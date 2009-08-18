Медведев проиграл Ющенко

Эпистолярная война Дмитрия Медведева с Виктором Ющенко на самом деле не принесла дивидендов ни одной из сторон.
Зато она по крайней мере помогла многим гражданам – и не только Украины – увидеть, кто в реальности провоцирует проблемы в двусторонних отношениях
Новый виток дипломатической войны, связанный с обменом президентскими письмами, можно считать завершенным. И завершенным, похоже, в пользу Виктора Ющенко. Конечно, речь не идет о том, что возрос его рейтинг, – если он и увеличился, то не настолько, чтобы позволить Президенту всерьез рассчитывать на новый срок. Сомнительно, в конце концов, что Виктор Андреевич на это рассчитывал.
«Главред» - одно из тех изданий, которое рекомендовало Виктору Ющенко избрать миролюбивый тон своего ответа Дмитрию Медведеву. Сразу же мы и объяснили, почему лишенное эмоций письмо будет выглядеть более выигрышным, нежели послание, немногим ранее обнародованное председателем политического совета партии «Наша Украина» Верой Ульянченко. Не беремся гадать, ознакомился ли Виктор Ющенко (или его спичрайтеры) с предложением «Главреда», но ющенковское письмо оказалось очень похожее на «главредовское».
В России рассчитывали, что Виктор Ющенко даст гневный ответ. Это позволяло бы российским масс-медиа и в дальнейшем творить из Украины образ врага – вот, мол, посмотрите: мы к ним, как к людям, указываем на реальные проблемы, а они только огрызаются.
А так в российских медиа в лучшем случае транслировали беспомощную реакцию Дмитрия Медведева на мирное письмо Виктора Ющенко. Еще более проигрышно смотрелось то, что как раз после обнародования ющенковского послания СМИ сообщили об указе российского президента о назначении послом в Украине Михаила Зурабова.
Связи, конечно, никакой. Но непосвященным могло показаться, что Россия все-таки решила пойти на примирение, а значит Москва прислушалась к обращению Ющенко. Кое-кто даже мог наивно подумать: наверно, Москва сдалась перед твердыми аргументами Киева… Но на самом деле все гораздо прозаичнее. Российская сторона таким образом просто отреагировала на упреки украинских дипломатов – они как раз на прошлой неделе заявили, что никакого отзыва посла РФ из Киева не может быть, потому что посла как такового пока не существует. Москве нужно было немедленно доказать: нет, он есть! Поэтому пресс-служба Кремля и рассказала об указе Дмитрия Медведева, который действительно был подписан еще в начале августа. Хотя, конечно, этот указ все равно не делает из Зурабова посла – до тех пор, пока он не передаст верительные грамоты Президенту Украины.
В чем же, собственно, выигрыш Виктора Ющенко? Первое: как минимум украинцы сумели убедиться, что не Украина провоцирует конфликты в отношениях. Или по крайней мере – не всегда Украина.
Второе: Украине удалось сбить градус в напряженных отношениях. Неизвестно, к каким последствиям могло бы привести их дальнейшее обострение, если бы Ющенко «повелся» на провокационное письмо Медведева. В прошлом году агрессивное противостояние на дипломатическом уровне между Россией и Грузией в конечном итоге вылилось в военный конфликт. Конечно, многие эксперты уверенны, что война между Украиной и РФ невозможна. Хотя Медведев сделал такое информационное сопровождение своему письму, что нападение России на соседнюю страну выглядело не столь уж и маловероятным. Начиная с того, что российское посольство передало письмо своего президента Украине 8 августа, – как раз в годовщину российско-грузинской войны. И заканчивая тем, что Дмитрий Медведев попросил парламент дать ему разрешение единолично принимать решения по задействованию вооруженных сил, - в случае нападения на воинские подразделения РФ в других странах. У России не так уж и много своих военных формирований за рубежом. Одно из мощнейших – это Черноморский флот в Крыму.
Малейшая провокация могла бы послужить поводом для военных действий. Не секрет, что российские моряки сами нарушают правила временного пребывания на территории Украины. Их неоднократно задерживала украинская милиция – один-единственный случайно или преднамеренно прозвучавший выстрел мог бы послужить поводом для масштабной военной эскалации. И никто бы уже не разбирался, кто в действительности выстрелил первым.
