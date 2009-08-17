Запутавшиеся в Сети

Попытки украинских политиков завоевать популярность в интернет-сообществе пока что приводят лишь к имиджевым потерям.

Относительная ограниченность финансовых ресурсов грядущей избирательной кампании, связанная с потерей спонсорами части своих капиталов вследствие экономического кризиса, заставляет кандидатов в президенты искать новые, сравнительно малозатратные пути заявить о себе. Одним из таких путей является выход политиков в блогосферу и социальные сети. Правда, пока что осваивать новые интернет-горизонты у них получается, мягко говоря, не очень.



«Модные» небожители



Первые попытки украинских политиков занять свою нишу в интернет-пространстве относятся к 2003-2004 году, и проводились они избирательным штабом тогда еще кандидата в президенты Виктора Ющенко. Однако подавляющее большинство этих проектов создавались на одном из европейских языков и ставили своей целью популяризацию оппозиционного кандидата на Западе (что неудивительно: в 2004 году процент украинцев, активно интересующихся блогосферой, был ничтожным). Некоторое подобие социальных интернет-сетей в свое время предлагали Инна Богословская с «Интернет-Вече» и Юлия Тимошенко с «Идеальной страной». Впрочем, оба эти проекта вскоре заглохли.



Настоящий прорыв в украинской политической блогосфере произошел в 2007 году, когда своими веб-дневниками обзавелись Юрий Луценко, Михаил Бродский, депутат-социалист Евгений Филиндаш и бютовец Олег Антипов. С тех пор число политиков-блоггеров постепенно росло, достигнув пика в этом году: онлайн-дневники сейчас ведут как минимум несколько десятков депутатов. Свои аккаунты (учетные записи) в различных социальных сетях или на партийных сайтах имеют и несколько кандидатов на пост президента.

Что же подвигло отечественных политических деятелей столь активно выходить в Сеть? Помимо упомянутой выше ограниченности бюджетов на избирательную кампанию, можно выделить еще несколько причин. Заводя аккаунты в социальных сетях, политики пытаются показать избирателю, что они являются такими же обычными людьми, как и все, а не небожителями с политического Олимпа, доказать, что они «модные» и «продвинутые». «Заводя себе блоги, украинские политики в какой-то мере занимаются самовыражением, - говорит украинский журналист и блоггер Мустафа Найем. -

К тому же, оценивая степень популярности передовых украинских веб-сайтов, через свои блоги политики пытаются как-то влиять на умы интернет-пользователей».

Не менее важным является и чисто технологический аспект. «Украинские политики пытаются копировать инструменты чужого успеха, - рассказывает политолог и бывший народный депутат Дмитрий Выдрин. - Когда-то с Запада была скопирована технология билбородов, потом – стиль поведения на различных ток-шоу. Сейчас же, глядя на Саркози и Обаму, чей успех во многом был обусловлен интернет-активностью, они заводят блоги и надеются, что это приведет их к аналогичному результату».

Впрочем, пока что надеяться на интернет-успехи французского или американского президентов украинским политикам не приходится. «Выход в Сеть пока что приносит украинским политикам одни неприятности», - считает Выдрин. Так почему же вполне пригодная на Западе политтехнология в нашей стране оборачивается против самих политиков?



Арсений и самозванцы

Самая главная причина – неискренность самих политиков, говорящих, свои блоги они ведут самостоятельно, тогда как на самом деле этим занимаются их штабы. «Интернет-сообщество очень тонко чувствует фальшь и никогда ее не прощает», - говорит директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, у которого есть свой блог в сети LiveJournal. «Несамостоятельное ведение политиками своих блогов уничтожает саму идею блога как канала искреннего общения», - считает Мустафа Найем.

В том, что искреннее общение между политиком и народом возможно в принципе, сомневается Игорь Луценко, редактор интернет-издания Trust.ua и активный блоггер. «Внутренний мир наших политиков настолько ужасен, что об открытом общении не может быть и речи. А блоггером можно исключительно быть, а не казаться, – блогосфера очень внимательна и подмечает любую нечестность», - считает он.

Поэтому неудивительно, что за время своей активности в блогосфере украинские политики уже успели несколько раз влезть в серьезные скандалы. Больше других в этом плане «преуспел» Арсений Яценюк, которого в шутку иногда называют «украинским Обамой».

Если верить заявлению Арсения Петровича, размещенному на официальном сайте «Фронта перемен», он лично ведет блоги сразу в пяти социальных сетях. Правда, у Яценюка количество так и не перешло в качество.

