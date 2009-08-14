«Ющенко vs Медведев»: проанализируем ситуацию

Некоторые выводы. Оба послания – лишь дополнение к неким документам, которыми обменялись главы государств. Тексты этих документов пока общественности не доступны. Оба послания – и Виктора Ющенко, и Дмитрия Медведева, - целиком и полностью для «внутреннего употребления». Слова из послания Виктора Ющенко «у листі Президента Росії також міститься чергове повторення відомих закидів, мета яких - спробувати позбавити Україну свого погляду на власну історію, власні національні інтереси, пріоритети зовнішньої політики» и слова из послания Дмитрия Медведева «официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию» - преследуют одну и ту же цель: мобилизацию электората путем создания образа врага из страны-соседа. Несомненно, это сработает и на осознание «жизни во враждебном окружении» гражданами России, и подымет хотя бы до результатов социологической погрешности рейтинг Виктора Ющенко. Дмитрий Медведев добился определения публичных позиций основных украинских политиков по вопросу взаимоотношений с Россией. Теперь – по сути приводимых аргументов. Грузия Дмитрий Медведев: «Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев». Виктор Ющенко: «Безпідставними є й закиди щодо постачання зброї до Грузії. Прикро, що, не зважаючи на неодноразові чіткі і зрозумілі роз'яснення української сторони щодо законності її дій на ринку зброї, російська сторона продовжує послідовну кампанію, спрямовану на формування сприйняття України як держави, що не дотримується міжнародних правил та режимів у галузі військово-технічного співробітництва. У зв'язку з цим варто нагадати, що Грузія не була і зараз не є об'єктом жодних міжнародних санкцій чи ембарго Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій на поставки озброєнь, військової техніки чи товарів подвійного використання». Дмитрий Медведев неправ, что «официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию». Официальный Киев не занял никакой позиции в отношении того, кто год назад начал войну на Кавказе. Точно такое же отсутствие позиции официальный Киев демонстрирует по вопросу признания/непризнания независимости Косово. Виктор Ющенко фактически признал, что Украина поставляла оружие в Грузию. Если это не так, ему стоило лишь сказать, что «мы не поставляли оружие в Тбилиси». Аргументы о том, что на Грузию не распространяются международные запреты на торговлю оружием, Москвой восприняты не будут. Голодомор Виктор Ющенко в своем ответе Дмитрию Медведеву кардинально изменил свою позицию в этом вопросе: «порушуючи на міжнародній арені питання про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років, український народ віддає також данину пам'яті мільйонам росіян, білорусів, казахів та представників інших національностей, що померли від голоду у Поволжі, на Північному Кавказі, в Казахстані та інших регіонах колишнього СРСР». Цитата из другого выступления Виктора Ющенко, 22 ноября 2008 года, на международном форуме «Народ мій завжди буде»: «голод в Украине был выбран как способ усмирения украинского народа. Целью Голодомора было обескровить Украину, подорвать ее силы и таким образом устранить возможность восстановления украинской государственности». Сказанное Виктором Ющенко в 2009-м, похоже, напоминает запоздалую реакцию на то, что говорил Дмитрий Медведев в своем послании 14 ноября 2008 года: «Упомяну и Вашу инициативу установить уголовную ответственность за отрицание изложенной в законе версии событий этого периода. По этой, мягко говоря, «однобокой логике» любой гражданин Украины, утверждающий, что помимо украинцев в этот период от голода погибли русские, казахи, белорусы является, по Вашему мнению, уголовным преступником». Черноморский флот Дмитрий Медведев считает, что «в нарушение основополагающих соглашений между нашими странами продолжается линия на воспрепятствование деятельности Черноморского флота России». Если речь идет о том случае, когда 10 июля 2009 года Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя, то Президент России не прав – процедура требует согласования с властями Севастополя перевозки ракет через территорию города. С другой стороны, не прав Президент Украины, заявляя: «наша держава залишається вірною своїм міжнародним договірним зобов'язанням щодо тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України до 28 травня 2017 року та у повному обсязі виконує положення відповідних базових угод 1997 року». Вспомним заявление СБУ (июнь 2009 года): после 13 декабря все 19 сотрудников ФСБ России на Черноморском флоте РФ, занимающиеся контрразведывательной деятельностью, должны покинуть территорию Украины. 