Понимают серьезные последствия недавних военных предложений и в МИД Украины. Заместитель директора департамента НАТО Вадим Пристайко в интервью «Главреду» также признал возможность провокаций в Крыму. Он попросил, в частности, представить ситуацию: десять алкоголиков-провокаторов нападают на КПП Чернорморского флота. Можно ли считать это нападением? Конечно, можно. Должна бы была Россия на это реагировать? Теоретически да.
Теперь представим, Виктор Ющенко ответил бы агрессивным заявлением. Приблизительно в стиле Михеила Саакашвили. Это могло бы дать дополнительные козыри российской стороне, чтобы «принудить» украинцев к миру. Нельзя исключать, что именно поэтому в России и затеяли новую фазу информационной войны против Украины. О ностальгии российских политиков по поводу «подаренного» Крыма вряд ли стоит говорить. Да даже и краткосрочный конфликт в Крыму, который мог бы поставить под сомнение территориальную целостность Украины, на долгое время лишит государство возможности вступить в НАТО. На что в России тоже очень рассчитывают.
Хотя, конечно, если в Москве приготовились к будущим провокациям, то никакая мирная инициатива или мирный тон Ющенко тут не помогут. Россиян может остановить разве что то, что украинцев такие шаги вряд ли утешат. Москве тогда точно придется забыть о чудаковатом словосочетании «братский народ». Украинцы уже доказывали способность сплотиться перед ощущением реальной угрозы – во время тузлинского кризиса 2003 года. Даже коммунисты вынуждены были критиковать своих извечных покровителей…
Чаще всего последнее письмо Виктора Андреевича критикуют за отсутствие новых инициатив, которые улучшили бы отношения двух государств, – по большей части с такой критикой выступают российские эксперты. Но в действительности новых инициатив нет и в письме Дмитрия Медведева. Но Виктор Ющенко по крайней мере предложил своему российскому коллеге решать все проблемы за столом переговоров.
Кстати, вчера с таким же призывом к россиянам обратилось и МИД Украины. «Обеим сторонам нужно последовательно, за столом переговоров, а не через SMS-ки разговаривать по каждому вопросу. Но при этом явственно учитывать то, что есть национальные интересы Украины и есть национальные интересы России», - отметил временный исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий Костенко.
Собственно, переговоры и являются той инициативой, которая должна была бы положить конец спорам между Украиной и Россией. Но у Медведева, похоже, нет никакого стремления к диалогу. Отказ президента РФ вести переговоры с Виктором Ющенко как раз доказывает предположение, что дело не в реальных межгосударственных проблемах, которые в действительности существовали и до прихода к власти Виктора Ющенко, а в невосприятии Президента Украины уже на каком-то подсознательном уровне. Виной всему Оранжевая революция: все-таки Россию события пятилетней давности сильно потрясли.
Обидно, конечно, что никакая из западных стран не поддержала Украину в ее перепалке с Россией. Кроме разве что Соединенных Штатов. Но позиция Вашингтона в этом вопросе была предсказуемой, даже несмотря на процесс перезагрузки российско-американских отношений. Представитель Госдепа Филипп Кроули заявил, что Украина – суверенное государство, и имеет право принимать решения, отвечающие ее интересам. Настораживает то, что проглотил медведевский мессидж Европейский Союз. На официальном уровне ни одно государство ЕС не сумело дать надлежащую оценку посланию Кремля.
Самое интересное, что на прошлой неделе в Москве находилась канцлер Германии Ангела Меркель. Сам Бог велел, чтобы она дала комментарии по поводу неадекватного поведения российского руководства. При желании она могла бы найти правильные слова, чтобы аккуратно дать понять своим газовым партнерам, как себя следует вести в цивилизованном мире. Но она просто промолчала.
Сами дипломаты, представляющие страны ЕС, объясняют это молчание просто: письмо Медведева действительно грубое, вмешательство во внутренние дела Украины. Тем не менее в ЕС решили отмолчаться, поскольку этот конфликт должны были разрешить персонально Ющенко и Медведев. Президент Украины показал, что он готов говорить с российским руководством. Возможно, наступило время, чтобы ЕС тоже «принудил к миру» Российскую Федерацию? Конечно, Евросоюзу не стоит для этого прибегать к оружию, можно выступить всего лишь с соответствующими заявлениями, с призывами к России решать все проблемы мирно и без ультиматумов.
