительство считают невиновными в ухудшении российско-украинских отношений. Но в то же время я не вижу возможности России принципиально влиять на ход событий на президентской гонке и результат президентских выборов. Я считаю, что все реальные претенденты на президентский пост (то есть Виктор Янукович, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк) не являются пророссийскими политиками. Конечно, кто-то из них – как Виктор Янукович – больше зависит от пророссийского электората, который до сих пор существует в Украине и составляет важную часть избирателей в целом. Кто-то – как Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк – меньше зависит. Но все они ориентируются на запад, на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и в этом смысле зависимость их от Москвы и ее публичного поведения не следует преувеличивать. Но Москва хочет подчеркнуть, что она не хочет больше накапливать недовольства Виктором Ющенко и хочет еще раз отметить, что Ющенко для современного Кремля главный объект ненависти, главная фигура, олицетворяющая унизительное поражение Кремля на выборах президента Украины в 2004 году. Тогда Владимир Путин, который был тогда президентом РФ, и Дмитрий Медведев, который как руководитель администрации президента был непосредственным куратором проекта «Янукович», были на 120% уверены в победе Януковича благодаря политическим и административным технологиям и были на 130% уверены, что никакой революции не будет. Конечно, в этом смысле Ющенко для них настоящий политический ужас, который они должны уничтожить во что бы то ни стало, и они хотят еще раз подчеркнуть, что если Виктор Ющенко уйдет из власти в следующем году, если он не будет баллотироваться или не выйдет во второй тур, в этом будет и определенная заслуга Кремля. Есть ли смысл России сейчас прибегать к каким-то публичным шагам, критике? Тем более, что рейтинг Виктора Ющенко не позволяет ему надеяться на переизбрание. Россия не верит в победу Ющенко, именно поэтому столь радикальные заявления мы и наблюдаем сейчас. Если бы Россия хотя бы минимально верила в его победу, она вела бы себя осторожнее. Конечно, это попытка показать, что Ющенко не станет президентом, что Ющенко не воспринимается как влиятельная политическая фигура в контексте как современной украинской политики, так и ближайшего будущего в контексте президентских выборов и что Россия будет строить новые отношения с новым украинским президентом кто бы им не стал. Вы разделили мотивацию Медведева при написании письма на две составляющие – экономическую и политическую. Что сыграло большую роль? Все-таки экономические вопросы не решаются на публичном уровне, а скорее кулуарно. Конечно, Кремль хотел решить все эти дела не публично – в первую очередь с действующим премьером Юлией Тимошенко, но Виктор Ющенко этому постоянно мешает. Поэтому письмо обращено не против принципа конфиденциального решения экономических вопросов, а против попыток Виктора Ющенко помешать такому пути решения. В том числе и в вопросах приватизации. Одним своим отношением к Михаилу Зурабову, который очень важен для Кремля как бизнес-посредник, Ющенко показывает, что он не хочет тайно решать определенные вопросы, и это, конечно, очень раздражает Москву, которая, по-видимому, согласилась бы примириться с Виктором Ющенко, если бы он согласился решить некоторые бизнес-вопрос без политического напряжения. То есть единственная причина, почему Россия отложила прибытие посла в Киев, заключается, как вы говорите, в нежелании Ющенко вручить быстро верительные грамоты? Смысл этого в том, что Россия не воспринимает Ющенко как долгосрочного руководителя государства. Я считаю, что формального отзыва российского посла не будет. Кремль сейчас не говорит об отзыве посла. Тем более, что кандидатура Михаила Зурабова была очень тщательно подобрана и не случайно. Он тот человек, который может обсуждать деликатные бизнес-вопросы и деликатные аспекты этих вопросов. Он был бы бизнесменом на посольской должности и у него не много конкурентов. Поэтому я считаю, что Кремль до сих пор заинтересован в сохранении Зурабова. Это письмо может как-то повлиять на рейтинг Ющенко? Я согласен с теми украинскими экспертами, которые считают, что это приведет к определенной консолидации националистического электората вокруг Ющенко. В этом смысле его рейтинг вырастет, но я не верю в то, что такой рост будет реально критическим и изменит расклад сил перед президентской гонкой. Несмотря на ситуативный рост рейтинга Ющенко, он не окажется в числе фаворитов выборов, потому заявление Медведева существенно не повлияет на результаты президентских выборов. «Главреду» известно, что Посольство РФ в Киеве передало медведевское письмо 8 августа – в годовщину войны России против Грузии. Это совпадение? Я считаю, что в первую очередь это совпадение. Но даже если кто-то посчитал, что это хорошо совпадает с началом российско-грузинской войны, то я не стал бы этого также преувеличивать. Я считаю, что горячей войны между Украиной и Россией не может быть. И об этом свидетельствует хотя бы то, что Россия не вышла из Большого договора между Украиной и Россией. За это, кстати, я выиграл ящик коньяка у известного украинского политолога и депутата Олеся Дония еще год назад, мы с ним поспорили в прямом эфире радио «Свобода». Он говорил, что Россия с большой долей вероятности выйдет из договора. Я говорил, что не выйдет. В октябре прошлого года уже стало окончательно известно, что Россия не выходит из договора – и я выиграл этот ящик. Доний до сих пор его мне не отдал. Но, говоря серьезно, Россия никогда не пойдет на настоящий конфликт с Украиной по грузинскому сценарию, поэтому все эти символы имеют какое-то значение, но не прямое политическое. Полагаете, Россию может реально остановить Большой договор? Конечно, потому что и Путин, и Медведев формально юристы, и они никогда не станут действовать вопреки формальным юридическим договоренностям, несмотря на то, что они в действительности думают. А что они могут потерять, кроме уже давно утраченного имиджа на Западе? Им может угрожать невыполнимость перезагрузки отношений с США, что для них очень важно. Это ключевой вопрос легализации российской элиты в целом. Но ведь США никуда не денутся, отношения можно перезагрузить и позже, а Украина со временем может оказаться в НАТО… Украина будет двигаться в направлении НАТО, и я не считаю, что в Кремле есть в этом отношении какие-то иллюзии. Проблема не в самом векторе евроатлантической интеграции, которую остановить нельзя, потому что Украина и Россия двигаются в разных геополитических направлениях, и это есть результат политики России по отношению к Украине за последние два десятилетия, а не за последний год. Это не результат действий Ющенко, это результат последовательных действий политических элит обеих стран. Вы уверены, что Россия не прибегнет ко всяким провокациям в том же Крыму? Нет-нет, ничего не будет. Я готов с вами поспорить на ящик коньяка, как и с Донием. И надеюсь, что вы будете надежнее в случае моей победы. Как Украина должна реагировать на выпады российского президента? Нужно реагировать с достоинством. Я считаю, что не нужно в том же тоне отвечать Дмитрию Медведеву, нужно ответить, что Украина руководствуется национальными интересами и независимо от того, как их кто-то понимает, Украина и дальше будет развиваться в соответствии с ними, конечно, имея в виду и необходимость добрососедских отношений с Россией. Чем спокойнее будет тон ответа Виктора Ющенко, тем больше он выигрывает в этом споре с Дмитрием Медведевым. На днях российский президент обнародовал свои поправки к закону «Об обороне». В нем, в частности, идет речь об отражении нападения на вооруженные силы РФ, дислоцированные за пределами территории России. В Украине особо пока не комментируют этот шаг Медведева. Хотя он касается нашей страны непосредственно, учитывая расположение в Крыму Черноморского флота. Зачем это президенту России? На мой взгляд, от ЧФ к 2017 году останется немного, потому что он идет путем постоянной и необратимой деградации. Россия сейчас рассматривает вопрос о строительстве новой базы ЧФ в Цемесском заливе около Новороссийска. Я считаю, что это строительство начнется через два-три года. Но Россия заинтересована в том, чтобы ее не подгоняли, чтобы не было острого обсуждения этой проблемы в ближайшие два-три года, пока не определены окончательные координаты этой базы в Цемесском заливе. Но стратегической проблемы в этом нет. За восемь лет от ЧФ останется немного. Данный закон ничего не изменяет ни в юридическом, ни в военном смысле. Он нужен исключительно для того, чтобы президент Медведев еще раз продемонстрировал, что именно он является единственным центром власти во всех политических и военных вопросах, а не Владимир Путин. Это преимущественно фактор внутренней политики России, а не отношений с соседями. Но это не выглядит как запугивание стран, в которых расположены войска России? Я не знаю ни одного политика ни в России, ни в Украине, который говорил бы о войне России против Украины. Я говорю только о запугивании… А чем можно запугать? Реальными военными действиями запугать нельзя, потому что они невозможны в современной ситуаций. В газовой войне по крайней мере есть некоторые факторы запугивания, хотя все профессионалы понимают, что перекрыть газ в целом Россия не может, поэтому она в определенном смысле обречена на поражение в любой долгосрочной газовой войне. В агрессии, в настоящей войне, считаю, вообще нет никаких шансов. Российская правящая элита никогда на это не пойдет. Это пиар, обращенный на внутренний российский рынок.