15 июня 2009 года в интервью российской «Независимой газете» глава СБУ заявил, что Служба своими силами будет обеспечивать безопасность базирования Черноморского флота России на территории Украины. Смешно, офицеры спецслужб как обеспечивали, так и будут обеспечивать безопасность своих войск. Русские – русских, украинские – украинских. Вдобавок, украинские налогоплательщики не должны содержать офицеров безопасности чужого флота. Бизнес-климат Не совсем понятно, что конкретно имеет ввиду Дмитрий Медведев, когда говорит, что «российским компаниям приходится регулярно сталкиваться с откровенным противодействием со стороны украинских властей». Системного и политического противодействия российскому бизнесу в Украине не существует. Есть разное. Объединение горно-металлургических активов украинского СКМ Рената Ахметова (75%) и российского «Смарт-холдинга» Вадима Новинского (25%) в рамках группы «Метинвест» началось в 2007 году и завершится в 2009-м. В 2007-м российская Evraz Group приобрела $2-2,2 млрд. горно-металлургических активов группы «Приват», которая в обмен получила 9,72% акций Evraz Group. Российский миллиардер Искандер Махмудов, напротив, проиграл судебный процесс в отношении «Лугансктепловоза». Россияне представлены в сфере банковского дела, а также отрасли связи. Ведущие мобильные операторы Украины - «Киевстар», МТС, «Билайн», «Голден Телеком» - полностью или частично принадлежат им. Не могу исключить, что у каких-то российских кампаний есть проблемы с ведением бизнеса в Украине. Но такие же трудности испытывают и другие иностранные предприниматели, и предприниматели отечественные. Динамика встреч и будущее Виктор Ющенко утверждает, что «готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі у своїх листах на адресу Президента Російської Федерації. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз Президента Росії та інших багатосторонніх заходах». Известно, что во время последнего украино-российского «газового конфликта» Виктор Ющенко и Дмитрий Медведев несколько раз общались по телефону. Тогда для его разрешения президент РФ созвал в Москве конференцию, на которую был приглашен и Виктор Ющенко, однако президент Украины на форум не приехал; страну представляла премьер Юлия Тимошенко. Дмитрий Медведев говорит, что «многогранные связи России и Украины обязательно вернутся, но на качественно новый уровень – на уровень стратегического партнёрства. И такое время не за горами. Надеюсь, что новое украинское руководство будет к этому готово». Слова о «новом украинском руководстве» - о том, что с Виктором Ющенко Москва разговаривать не хочет. Кто бы ни стал новым президентом страны по оба берега Днепра, ему надо снимать излишнюю идеологичность украинско-российских отношений. Снимать можно по-разному: можно замалчивать разъединяющие две страны проблемы, а можно и так, как это сделали Великобритания и Франция в отношении общего школьного учебника по истории, из которого убрали политику и оставили одни только факты. Правда, для этого Украине и России нужны политики качества Ф.Миттерана и М.Тэтчер. А вторая проблема, более важная, 29 ноября 2008 года озвучена Соней Кошкиной в ее интервью с Романом Зваричем. Цитата из слов этого политика: «Мы нарабатывали стратегию досрочных выборов в Раду. «Засвечивать» его я, понятно, не стану, скажу только о главном мэссидже: «Украина в опасности». Не исключаю, что об этом сценарии осведомлен и Виктор Ющенко. Автор этих строк очень хотел бы ошибаться, предположив, что этот сценарий включает в себя создание в предвыборный период угрозы от России, захват черноморских маяков, эскалацию ситуации, к примеру, в Крыму, мобилизацию под это всего патриотического электората. Но предположение любопытное, не правда ли?