Но кто это будет делать сейчас? Немецкого канцлера больше заботит собственная победа на сентябрьских выборах, Сильвио Берлускони занят скандалами с любовницами, Николя Саркози, говорят, уже отбыл с красавицей Бруни на курорт. Еврокомиссия так же фактически в полном составе просто разъехалась по морям. Август – традиционная пора отпусков. Европа в прошлом году «проспала» Грузию, так же может «проспать» и Украину.
И россиянам не нужно даже оружие – как было в случае с Грузией. Они просто сейчас ставят условие украинцам, кто не должен стать следующим президентом ни при каких обстоятельствах.
В то же время очевидно и то, что Виктор Ющенко, написав миролюбивый ответ, продемонстрировал настоящую европейскость Украины. Размахивание кулаками, демарши, стук ботинками по трибуне ООН – это все-таки из другой истории, из другого государства.
Во многих странах ЕС устали от постоянных дипломатических войн между Украиной и Россией. Очень часто еэсовские политики считали именно Киев виновным в разжигании конфликтов. В частности, в прошлом году депутаты Бундестага обвиняли Украину в обострении отношений вокруг пребывания в Крыму Черноморского флота России. Сегодня ситуация иная. Неформальное общение с европейскими дипломатами показывает, что в этот раз правда на стороне Украине. Кстати, зарубежным дипломатам очень понравилось, что заявление Ющенко было дипломатически сдержанным, что свидетельствовало о большей цивилизованности украинского руководства. «Это был европейский подход. Подход демаршей – это другая история, другая страна», - рассказал «Главреду» один из дипломатов ведущей страны в ЕС.
-- «Агрессия могла бы обесценить письмо Ющенко» Эккарт Штратеншульте, Европейская академия, Германия:
Письмо президента Медведева было чрезмерным. На самом деле он ничего не просил и ничего не предлагал, он просто хотел сказать Президенту Ющенко, что он (то есть Медведев) надеется на его (то есть Ющенко) скорую политическую кончину. Если это станет дипломатической практикой, то вскоре мы увидим сотни таких писем. Очевидно, Медведев хотел показать силу – не Ющенко, а собственному народу. Возможно также, что таким образом он хотел открыть избирательную президентскую кампанию в Украине.
На мой взгляд, письмо Президента Ющенко адекватно. Он отвергает все обвинения Медведева без излишней агрессии, а также подчеркивает свою главную заинтересованность - строить добрые отношения с Россией. Конечно, он не убедит Медведева. Письмо Ющенко написано российскому президенту, но адресовано международному сообществу. Если бы письмо было более агрессивное, оно бы обесценилось.
К сожалению, Ющенко никак не может помочь украинско-российским отношениям. С тех пор как Медведев дал понять, что не хочет сотрудничать с Ющенко и что он ожидает перемен в президентском офисе (и в правительстве), всякая инициатива Ющенко будет непродуктивна. Для танго нужны двое.
-- «Люби меня больше, а то я буду обижать тебя больше»
Майкл Эмерсон, Центр исследований европейской политики, Бельгия:
Последний конфликт - яркая иллюстрация высокомерия жесткой российской реальной политики, уклоняющейся от всех дипломатических конвенций, чуть ли не прекращая дипломатические отношения с другим государством, «которое не достаточно кого-то любит». Этот метод можно назвать следующим образом: «Люби меня больше, а то я буду обижать тебя больше». А это не слишком убедительная форма ухаживания в цивилизованных межчеловеческих отношениях.
Новый виток дипломатической войны, связанный с обменом президентскими письмами, можно считать завершенным. И завершенным, похоже, в пользу Виктора Ющенко. Конечно, речь не идет о том, что возрос его рейтинг, – если он и увеличился, то не настолько, чтобы позволить Президенту всерьез рассчитывать на новый срок. Сомнительно, в конце концов, что Виктор Андреевич на это рассчитывал.
«Главред» - одно из тех изданий, которое рекомендовало Виктору Ющенко избрать миролюбивый тон своего ответа Дмитрию Медведеву. Сразу же мы и объяснили, почему лишенное эмоций письмо будет выглядеть более выигрышным, нежели послание, немногим ранее обнародованное председателем политического совета партии «Наша Украина» Верой Ульянченко. Не беремся гадать, ознакомился ли Виктор Ющенко (или его спичрайтеры) с предложением «Главреда», но ющенковское письмо оказалось очень похожее на «главредовское».
