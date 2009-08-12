«Страшный» суд Президента

Ведущие политические игроки начали активную борьбу за Конституционный суд Украины в преддверие выборов президента.

Неполных 13 лет назад в Украине впервые заработал Конституционный суд страны. По сравнению с институтом президента или парламентом, не говоря уж о силовиках, этот орган власти молодого государства обычно выглядел едва ли не самым нескандальным. Но все же скандалы случались. Достаточно вспомнить знаменитое решение конца 2003 года, де-факто позволявшее Леониду Кучме баллотироваться на третий срок. Тогда лояльные президенту судьи постановили, что коль скоро Конституция, которая запрещает править больше двух сроков, принималась уже во время его первого президентства, то, значит, того президентства как бы и не было. И на самом деле первым сроком Кучмы следует считать каденцию 1999 – 2004 гг. Ничего, кроме скандала, из этого не вышло, так как баллотироваться на третий срок Кучма все-таки не стал. Над судьями же не потешался только ленивый, что, конечно, не способствовало утверждению авторитета этого важнейшего госучреждения. Но в последнее время вокруг КС разворачиваются совсем другие события, и тут уж – далеко не до смеха. Чем ближе выборы (первый тур которых должен пройти 17 января следующего года), тем гуще становятся политические тучи над многострадальным Конституционным судом. Дело на сто миллиардов Теоретически эта структура, в которой по шесть судей назначаются президентом, парламентом и съездом судей, имеет последнее слово в толковании Конституции и законов Украины. Но на практике подобные полномочия используются иногда самым неожиданным образом. Например, 18 декабря прошлого года Рада приняла закон с непростым названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». Президент Ющенко закон ветировал, но уже 15 января это вето было преодолено конституционным большинством на основе БЮТ и Партии регионов. Посему 30 января Президент закон подписал, после чего он (закон) был, согласно требуемой процедуре, опубликован в газете «Урядовий кур’єр». Суть документа состояла в трех главных вещах. Во-первых, для успешной борьбы с кризисом все госструктуры должны покупать продукцию сугубо отечественных предприятий. Во-вторых, если необходимый вид продукции в Украине не производится, то импорт такой продукции может не облагаться налогами и сборами. И в-третьих – перечень предприятий, у которых надлежит закупать продукцию, а также импортеров, чей товар будет избавлен от налогов, будет определять Кабмин. Короче, правительство получало право решать, какой украинский олигарх (извините, производитель), получит госзаказ, а какому придется выкручиваться собственными силами. И то же самое – в отношении импортеров, а значит, и зарубежных производителей. 20 июля КС отменил данный закон. Оказывается, Президенту был послан, и им подписан, и в «Урядовому кур’єрі» опубликован документ под датой 18 декабря 2008 года. А надо-то было публиковать все то же самое, но под датой 15 января 2009 – то есть под той датой, когда парламент преодолел президентское вето и таки принял закон в его окончательном виде. Вот так легко закон, способный кому-то принести многие миллиарды, «убили» из-за чьей-то банальной халатности. Если это, конечно, была халатность. Эта полудетективная история рассказана здесь неспроста, но пока вернемся к событиям чисто политическим. «Им бы понедельники взять, и отменить!» В июне Апелляционный суд Киева восстановил в должности судьи КС Сюзанну Станик. Данное решение стало промежуточным результатом процесса, идущего вот уже более двух лет. Впервые судья Станик вместе с еще двумя судьями КС – Пшеничным и Иващенко – была уволена Виктором Ющенко еще в мае 2007 года. Так случилось, что как раз накануне тройного увольнения КС почти собрался признать незаконным роспуск ВР V созыва. Судьей-докладчиком была именно Сюзанна Станик, отнюдь не скрывавшая своих антипрезидентских настроений. Станик, Пшеничный и Иващенко, как решил Виктор Ющенко, нарушили присягу судьи, а именно – были подкуплены его политическими оппонентами. Правда, впоследствии формулировку для двух судей сменили на «увольнение