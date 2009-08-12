Иосиф Винский не буйный, но через флажки загонщиков прыгать будет

«События последнего времени свидетельствуют о том, что в Украине двумя политическими силами - Партией регионов и БЮТ - выстраивается общая политическая игра и политическая диспозиция деления власти на двоих. Анализ событий последних двух месяцев абсолютно четко свидетельствует, что установлены синхронные позиции, определены общие действия, чтобы именно в таком ракурсе выстроить избирательную кампанию. Самое красноречивое подтверждение этому - изменения к Закону Украины «О выборах Президента». «Вместе с тем, реальная ситуация в обществе выглядит совсем по-другому. Последние исследования социологической службы Центра Разумкова подтверждают информацию о том, что ключевые политические игроки в Украине на сегодняшний день не имеют серьезной поддержки граждан». «Люди понимают, что та политическая система, которая есть в государстве последние пять лет, не эффективна, не отвечает ни интересам государства, ни интересам большинства населения. Люди ищут сегодня альтернативу, ищут другие варианты выхода из ситуации. При этом я хотел бы обратить внимание на один имеющийся сейчас в Украине феномен: по данным социологических исследований, уровень поддержки парламента составляет около 4-5%, правительства – 5-7%. Парадокс заключается в том, что можно не доверять парламенту в целом и доверять, например, лидеру большинства Тимошенко, или можно не доверять парламенту в целом, но доверять лидеру оппозиции. Сегодня это определенная инерция личного восприятия лидеров, и именно потому, что люди не видят реальной альтернативы». «Общество сегодня внутренне уже готово к тому, что и политическая верхушка, которая руководит государством последние пять лет, их не устраивает. Люди находятся в стадии поиска. Безусловно, основные политические игроки это также видят, и они наоборот все делают для того, чтобы этот процесс изменения политической ориентации каким-то образом «затормозить». И тут интерес Тимошенко и Януковича к совместным действиям абсолютно очевиден». «Одним из факторов, по которым я исключаю для Тимошенко и Януковича возможность стать президентом, как раз заключается в том, что если кто-то из них им станет, то вероятность консервирования действующей политической системы будет очень высока. Тогда речь пойдет не об экономике, а о креслах и распределении ресурсов между собой. Поэтому нужно другого президента».«Я уверен, что в сегодняшней системе координат у Украины перспектив нет. Поэтому нужно решить несколько вопросов. Первое - изменить систему координат в целом для общества и для государства. Те вещи, на которых держалось государство, те PR-технологии и разработки, в рамках которых развивался политический процесс в Украине, должны отойти. Должны появиться новые подходы, в основе которых должны быть, во-первых, интересы развития государства, а во-вторых, – удовлетворение интересов людей. Изменение системы координат требует новых политических лидеров. Я абсолютно уверен, что люди, каким-то образом причастные к нынешней ситуации в государстве, должны сегодня уйти. По моим оценкам, этот процесс состоится. Я думаю, что президентские выборы могут дать шанс ускорить этот процесс. Если во второй тур выйдет так называемый представитель новой силы, новый лидер, тогда он обязательно выигрывает. Я и та политическая структура, которую я сегодня создаю, будем работать именно на формат создания такого нового лидера. И объединения вокруг него всех людей, которые адекватно оценивают ситуацию и которые хотят отойти от сегодняшней системы координат». «Появление нового лидера дает шанс Украине изменить формат Верховной Рады, правительства, местной власти, то есть запустить процесс ротации политической элиты. Если этого не произойдет, то этот процесс будет определенным образом заторможен». «Кризис в Украине в значительной мере усугубился из-за внутреннего политического хаоса. Наш экономический кризис в геометрической прогрессии усилен политической составляющей». «Должна быть изменена логика деятельности политических лидеров Украины. От деятельности политических фигур, осуществляющих определенные PR-проекти, мы должны перейти к лидерам, которые говорят