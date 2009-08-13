Реакция на послание Медведева: чья «хата с краю»?

Украинский политикум оказался совершенно не готов к заявлению президента России Дмитрия Медведева, в котором он обвинил официальный Киев в нарушении принципов дружбы и партнерства двух государств. Руководство страны, вместо оперативного, аргументированного ответа российской стороне, предпочло затаиться.

Президент продолжает отдыхать в отпуске, премьер-министр отказывается отвечать на соответствующие вопросы журналистов и избегает встречи с ними. Председатель Верховной Рады, который мог бы инициировать внеочередное заседание парламента по возникшей ситуации, предлагает в ответ на заявления Москвы проанализировать перспективы украинско-российских отношений. «Главред» решил поинтересоваться мнением ряда украинских экспертов относительно такой реакции украинской элиты на претензии Москвы. Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: {1-} - То, что ответ Ющенко не последовал так скоро, неудивительно, наверняка в Кремле ждали таких же громких заявлений в ответ. Но согласитесь, российский президент ведь наверняка тщательно готовился, прежде чем выступить со своим обращением, зачем же Ющенко спешить сразу. Ведь надо было подумать, рассмотреть внимательно весь список претензий и набор обвинений и в спокойной манере ответить, либо в эпистолярном жанре, либо в виде обращения. Хотя… Я думаю, Президенту вряд ли стоит вообще втягиваться в дипломатию громких заявлений. Лучше дать полноценный ответ руководству Кремля в докладе во время обращения к украинскому народу и сделать это в дни празднования восемнадцатой годовщины независимости Украины. Ведь хотя Медведев в своем письме обратился непосредственно к Ющенко, тем не менее, выпад был сделан против украинской государственности. Поэтому и Президент должен подумать, как дать ответ не с персональных позиций, а от имени украинской государственности. Как можно ответить в заявлении для прессы, по существу претензий и обвинений и констатаций, которые были приведены в письме Дмитрия Медведева? Также неудивителен ответ Веры Ульянченко как главы политсовета «Нашей Украины» и главы президентского Секретариата. Что касается реакции главы правительства Юлии Тимошенко, то ее молчание не удивительно. Знаете, в политологии есть такое правило «ясность позиции дорогостояща». Иными словами, политику очень дорого может обойтись обнаружение позиции по тем или иным вопросам. Тимошенко в данной ситуации если отвечать, то отвечать по существу. А для нее это сродни развенчать истинность своих взглядов, в данном случае геополитических. А это означает потерять часть электората, потерять поддержку части российской элиты и т.д. Для нее ясность позиции дорогостояща, потому что она пытается себя позиционировать как политик мультивалентно - то есть она хочет обладать мультивалентным политическим капиталом, она пытается выстроить свою систему власти на балансировании между различными группами элит, и между различными типами электората. Если ей сейчас ответить на письмо Медведева – это значит стать моновалентным политиком, а значит, разрушить всю свою стратегию премьерства и кандидатства в президенты. Тем более у нее есть формальный повод не отвечать, ведь письмо было адресовано лично Ющенко. Янукович, на мой взгляд, поспешил «прогнуться». Это неправильно, политику иногда нужно повременить с такими неоднозначными оценками, которые очевидно расходятся с интересами страны. Дал свой ответ Литвин, дал не совсем удачный ответ Яценюк. Впрочем, пусть избиратели решают, насколько удачно среагировали на выступление Медведева их электоральные фавориты. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: {2-} «Реакция была прогнозированной. Может быть, за исключением того, что Ющенко спрятался за Веру Ивановну. То, что это заявление понравится Януковичу, было понятно. То, что реакция коммунистов будет такая, какой она была, тоже можно было легко спрогнозировать. То, что Тимошенко попытается молчать в этой дискуссии, тоже было понятно. Я думаю, что Ющенко все равно рано или поздно отреагирует. Когда вещи называют своими именами – «король голый», это производит эффект шока. И последствия этого шока пока не совсем ясны. Для меня ясно одно, что, скорее всего, теперь в характеристике отношений Украины и России будет использовано слово «кризис». Отсутствие реакции Тимошенко объясняется очень просто. Президент Украины и МИД напрямую дают понять, что внешние отношения – это не ее дело. Она этим с удовольствием пользуется тогда, когда не хочет свою позицию оглашать. У Тимошенко есть в этом проблема: значительная часть ее электората находится на западе, и уху западноукраинского жителя будет приятно услышать от нее нехорошие слова в адрес России, но ей не хочется этого делать. Ведь существует много экономических проблем, в которых приходится ориентироваться на помощь России». Валерий Чалый, эксперт центра экономических и политических исследований им. Разумкова по международным отношениям: {3-} «По форме это послание было адресовано Ющенко, но по сути оно было адресовано украинскому политикуму и обществу в целом. Поэтому первая реакция прозвучала от экспертных кругов, после этого подключились представители различных партий. Однозначно произошло единственное: это заявление опять разделило украинских политиков на два лагеря: тех, кто хотел сразу, на мой взгляд, слишком быстро заявить о своей лояльности большому соседу, который, я думаю, будет внимательно следить за президентской кампанией в Украине, то есть, по сути, сразу пройти тест на лояльность. И эти политики, которые рассчитывают в большей мере на восточный и южный электорат, показали, что вряд ли могут быть общенациональными лидерами. Есть политики, которые ударились в другую крайность – использовать это послание в наращивании своей электоральной базы на антироссийских настроениях. Ну и реакция, которая была оформлена в виде реакции от партии «Наша Украина», одновременно и Секретариата Президента Верой Ульянченко, в принципе, показывает: какое обращение – такой и ответ». Андрей Ермолаев, президент Центра социологических исследований «София»: {4-} - Откровенно говоря, я удивлен реакцией украинских властей. Молчание Президента все больше напоминает растерянность и неготовность к ответу. На мой взгляд, Ющенко как глава государства должен был стать одним из первых, кто бы отреагировал на это заявление. Которое, к слову, носило адресный характер. Другой вопрос, как реагировать?! Но в любом случае со стороны Президента должна была быть быстрая первая и адресная реакция. Растерялся и Кабмин, причем эта неуверенность поразила и проправительственные силы. Создалось такое впечатление, что они не получили внятной установки «сверху». Промолчали и структуры, связанные с госбезопасностью. Хотя, на мой взгляд, было бы логично, если бы свое мнение высказала и глава СНБОУ. Итог неутешителен. Создалось впечатление, что власть оказалась не просто не готова к подобному заявлению главы Кремля, но у них просто нет внятных ответов на поставленные в письме Медведева вопросы. Вместо этого паузы, заминки, какие-то жеванные фразы. Пожалуй, единственным представителем власти, кто принял удар на себя, стала глава Секретариата Вера Ульянченко, да и то она выступала скорее как один из лидеров пропрезидентской силы «Наша Украина», нежели как глава президентского Секретариата. Что также несколько смазывает впечатление…Я думаю, что для того чтобы девальвировать образ власти в Украине, России достаточно раз в неделю делать громкие заявления. К сожалению, власть опять не держит удар. Оппозиция, в свою очередь, отреагировала достаточно пронозируемо (причем я бы отметил, что, несмотря на ерничество, и «регионалы» и коммунисты были более-менее взвешены в своих оценках). Для традиционных критиков России, представителей национал-патриотического и национал-демократического лагеря письмо Медведева стало лишним подтверждением их собственной теории об имперскости России. Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества: {5-} «Одной из целей появления данного послания было продемонстрировать отсутствие элементарного единства в украинских политических кругах. То есть создать еще один повод, чтобы ткнуть пальцем на украинскую политическую элиту, которая более склонна к тому, чтобы солидаризироваться с иностранными политиками, чем между собой, внутри Украины. И, собственно, это было достигнуто. На самом деле, это было ожидаемо. Никто другого, учитывая качество политической элиты, и не ожидал».