Первый скандал, связанный с его блогом в социальной сети Twitter, который вышел за пределы блогосферы и попал в общенациональные онлайн-СМИ, случился в середине июля. В упомянутом выше заявлении на сайте «Фронта» Яценюк заявил, что не имеет никакого отношения к twitter-аккаунту «yatsenyuk», который несколько месяцев воспринимался журналистами и пользователями интернета как официальное представительство Арсения Петровича в блогосфере. Вызывает удивление, что пресс-служба Яценюка так долго никак не реагировала на факт существования «ненастоящего» аккаунта, на который, к тому же, многократно ссылались журналисты. Впрочем, после заявления Яценюка своей, отдельной жизнью продолжили жить и аккаунт yatsenyuk, и «настоящий» аккаунт «arseniy2010». Склонная к травле и высмеиванию блогосфера отреагировала моментально: как грибы после дождя стали появляться десятки аккаунтов в различных социальных сетях, с использованием имени или фамилии Яценюка, каждый из которых называл себя «настоящим».

Еще один скандал имел место несколько дней назад. В LiveJournal-дневнике скандального журналиста Владимира Петрова, якобы сотрудничающего сейчас с Яценюком, в не имеющей отношения к политике дискуссии, появляется комментарий с официального аккаунта Арсения Петровича «arseniy2010», с непристойной бранью в адрес оппонента. Заметив ошибку, Петров сразу же стер комментарий, разместив аналогичный от собственного имени, впоследствии удалив всю запись, чтобы ничего не осталось даже в кэше поисковых серверов. Впрочем, при желании в Интернете вполне можно найти скриншоты, подтверждающие описанные выше события. Вывод очевиден: вместо самого Яценюка наполнением его блога занимается этот самый Владимир Петров, попросту перепутавший учетные записи. Более яркого доказательства неискренности политиков-блоггеров уже и не требуется. Однако пресс-служба «Фронта перемен», в которую «Главред» обратился за официальным разъяснением ситуации, предоставив соответствующие ссылки, заявила, что фактов размещения скандальных комментариев от имени Яценюка не обнаружила.

Рассказать «Главреду» о механизме наполнения блогов украинских политиков функционерами их штабов согласилась журналистка Алина Иванова (имя и фамилия собеседницы изменены по ее просьбе), которая пару лет назад фактически вела блог одного достаточно известного политика. «Как правило, пресс-службой составлялся примерный план записей, который должны быть опубликованы в блоге шефа. Как-то в дискуссии с одним из комментаторов его блога я написала хорошо аргументированный, подкрепленный фактами ответ, за что получила замечание от начальника нашей пресс-службы: дескать, люди не поверят, что наш шеф может так логично и грамотно изъясняться», - говорит Алина. «За время работы в штабе я ни разу не видела, чтобы шеф лично озаботился своим блогом», - добавляет она.

Впрочем, переоценивать эффект от описанных выше скандалов не стоит: в Украине еще слишком мало людей, всерьез интересующихся политической блогосферой (хотя этих людей зачастую можно назвать «лидерами мнений»). Традиционные СМИ в Украине пока что имеют куда большее влияние на умы избирателей.



Прорыв нереален

Стоит ли ожидать особых изменений к лучшему в ближайшее время, до окончания избирательной кампании? Эксперты в этом плане настроены очень критически. «Никаких прорывов в качестве ведения политиками своих блогов в обозримом будущем я не прогнозирую», - говорит Виталий Кулик. - Пока что для этого не видно никаких предпосылок». «Настоящий прорыв возможен только тогда, когда политики начнут вести свои блоги самостоятельно», - уверен Дмитрий Выдрин.

В том, что это случится скоро, есть большие сомнения. К примеру, минимальное время, которое ежедневно должен посвящать полноценному ведению всех своих официально заявленных блогов Арсений Яценюк – час-полтора, что за месяц составляет примерно три рабочих дня. Время наших политиков стоит слишком дорого, чтобы они посвящали его стучанию по клавиатуре.

В то же время, массового отказа от ведения блогов политиками также не случится. По мнению Кулика, блоги для политиков являются очень удобными инструментами для публикации своих субъективных мнений, поддержки выгодных слухов и тому подобного, для того, что не может попасть в официальные СМИ. «В ближайшие месяцы стоит ожидать появления блогов, ведущихся не от лица конкретного политика, но работающих в его поддержку», - прогнозирует Кулик.

А пока что можно констатировать, что наши политики запутываются в Сети все сильнее. Ожидаем новых скандалов.