Ответ Ющенко: формальная отписка или оптимальный ответ?

14 августа 2009, 10:31

Президент Украины Виктор Ющенко выдержал поистине мхатовскую паузу, прежде чем ответить на послание российского президента Дмитрия Медведева, в котором последний обвинил главу Украинского государства в антироссийских настроениях и предъявил ряд претензий относительно не устраивающей Кремль внешней политики Украины. Ющенко решил не прерывать отпуск для того, чтобы отреагировать на заявление российского коллеги.

«Главред» опросил как российских, так и украинских экспертов, чтобы узнать, как ответ Ющенко Медведеву был воспринят по обе стороны украинско-российской границы. {1-} Александр Гольц, политолог, заместитель главного редактора издания «Еженедельный журнал» (Россия) «Конечно, ответ господина Ющенко гораздо более взвешенный и спокойный, чем само письмо господина Медведева. Но надо сказать, что господин Ющенко руководствуется чисто формальным подходом. В значительной части его аргументов говорится, что Украина действует в рамках международного права как суверенное государство: и когда речь идет о продаже оружия, и о намерении вступить в НАТО, и о проблемах Черноморского флота, и когда речь идет об исторических изысканиях украинского руководства. Но ведь, насколько можно понять, господин Медведев не оспаривал суверенного права Украины проводить такую политику. Он просто указывал, что эта политика, по мнению Кремля, является недружественной». {2-} Семен Новопрудский, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» (Россия) «Это вполне предсказуемый ответ, потому что Виктор Ющенко, учитывая, что у него есть личные президентские амбиции – он хочет баллотироваться еще раз на новый срок, он должен был соблюсти некий баланс между резкостью с одной стороны, и готовностью, по крайней мере, в политической риторике, к сотрудничеству – с другой. В результате по контрасту получилось, конечно, что письмо Виктора Ющенко гораздо более сдержанное и спокойное, по сравнению с обращением Дмитрия Медведева. Для многих это было неожиданностью, хотя все к этому шло. В значительной степени в силу того, что не удается наладить, к сожалению, полноценных, в том числе личных контактов президентам двух стран. И Россия, конечно, по-прежнему очень раздражена тем, что оказалась в изоляции после войны с Грузией. Письмо, конечно, вполне логичное и сбалансированное. Понятно, что Россия может не посылать контр-ответ или начинать спорить. Главная проблема в отношениях двух стран это то, что российская власть пока не в состоянии ментально признать Украину полноценным независимым государством, имеющим право на собственный политический выбор и на самостоятельное решение судьбы своей государственности». {3-} Александр Палий, политолог, Институт внешней политики дипломатической академии при МИД Украины (Украина)« Я думаю, что это заявление по форме и по содержанию и по времени его появления близко к оптимальному. Мы увидели ответ по пунктам. Не эмоциональный ответ, очень корректный и сухой. Именно такого рода разговор способен несколько утешить и умерить эмоции. Выдержана пауза почти театральная. С технической точки зрения у меня никаких претензий по поводу смыслового наполнения. И главное, Президент еще раз подтвердил, что оставляет за собой и заявляет крайне желательным для Украины возобновление нормального диалога с Россией на равноправной основе. Ответ с достоинством и в то же время умеренный» {4-} Владимир Фесенко, Руководитель Центра прикладных политических исследований (Украина) «На мой взгляд, хорошо уже то, что этот ответ появился. Пауза в два дня была серьезнейшей ошибкой Секретариата Президента и своеобразным тестом на дееспособность и эффективность СП. То, что ответ появился только через два дня, – это критерий эффективности работы Секретариата. Что касается самого письма: и по содержанию и по форме – это достаточно оптимальный ответ. Во-первых, тональность спокойная. Именно такая асимметричность нужна была. Не занижать уровень ответа, как это произошло с ответом Ульянченко. Это была абсолютная глупость – отвечать по партийной линии, через «Нашу Украину». Думаю, что это была одна из ошибок в череде несуразиц в работе Секретариата Президента. Может быть, надо было более четко сформулировать позицию в украинско-российских отношениях».
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