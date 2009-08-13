Трамплин или Голгофа?

Хотя независимости Украины скоро исполнится 18, процесс формирования нормативной базы и политических традиций продолжается. Отечественная политическая элита все еще выполняет обязательную программу становления демократического государства. Президентские выборы как самая важная кампания пятилетки – не просто ключевой этап в этом процессе, но и возможность писать дальнейшую политическую историю страны, не обращая внимания на советы других. Почему премьер-министры ранее не были активными участниками президентской гонки? У каждого своя история. Витольд Фокин в 1991 году был куда больше обеспокоен сохранением хотя бы номинальной стабильности в стране на фоне разрушающихся хозяйственных связей. Да и видение избирательных кампаний тогда качественно отличалось от нынешних представлений о политических соревнованиях. Виталий Масол, павший жертвой студенческой «голодовки на граните» осенью 1990 года, был вновь утвержден премьер-министром за месяц до избрания президентом Леонида Кучмы. Со стороны Леонида Кравчука это был, пожалуй, символический шаг, чтобы сохранить благожелательную расположенность старой хозяйственной гвардии, хотя первому президенту это не помогло. Фокин и Масол, как известно, возглавляли правительства в то время, когда действовала Конституция УССР. Кроме того, во времена их премьерства часть негосударственной собственности в экономике страны была мизерной. После принятия в 1996 году Конституции независимой Украины глава правительства стал серьезно зависимым от президентской воли. Классический пример тому – Валерий Пустовойтенко. Бывший мэр Днепропетровска стал активным участником борьбы против Павла Лазаренко, за что и заслужил премьерский портфель. Валерий Павлович оказался не только долгожителем во главе Кабинета Министров, на него были возложены задачи экономического обеспечения переизбрания Леонида Кучмы на второй президентский срок. Пустовойтенко то проводил учения по гражданской обороне с директорами-неплательщиками, то в чрезвычайном режиме затыкал прорехи в платежном балансе страны. Благодарность за это оказалась, мягко говоря, оригинальной: Валерия Павловича парламент не утвердил в качестве премьера, отдав эту должность Виктору Ющенко. В 2004 году Виктор Янукович, тогдашний глава правительства, имел прекрасные возможности для избрания президентом. Он возглавлял крупнейшую Партию регионов, программа деятельности правительства была утверждена парламентом, сам Виктор Федорович старательно позиционировался в качестве «крепкого хозяйственника» и опирался на поддержку юго-востока страны. На пользу тогдашнему премьеру был и экономический рост, позволявший постоянно повышать размеры пенсий и социальных выплат, увеличивать зарплаты бюджетникам. Но Янукович всерьез опасался быть неожиданно уволенным Леонидом Кучмой и, что даже важнее, не сумел найти общий язык с представителями зарождавшегося среднего класса. Впоследствии многие из мелких и средних бизнесменов стали «гвардией оранжевой революции», боровшейся как раз против действующего премьера. Сегодня очевидно, что Юлия Тимошенко попытается сломать устоявшуюся традицию отказа премьер-министра от участия в президентской гонке или неудачного выступления в ней. Ей на руку и конституционные изменения, вступившие в силу в 2006 году – обновленный Основной Закон превратил премьера в полновесного политического игрока. Не зря ведь Юлия Владимировна любой ценой пытается сохранить коалицию в парламенте, и дважды удачно отбивала попытки Партии регионов уволить ее с занимаемой должности. Расчет прост: избрание Тимошенко президентом позволит ее первому заместителю по партии, правительству и по жизни, Александру Турчинову, автоматически стать исполняющим обязанности шефа Кабинета Министров. Президентско-премьерский тандем (легитимация Александра Валентиновича в таком случае будет вопросом техническим) сможет получить значительное пространство для политического маневра. Версия о том, что победитель президентской гонки предоставит премьерский портфель тому, кто проиграет ему во втором туре, также имеет право на существование. В разделе политической фантастики. Тимошенко постоянно доказывает, что именно премьерский кабинет для нее является сегодня «аэродромом подскока» до заветного президентского кресла. Юлия Владимировна без устали демонстрирует заботу о различных слоях населения. Ее внимания уже удостоились вкладчики еще советского Сбербанка («Юлина тысяча»), обладатели депозитов в коммерческих банках (на примере банка «Родовид» премьер пытается продемонстрировать, насколько эффективна процедура национализации финансового учреждения). По сезону лидер БЮТ будет заботиться и об аграриях, с важным видом разминая колоски у края пшеничного поля. Завидную стабильность наполняемости демонстрируют и Пенсионный фонд, и доходная часть Государственного бюджета. Порой кажется, что в стране нет кризиса. И все же Юлия Тимошенко очень рискует. Самое главное – мировой экономический кризис беспрецедентен, и никто не может гарантировать от второй волны, способной смыть «картонную стабильность» с украинских реалий. Реальная антикризисная программа у Кабинета Министров отсутствует, и об этом обязательно напомнят оппозиционеры. Да и коалиция, на которую опирается правительство в Верховной Раде, уже в сентябре может развалиться. Украинская народная партия «своевременно» потребовала выполнения президентского указа по использованию нефтепровода «Одесса – Броды», а коммунистам будет не с руки рьяно поддерживать «буржуазное правительство» накануне президентских выборов. Но Юлия Тимошенко уже запустила алгоритм завоевания президентского поста с премьерских позиций, и отступать ей некуда. Новая редакция Конституции Украины не только открывает премьер-министру калитку к президентскому кабинету, создавая значительные преференции в ходе избирательной кампании. Нынешнее состояние законодательства страны позволяет предположить, что после президентской кампании будет предпринята попытка вернуть прежний объем президентских полномочий или сократить влияние премьера, поскольку украинские политики оказались не способными жить в системе сдержек и противовесов.