по собственному желанию». Что же до Станик, то после того, как СБУ обнаружила у ее формально безработных родственников имущество на миллионы долларов, экс-член КС подверглась уголовному преследованию. Увы, оно ничем не кончилось. Тем временем Ющенко оперативно назначил двух новых судей – Степана Гавриша и Василия Костицкого. Однако по закону новые судьи КС должны принимать присягу на заседании ВР. Этим и воспользовались «регионалы»: при достаточно явной поддержке БЮТ они сумели затянуть процесс пополнения состава КС… почти на год. Только в феврале 2008-го глава государства смог заполнить вакансии своей квоты. Новыми судьями стали Александр Йосипчук, Юрий Никитин и Юрий Баулин (ранее никто из них к конституционному праву плотного отношения не имел). Однако Сюзанна Станик осталась проблемой: она не сдалась и пошла по судам. Впервые суд восстановил ее в должности еще в марте 2008-го. Тогда на Банковой, недолго думая, решили… отменить указ Леонида Кучмы, которым Станик назначалась на должность. Для этого нашли подходящую, как казалось, зацепку: присяга конституционного судьи приносится не просто на сессии ВР, но в присутствии президента – а между тем, на присяге Станик Кучмы не было. Впоследствии Виктор Ющенко еще не раз использовал такой оригинальный метод увольнения должностных лиц, как отмена указов об их назначении. С точки зрения права это выглядело странно – ведь что, позвольте, делать с решениями чиновника, который, выходит, все их принимал незаконно? Неудивительно, что экс-депутат от «Нашей Украины» Борис Беспалый однажды колко выразился в том смысле, что все проблемы Президента Ющенко можно решить очень просто – отменить свидетельства о рождении его политических оппонентов. Но в случае Станик, как мы знаем, данный метод в конце концов не сработал. И это создало едва ли не еще худшую правовую коллизию: с нынешнего июня в Конституционном суде, по закону имеющем 18 судей, их оказалось 19! Станик в колесе Ющенко? Потенциальные перспективы захватывали дух. Сложившейся ситуацией синхронно воспользовались в БЮТ и ПР. Так, депутат от Блока Тимошенко Андрей Портнов в конце июля заявил, что теперь КС нельзя считать легитимным. В унисон с ним подобную мысль выразил первый вице-спикер ВР, «регионал» Александр Лавринович. «Я не ставил бы под сомнение легитимность суда, поскольку все его члены были назначены установленным Конституцией и законом способом. Я сказал бы о незаконности его состава», - обтекаемо заявил тогда вице-спикер. «Возможно, таким образом кто-то очень хочет накануне президентских выборов парализовать институты права в стране», - добавил он. Интересно, что БЮТовцы были в этом вопросе и более активны, и более радикальны. Вслед за Портновым свою позицию нескольким изданиям подряд разъяснил депутат Святослав Олийнык. По его мнению, выход из ситуации достаточно прост: кто-то из троих членов КС, назначенных в феврале прошлого года, должен «временно» уйти с должности, чтобы дать Станик доработать положенный срок. По мнению господина Олийныка, такой подход вполне соответствует трудовому законодательству. Проблема, однако, в том, что все прекрасно понимают: добровольно никто никуда не пойдет. Достаточно четко это подтверждают и в КС. Неформальные источники, к которым обратился «Главред», уверенно сообщили, что комментировать данную тему «рядовым» членам суда строго-настрого запретил их председатель Андрей Стрижак. А единственный доступный комментарий последнего – это сообщение, распространенное еще 29 июля в виде заявления пресс-службы КСУ. По данным наших источников, как минимум последний фрагмент этого весьма эмоционального документа http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/64952 несколько раз правился г-ном Стрижаком лично. Вот этот фрагмент: «Всі 18 посад суддів, у тому числі й за президентською квотою, на сьогоднішній день заповнені, отже Голова КСУ не має правових підстав вводити С.Станік у склад суду 19-м суддею. Таким чином, суд працює у повному конституційному складі, і його легітимність не підлягає будь-яким сумнівам. Вирішення ж питання щодо С.