Приоритеты внешней политики Украины на 2009 год

Я считаю, что приоритеты внешней политики на 2009 год, которые были определены украинским МИД, хорошо продуманный и системный документ. Что касается моих оценок, то думаю, что на 2009 год останутся приоритеты, являющиеся для Украины стратегическими.Это развитие взаимоотношений с ЕС, и тут год обещает быть довольно напряженным и, будем надеяться, плодотворным с точки зрения достижения результата. Именно в этом году будет продолжаться активная фаза переговоров с ЕС о заключения соглашения об ассоциации, неотъемлемым составным элементом которого станет зона свободной торговли. Хотелось бы верить, что и украинской дипломатии и дипломатии ЕС удастся завершить эти переговоры до конца 2009 года.Думаю, что приоритетом для нашей дипломатии также должно оставаться продолжение и завершение переговоров о безвизовом режиме для украинских граждан путем отработки и заключения так называемой Дорожной карты, которая очертит временные рамки и механизмы получения безвизового режима. Также в этом году необходимо завершить с сопредельными странами - членами ЕС вопрос о так называемом малом пограничном движении.Приоритет НАТО на этот год останется. Спецификой наших взаимоотношений с Альянсом в 2009 году станет выработка и заключение Годовой национальной программы, которая прокладывает путь к конечной цели – приобретению критериев членства в НАТО. Напомню, что Годовая национальная программа – это программа, которая является составным компонентом общей ПДЧ. То есть переход на этот формат взаимоотношений свидетельствует о том, что Украина и в дальнейшем продолжает работать с НАТО де-факто в формате ПДЧ.Относительно других приоритетов, то украинская дипломатия должна и в дальнейшем держать в поле зрения и своими активными действиями способствовать активизации организации ГУАМ. Нынешний год может стать плодотворным также с точки зрения урегулирования Приднестровского вопроса на основе принципов, содержащихся в Плане Ющенко. Основанием для такого оптимизма является то, что именно в этом году будет избран новый парламент и президент Молдовы. Это и даст толчок к переговорному процессу.На российском направлении мы должны упорно работать (хотя тут наблюдается очевидное сопротивление российской стороны) в направлении делимитации наших морских границ, а также начале процессов демаркации границ на суше. Именно по вине российской стороны эти переговоры не начинаются, поскольку россияне не создали свою делегацию.Думаю, что активно будут развиваться наши взаимоотношения с Польшей, США. Что касается темы границы, то, думаю, приоритет легитимации нашей границы с Беларусью остается на 2009 год, и в этом году, будем надеяться, удастся это завершить.Думаю, приоритетом также должен оставаться поиск новых рынков для украинских предприятий. Необходимо завершить процедуру вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития.Если же говорить о вероятности реализации очерченных выше приоритетов, то в этом году на них будут влиять два фактора - финансово-экономический кризис и наша внутриполитическая ситуация.Первый приоритет – это сбалансирование отношений с Российской Федерацией.Второй приоритет должен заключаться в диверсификации внешней политики, поскольку у нас в настоящий момент выпадают целые регионы, в том числе очень важные. В частности, нам нужно возобновлять прямой и постоянный диалог с Китаем, который становится сегодня экономикой номер один в мире. Это – страна с неограниченными финансовыми, кредитными и инвестиционными ресурсами.И, наконец, третье направление – это Европейский Союз. Поскольку сегодня мы должны развернуть переговоры о новом соглашении в нормальное правильное русло и откорректировать в соответствии с национальными интересами политику восточного соседства Евросоюза. Все эти три задачи чрезвычайно сложные и, в то же время, безотлагательные.Необходимо четко определить геополитическое место Украины в современном динамическом пространстве. И таким образом обеспечить самую благоприятную среду для реализации внешнеполитических задач.Во-первых, такими задачами должны быть европейская и евроатлантическая интеграция. Во-вторых, обеспечение внешнеполитическими средствами реализации сложных внутренних процессов, происходящих в социально-экономическом развитии государства и во внешнеэкономических подходах в реализации своего потенциала, реализация ряда программ и проектов, имеющих значение для народного хозяйства и национальной безопасности. В-третьих, необходимо преодолеть кризис в двусторонних отношениях Украины с рядом стран. В-четвертых, необходимо направить усилия государства на защиту интересов наших граждан за рубежом. В-пятых, приоритетом должно стать создание подобающего имиджа за рубежом. Последний финансово-экономический кризис и недавний последний газовый конфликт с Россией показывает, что у Украины плохой имидж в мире. В мире трудно воспринимается непредсказуемая и непрогнозируемая страна. И, наконец, одним из основных приоритетов должно стать решение энергетических проблем. Последние события показали, что к этому необходимо подключать не только специалистов, которые несут непосредственную ответственность, но и украинскую дипломатию. Поэтому на повестку дня должен встать вопрос об активной работе энергетической дипломатии, которая была бы способна решать такие вопросы, как формулировка правил игры на энергетическом рынке, диверсификация путей поставки энергоносителей и альтернативных источников выработки энергоносителей. Также стоит обратить внимание на возможности добычи газа, в первую очередь на шельфе Азовского и Черного морей за счет привлечения украинских и иностранных инвесторов.{-9} Если идет речь о российском направлении украинской внешней политики, то приоритеты остаются неизменными. Возможно, сейчас они выходят на первый план не так с точки зрения структурных и содержательных целей, как с точки зрения нынешней ситуации. Это нормализация и снижение общего напряжения в двусторонних отношениях, особенно после газовой войны, а также напряжения, возникшего после российско-грузинского конфликта. И таким образом мы должны постепенно вернуться к рассмотрению вопросов, стоявших на повестке дня и раньше. Учитывая экономический кризис, сейчас очень важно сохранить большой объем двустороннего товарооборота. Потому что последние месяцы прошлого года уже показали, что произошло определенное падение этих объемов. Остается актуальной проблема урегулирования границ и многих аспектов статуса Черноморского флота РФ на территории Украины, и решения проблем перспективы его пребывания здесь, поскольку этот вопрос остается дискуссионным.В настоящий момент нет уже такой острой постановки вопроса о ПДЧ или ускорении евроатлантической интеграции Украины. Но, думаю, можно в спокойных условиях обсудить спорные вопросы с точки зрения европейской и региональной безопасности, четко сформулировать интересы обеих сторон и искать компромиссные варианты решения этих проблем. В частности, это касается евроатлантической интеграции Украины. Поскольку разногласий очень много, нужно искать, как их преодолевать, а не обострять. Что касается других внешнеполитических целей, то тут приоритетным будет подписание нового соглашения с Европейским Союзом об ассоциации и зоне свободной торговли и последующем развитии сотрудничества с ЕС. Думаю, сейчас благоприятное время и для нас, и для Европы совместно скоординировать наши усилия в сфере энергетической политики. Возможно, даже в соглашении с ЕС нужно сделать на это акцент. В этом наш общий интерес с Европой.