Малобюджетные кандидаты: согревающая кампания

Как мировая, так и отечественная политическая практика неоднократно доказывала: в ходе президентских выборов не только играют на победу, есть варианты, когда кандидаты предпочитают олимпийский принцип: главное – не победа, а участие. Сегодня есть основания полагать, что президентская кампания может пройти дуплетом с парламентскими выборами, поэтому многим политикам необходимо напомнить избирателям о себе, заодно проведя пробу сил. Высокий процент не определившихся со своими политическими симпатиями избирателей и тех, кто собирается голосовать против всех, придает нашим героям дополнительные силы. Уже традиционно мы предлагаем список вероятных кандидатов в президенты в алфавитном порядке: Инна Богословская – «неуложенная коса». Ветеран парламентских кампаний в составе Команды озимого поколения, партии «Вече» и Партии регионов решила попробовать собственные силы в одиночном разряде. Инна Германовна уверяет, что не будет пользоваться финансовой помощью олигархов и пока делает ставку на резонансные заявления, наподобие предложения о совместном российско-украинском управлении Севастополем или педалирования вопроса статуса крымских татар. Но наблюдатели ожидают от Богословской другого: активной критики Юлии Тимошенко, которая начнется после регистрации кандидатов в президенты. Наталья Витренко – «последний шанс». Лидеру прогрессивных социалистов не везет последних 10 лет. Президентская кампания 1999 года стала лебединой песнью для Натальи Михайловны, и уже на протяжении 10 лет ПСПУ в любом формате не может пробиться в Верховную Раду или показать сколько-нибудь значимые результаты на местных выборах. В переговорах представителей левых сил о выдвижении единого кандидата Наталья Михайловна приняла участие не от хорошей жизни, а их провал попытается использовать в качестве информационного повода. Но серьезных спонсоров и актива на местах, способного провести эффективную кампанию, в распоряжении Витренко нет. Анатолий Гриценко – «сильная рука». Экс-министр обороны предпочитает точечные информационные вылазки в тыл политических оппонентов. Он слишком многим политикам успел сказать «я бы с тобой в разведку не пошел», на что оппоненты ехидно отмечают, что размеры электорального поля Гриценко ограничиваются кругом постоянных читателей «Зеркала недели». Если говорить серьезно, то среди известных достижений политика, примеряющего фуражку и очки «украинского Пиночета» - предлагающая гипертрофированные президентские полномочия «Конституция порядка» и договоренность с политтехнологом Сергеем Гайдаем о ведении избирательной кампании. Но для победы этого явно недостаточно. Юрий Костенко – «последний национал-демократ». Лидер Украинской народной партии раньше других представителей национал-демократического лагеря заявил о своей готовности принять участие в президентских выборах. Заодно пообещал вывести представителей УНП из парламентской коалиции в случае, если правительство и дальше откажется выполнять указ Президента об эксплуатации нефтепровода Одесса – Броды. Для Юрия Ивановича самое главное – набрать в президентской гонке больше голосов, чем его сват Борис Тарасюк, поскольку об объединении национал-демократических сил в одну партию никто уже и не заикается. Как консервативная, так и левая идеология стремительно теряют своих последователей. Николай Мельниченко – «мистер компромат». Два года назад самый известный майор страны не смог кардинально улучшить результат Партии вольных демократов, привлекших его под свои знамена. На этот раз Мельниченко полон решимости принять самостоятельное участие в президентской кампании, чтобы вывести на чистую воду всех фигурантов «кассетного скандала». Если ему удастся найти средства для внесения залога для участия в главных выборах пятилетки, многие их участники почувствуют себя неловко в ожидании ушата компроматных масс, вылитых на их головы. Но избирателю в массе своей откровения 10-летней давности вряд ли покажутся интересными. Александр Мороз – «мастер-класс от социалиста». Неоднократный «бронзовый призер» президентской кампании, по всей вероятности, лично примет участие в новой схватке за кресло главы государства, чтобы подбодрить однопартийцев. Превращение СПУ в непарламентскую партию серьезно подорвало и позиции ее лидера, и спровоцировало уход нескольких некогда преданных соратников Сан Саныча. Поэтому для него отказ от участия в президентских выборах будет равносилен признанию ухода на политическую пенсию. Петр Симоненко – «самый красный». Петру Николаевичу немного легче, чем другим кандидатам: для него важнее всего – не выиграть, а показать самый высокий результат на левом фланге. Социологи отмечают относительную стабильность рейтинга коммунистов, поэтому Симоненко достаточно провести кампанию, как говорят футбольные комментаторы, на классе. Даже после семейного скандала первый секретарь КПУ оказался незаменимым для своих однопартийцев. Правда, после президентской кампании Компартии предстоит оперативно ориентироваться в новых политических условиях, но это будет уже совсем другая история. Сергей Тигипко – «перспективный мачо». Бывший начальник избирательного штаба Виктора Януковича также «пошел на повышение» - он решил оставить бизнес для занятия политической деятельностью. По всей видимости, Сергей Леонидович делает серьезную ставку на президентскую кампанию, по крайней мере, стартовал он достаточно бойко, разыгрывая образ главного «мачо» большой политики. Однако анонсированные им пятилетние планы собственной политической деятельности будут иметь смысл только в том случае, если по итогам выборов главы государства Тигипко войдет хотя бы в первую пятерку. В противном случае ему, вероятно, снова придется вернуться в бизнес. Олег Тягныбок – «надежда титульной нации». Признанный enfant terrible украинской политики собирается показать своим коллегам по президентскому марафону, кто является настоящим хозяином на Западе Украины. В этом Олегу Ярославовичу могут помочь не только непростая экономическая ситуация и разочарование земляков во вчерашних лидерах общественного мнения, но и финансовые инъекции Рината Ахметова. Злые языки утверждают, что таким образом самый богатый украинец реализует собственную программу «Схід і Захід - разом». К тому же Тягныбоку не придется задумываться о правилах политического этикета: потребность значительного количества избирателей в сильной руке и восприимчивость к радикальным лозунгам помогут ему оставаться самим собой. Хотя шансы вышеперечисленных кандидатов оказаться в числе фаворитов президентской кампании невелики, им вполне по силам испортить настроение и поломать некоторые планы лидеров гонки. Недаром ведь говорят, что сила украинской политики – в ее непредсказуемости.