реальные вещи, ежедневно над ними работают и минимизируют популизм, которые пытаются выстроить такую экономическую ситуацию. Это возможно только в том случае, если к власти придут люди, которым 35-40 лет, которые сформировались в условиях рыночной экономики независимой Украины, являются патриотами Украины и понимают логику основных процессов, которыми должно заниматься руководство государства». «К сожалению, на левом фланге пока нет такого лидера. И это досадно. Мы имеем феномен Симоненко, феномен Компартии, который не меняется. Я думаю, что тут мы можем прогнозировать те же 4-5%, как это уже было неоднократно в любом формате объединения. Левым тоже нужно меняться. Я уверен, что проблема левого движения заключается еще и в том, что лидеры много лет не меняются, нет новых идей, новых подходов. Точно так же, как политикум сегодня довел до кризиса государство, лидеры этих политических партий довели до кризиса свои политические структуры. Это не мое дело – это вопрос этих политических партий, но я думаю, что рано или поздно должна сработать логика – если ожидается 12% поддержки людей, а в реальности 4%, то, наверное, тут есть вопрос».«Помните песню Висоцкого «Охота на волков»? Когда охотятся на волков, ограждают определенный квартал леса флажками. Волки боятся этих флажков и ходят только там, где их нет. А их нет в очень узком горлышке, у которого стоят охотники. Приблизительно так сейчас выглядит политическая ситуация для избирателей: альтернативы нет, вариантов больше нет, а на выходе стоят две политические структуры - БЮТ и Партия регионов, которые будут пожинать плоды этой охоты. Мое призвание в том, чтобы прорываться через флажки. Прыжок через флажки, изменение системы координат даст возможность Украине получить шанс на смену в политической, экономической, социальной ситуации». «Что касается меня – я никогда не был буйным, но я человек достаточно принципиальный и решительный, чтобы прыгнуть через эти флажки. Но мои действия не импульсивны. Перед тем, как что-то делать, я скрупулезно все анализирую. Но если я принял решение, то способен прыгнуть через флажки». «Когда у меня будут структуры по всей Украине, когда я получу реальные организационные инструменты для того, чтобы сделать «Повстань, Україно-2», я это сделаю. Я занимался «Повстань, Україною», я водил эти колонны, я их организовывал, но я четко понимал, что за мной была политическая структура, которая по моему телефонному звонку могла выполнить любую команду. После того, как я сформирую дееспособную структуру, безусловно, это будут не только росказни. Это будут реальные действия».«Не может возродить экономику Украины мелкобуржуазный капитализм. Это абсурд. Ни одну экономику мира он не возрождал. Я понимаю, что есть частная инициатива, что ее нужно поддерживать, и есть определенные сегменты, в которых она экономически совершеннее и целесообразнее, но есть такое понятие, как научно-технический прогресс, эффективность труда, высокие технологии. И именно эти элементы не работают. Мы же не страна, в которой живет полтора миллиона населения. Мы - большая европейская страна, мы должны быть индустриальным развитым высокотехнологическим государством. У нас должны быть и большие корпорации, и большие предприятия, и государственные монополии, и должна быть прослойка частного бизнеса, который работает на собственные интересы. С точки зрения возврата социализма – это невозможно. Нельзя построить социализм, который был в СССР, в Украине, в государстве, где фактически вся земля в частной собственности, в котором в значительной мере создан частный сектор. Это нецелесообразно и не ничего не даст. И я никогда не призывал к возвращению назад, потому что тогда нужно возвращать КПСС и Иосифа Сталина, если следовать такой логике. Это не тот путь. Мы идем в Европу, мы должны двигаться в направлении, по которому прошли европейские государства. Безусловно, используя все лучшее, что у них есть, их наработки, их логику сочетания рыночных отношений и социальной защиты. «Должно быть создано соответствующее законодательное поле и инструменты, при которых человек, живущий лучше, должен, платя налоги, имея определенные ограничения по норме прибыли, делиться с обществом. Поэтому я за европейскую социал-демократическую модель для Украины».Читайте также: