Эксклюзив: Ответ Виктора Ющенко Дмитрию Медведеву

12 августа 2009, 19:17

Чем вызвано молчание Президента Украины на откровенно агрессивное открытое письмо президента РФ Дмитрия Медведева, сегодня никто не может объяснить. Тем более, что послание было передано в Украину еще 8 августа.

Источники «Главреда» в Секретариате Президента говорят, что рассматривается вариант вообще не отвечать на выпады Медведева – мол, зачем обращать внимание на хамство в отношении суверенного государства. Народ и сам разберется, кто прав, а кто виноват. Один из вариантов - написать письмо без его публикации. Так принято в нормальной межгосударственной практике, которую, к слову, Дмитрий Анатольевич нарушил. Поскольку Президент не может определиться, какими должны быть формат и содержание «ответного» письма, «Главред» решил помочь его Секретариату, составив собственный проект обращения Виктора Ющенко. Как нам показалось, миролюбивый тон – это то, что должно выбить почву из-под ног российского руководства. В Москве-то ожидают, что реакция украинского лидера будет жесткой. Можно только представить, как бы подавалась информация об этом в российских СМИ, как бы дальше создавался образ врага из Виктора Ющенко. Предлагаем читателям также поучаствовать в дискуссии, какой должна быть реакция Украины на обращение российского главы. Ждем комментариев. Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Выражая уважение к российскому народу и должности, которую Вы занимаете, хотел бы высказать несколько тезисов относительно поступившего в мой адрес письма от Вашего имени. Откровенно говоря, я был несколько удивлен его появлением. И речь даже не в тоне обращения, а в, мягко говоря, неточности фактов, изложенных в нем. Могу предположить, что это - следствие недостаточной информированности о происходящем в Украине, в том числе, возможно, по причине отсутствия Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Киеве. Не исключаю также, что информационный дефицит мог возникнуть из-за длительной паузы в личном общении на высшем уровне. Уверен, что наша встреча в ближайшее время как раз помогла бы снять напряженность в отношениях между странами, а также прояснить картину по поводу ситуации в Украине и ее позиции относительно развития отношений с Российской Федерацией. Я полностью разделяю Вашу заинтересованность в развитии добрососедских, партнерских отношений между нашими странами. Могу заверить Вас и весь российский народ, что Украина всегда с глубоким уважением относилась к Российской Федерации. Украина была, есть и, надеюсь, останется стратегическим партнером Российской Федерации. Позволю себе напомнить, что за все время моего президентства в Украине никогда не поднималась тема возможной денонсации Договора о дружбе и партнерстве, который был подписан еще в 1997 году. Убежден, этот Договор должен оставаться фундаментом в развитии наших равноправных отношений. В знак уважения к российскому народу обращаюсь к Вам на русском языке, демонстрируя, таким образом, европейский подход руководства Украины в проведении языковой политики. Я также имею множество аргументов, опровергающих высказанные Вами опасения о вытеснении русского языка. В Украине выходят сотни газет на русском языке, в сотнях школ ведется обучение на русском языке. Граждане Российской Федерации, часто посещающие Украину, могут только это подтвердить. Вы сами, находясь ранее в Украине, могли заметить гостеприимство, уважение граждан Украины по отношению ко всем народам, населяющим нашу страну. Сотрудничество Украины и Российской Федерации, действительно, переживало разные, не всегда лучшие периоды развития. Действительно, по многим вопросам позиции Украины и Российской Федерации расходятся. Это факт. Иногда нам очень сложно найти взаимное понимание – в силу разных обстоятельств, в том числе, и в силу определенного невосприятия в РФ результатов выборов 2004 года. Но даже эти моменты не должны влиять на развитие наших отношений: в экономической, культурной, духовной жизни стран. Пользуясь моментом, хотел бы изложить свое видение по всем высказанным Вами замечаниям по поводу наших отношений. Вы говорите об антироссийской позиции Украины в связи с прошлогодними военными событиями в Грузии. Могу Вас заверить, что внешняя политика нашей страны никогда не выстраивалась с позиции антипатии. Она всегда была взвешенной, отвечающей базовым принципам ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Украина не нарушила ни одного международного документа, развивая военно-техническое сотрудничество с Грузией. Как миролюбивое государство наша страна прилагала максимальные усилия для достижения мира между Грузией и Российской Федерацией. На прошлогодней встрече с Вами президент Франции Николя Саркози поблагодарил Украину за вклад в прекращение военных действий. Не могу также согласиться с Вами, что политическое руководство Украины игнорирует мнение граждан своей страны, интегрируясь в НАТО. Хотя правила НАТО и не предусматривают этого, Украина взяла на себя обязательство присоединиться к Организации Североатлантического договора только по итогам всенародного референдума. Украина никогда не заявляла, что ее вступление в НАТО связано с упомянутой Вами «российской угрозой». Для Украины интеграция в НАТО – это путь к высоким стандартам жизни всех украинцев, к дальнейшим демократическим преобразованиям Украины. Буду только рад, если Россия и Украина – как два демократических государства – окажутся среди участников развитого евроатлантического сообщества. В Украине знают, что для этого у России и Альянса уже существуют серьезные наработки. Во многом Российская Федерация даже опережает Украину по уровню своего сотрудничества с НАТО. Следующий момент. Украина никогда не создавала проблем и для деятельности Черноморского флота России. Украина всегда лишь настаивала на том, что российские военные должны иметь уважение как к существующим двусторонним договоренностям между странами, так и к законам страны пребывания. К сожалению, в последнее время участились случаи, когда отдельные представители Черноморского флота РФ позволяют себе нарушать установленные двусторонними соглашениями правила. Эти нарушения, в частности, были признаны недавно главнокомандующим ВМФ России Владимиром Высоцким, который обещал наказать виновных. Что касается энергетики. В январе 2009 года, когда накалился вопрос поставок газа в Европу и началась активная информационная война, как мне кажется, ни Россия, ни Украина не заработала себе баллов перед мировой общественностью. Это означает одно: все возникающие проблемы нужно решать здесь и сейчас, а не доводить их до крайней точки кипения. Украина, как надеюсь и Российская Федерация, заинтересована именно в таком подходе. И своевременные расчеты Украины за использованный газ показывают: мы являемся перспективными и ответственными партнерами. Только открытость поможет нашим странам избежать взаимных обвинений и недоверия. Именно поэтому Украина обратилась к международным инвесторам с просьбой модернизировать газотранспортную систему. Предложение об участии в модернизации ГТС мы озвучивали и представителям Российской Федерации. Давайте строить, а не разрушать. Но на равных, взаимовыгодных условиях! Что касается якобы проблем с деятельностью в Украине российских инвесторов. Не исключаю, что такие случаи могли иметь место, но они, убежден, носили исключительно частный характер. Украина всегда с вниманием относилась к притоку иностранного капитала для развития экономики государства. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для работы всех иностранных инвесторов, приходящих в страну. В том числе, и российских. Свидетельством этому является показатель товарооборота между нашими странами. Мы – политики нового, постсоветского поколения. Но мы также хорошо помним советские времена, когда человека наказывали за мнение, которое могло расходиться с курсом партии. Мы помним времена Перестройки, когда начали открываться ужасающие страницы в истории советского периода. Именно на это время и приходится названный вами пересмотр общей истории. Согласитесь, ее необходимо было пересмотреть ввиду своей чрезмерной идеологизации. Украина, Российская Федерация, другие страны бывшего СССР обязаны чтить жертв существовавшего тоталитарного режима. Поэтому Украина открыла большинство архивов тех времен, чтобы открыть глаза людям на правду. Открытые архивы в России помогли бы полнее понять трагичность минувших десятилетий и российским гражданам. И несколько слов по поводу Церкви. Государственная власть Украины никогда не позволяла себе вмешиваться в дела какой-либо из церквей. Украина – светское государство, где деятельность церкви и государства разделены. Но любой гражданин в нашей стране – верующий он или нет – волен высказывать мнение о том, как должно развиваться православие в Украине. Благодарность, выраженная Патриархом Кириллом, опровергает Ваши слова о том, что во время его визита в Украину создавались какие-либо неблагоприятные условия. Вам также хорошо известны причины, по которым Украина хотела остановить аккредитацию двух российских дипломатов. Уверен, вы согласитесь, что эти аргументы не стоит переводить в публичную дискуссию, поскольку это может лишь дискредитировать внешнеполитическое ведомство РФ. Поэтому призываю забыть об этом досадном инциденте, а также предупредить дипломатов Российской Федерации впредь в своей деятельности не нарушать положений Венской конвенции. Признаюсь, я долго думал, отвечать ли мне на Ваше открытое письмо, поскольку считал, что выяснение отношений перед телекамерами не приводит к искомому результату. Цивилизованные страны не должны разрешать существующие проблемы, оперируя эмоциями. Но сегодня миллионы украинских граждан ждут от меня этого послания. Уверен, что все они – за дружбу и процветание наших стран. Уверен, такие же настроения преобладают и среди российских граждан. И именно это – главный тезис, который я хотел подчеркнуть. Предлагаю быть выше обид, развивать отношения без недомолвок – этому и могла бы помочь встреча между нами. Надеюсь, вы по достоинству оцените жест доброй воли, проявленный Украиной. Уверен, что в наших государствах достаточно политиков, обладающих холодным рассудком, которые умеют решать возникающие проблемы за круглым столом, а не на дистанции в эпистолярном жанре. Это бы только улучшило связи между нашими народами и подняло бы авторитет Российской Федерации и Украины в глазах всего мирового сообщества.
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