Станік за таких умов належить виключно до компетенції Президента України». Каждый может сам оценить емкость формулировок – особенно в загадочном последнем предложении. В ряде онлайн-изданий новые тенденции в КС получили столь же яркую, сколь и незатейливую трактовку: с помощью КС не желающий уходить Виктор Ющенко намерен сорвать президентские выборы – или хотя бы сделать такую попытку. Таким образом, Сюзанна Станик призвана оппозицией на роль «палки в колесе». Однако хотя бы 2004 год должен был научить, что впрямую «сорвать выборы» через КС нельзя – куда удобнее для этого пользоваться другими судебными структурами. Инструмент давления И все же Конституционный суд, при всем уважении к этому органу и его высокой миссии, теоретически вполне может рассматриваться как важнейший предвыборный ресурс. Так, например, именно КС может (если на то останется время) отменить новый закон о выборах президента. На этот закон, который «Главред» рассматривал здесь http://www.glavred.info/archive/2009/07/31/101142-5.html , Виктор Ющенко уже наложил вето – но если оно будет преодолено, самое время будет вступить конституционным судьям. То же касается и недавно ветированного закона о референдуме, который способен стать грозной предвыборной дубинкой в умелых руках. Вообще, в кампании оппозиционных кандидатов свою роль могут сыграть многие законопроекты, ветированные Президентом – от социально-популистских до геополитических. Если ПР и БЮТ в едином порыве примут какой-либо из подобных законов конституционным большинством, отменить его сможет только КС. Есть и еще один аспект – и, возможно, главный: КС является важным инструментом ограничения маневра оппонентов Президента как в политическом, так и в экономическом смысле. Вспомните историю с «антикризисным» законом, кратко изложенную в начале статьи. Характерно, что подобную практику – отмена законов из-за неправильного их «оформления» - КС ввел совсем недавно. А именно, когда 7 июля запретил реформировать… закон о самом себе. Ситуация была весьма похожа на ситуацию с «антикризисным» законом: сначала все то же конституционное большинство ВР преодолело вето Ющенко на поправки к закону, а потом КС установил, что документ опубликовали с неправильной датой и под неправильным номером. Желающие могут посмотреть полный текст вердикта http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/31E2861AB09C858EC22575EF004C3C31!OpenDocument&ed=2009_07_07&an=68#68 ). Именно в этом решении КС и установлено, что ошибка в номере либо дате принимаемого парламентом законодательного акта является достаточным основанием для признания его неконституционным. Причем придраться к такому подходу КС сложно: конституционные судьи приводят в качестве аргумента вполне конкретное и прямое требование Основного Закона… До выборов подобное может случиться еще с десятками законов. В завершение следует сказать, что из 27 представлений, учтенных пресс-службой КС на 3 августа (более новых данных, увы, нет), 13 внесены Президентом Украины http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/65720 . По больше части это – просьбы Виктора Ющенко отменить инициированные БЮТ и/или ПР законы, имеющие явно «предвыборный» характер. Причем одно дело – популистские законопроекты о повышении зарплат, пенсий и т. п. Ветируя их и обращаясь в КС, Президент Ющенко явно проигрывает с точки зрения саморекламы: оппоненты быстро доносят до электората мессидж о том, что Ющенко-де не дает им сделать жизнь народа более сытной. Но совсем другое дело – законопроекты, направленные на, как говорится в политических кругах, «решение вопросов». Снова-таки, вспомним «антикризисный» закон, о котором сказано выше. Какой предприниматель откажет в поддержке кандидату в президенты, если от этого кандидата прямо зависит его, предпринимателя, благосостояние? Именно в этом смысле КС является для Виктора Ющенко поистине неоценимым инструментом влияния на предвыборные «расклады». Другое дело, что механизм конституционного запрета – это как педаль тормоза в автомобиле: она необходима, но если жать только на нее, далеко не уедешь. А больше жать Президенту Ющенко сегодня практически не на что. Впрочем, даже за эту «педаль», как видим, сегодня идет серьезнейшая борьба. В ходе которой никто не задумывается над простым вопросом: стоит ли окончательно ломать управление машины во время драки за место у руля?