В России рассчитывали, что Виктор Ющенко даст гневный ответ. Это позволяло бы российским масс-медиа и в дальнейшем творить из Украины образ врага – вот, мол, посмотрите: мы к ним, как к людям, указываем на реальные проблемы, а они только огрызаются.
А так в российских медиа в лучшем случае транслировали беспомощную реакцию Дмитрия Медведева на мирное письмо Виктора Ющенко. Еще более проигрышно смотрелось то, что как раз после обнародования ющенковского послания СМИ сообщили об указе российского президента о назначении послом в Украине Михаила Зурабова.
Связи, конечно, никакой. Но непосвященным могло показаться, что Россия все-таки решила пойти на примирение, а значит Москва прислушалась к обращению Ющенко. Кое-кто даже мог наивно подумать: наверно, Москва сдалась перед твердыми аргументами Киева… Но на самом деле все гораздо прозаичнее. Российская сторона таким образом просто отреагировала на упреки украинских дипломатов – они как раз на прошлой неделе заявили, что никакого отзыва посла РФ из Киева не может быть, потому что посла как такового пока не существует. Москве нужно было немедленно доказать: нет, он есть! Поэтому пресс-служба Кремля и рассказала об указе Дмитрия Медведева, который действительно был подписан еще в начале августа. Хотя, конечно, этот указ все равно не делает из Зурабова посла – до тех пор, пока он не передаст верительные грамоты Президенту Украины.
В чем же, собственно, выигрыш Виктора Ющенко? Первое: как минимум украинцы сумели убедиться, что не Украина провоцирует конфликты в отношениях. Или по крайней мере – не всегда Украина.
Второе: Украине удалось сбить градус в напряженных отношениях. Неизвестно, к каким последствиям могло бы привести их дальнейшее обострение, если бы Ющенко «повелся» на провокационное письмо Медведева. В прошлом году агрессивное противостояние на дипломатическом уровне между Россией и Грузией в конечном итоге вылилось в военный конфликт. Конечно, многие эксперты уверенны, что война между Украиной и РФ невозможна. Хотя Медведев сделал такое информационное сопровождение своему письму, что нападение России на соседнюю страну выглядело не столь уж и маловероятным. Начиная с того, что российское посольство передало письмо своего президента Украине 8 августа, – как раз в годовщину российско-грузинской войны. И заканчивая тем, что Дмитрий Медведев попросил парламент дать ему разрешение единолично принимать решения по задействованию вооруженных сил, - в случае нападения на воинские подразделения РФ в других странах. У России не так уж и много своих военных формирований за рубежом. Одно из мощнейших – это Черноморский флот в Крыму.
Малейшая провокация могла бы послужить поводом для военных действий. Не секрет, что российские моряки сами нарушают правила временного пребывания на территории Украины. Их неоднократно задерживала украинская милиция – один-единственный случайно или преднамеренно прозвучавший выстрел мог бы послужить поводом для масштабной военной эскалации. И никто бы уже не разбирался, кто в действительности выстрелил первым.
Понимают серьезные последствия недавних военных предложений и в МИД Украины. Заместитель директора департамента НАТО Вадим Пристайко в интервью «Главреду» также признал возможность провокаций в Крыму. Он попросил, в частности, представить ситуацию: десять алкоголиков-провокаторов нападают на КПП Чернорморского флота. Можно ли считать это нападением? Конечно, можно. Должна бы была Россия на это реагировать? Теоретически да.
Теперь представим, Виктор Ющенко ответил бы агрессивным заявлением. Приблизительно в стиле Михеила Саакашвили. Это могло бы дать дополнительные козыри российской стороне, чтобы «принудить» украинцев к миру. Нельзя исключать, что именно поэтому в России и затеяли новую фазу информационной войны против Украины. О ностальгии российских политиков по поводу «подаренного» Крыма вряд ли стоит говорить. Да даже и краткосрочный конфликт в Крыму, который мог бы поставить под сомнение территориальную целостность Украины, на долгое время лишит государство возможности вступить в НАТО. На что в России тоже очень рассчитывают.
Хотя, конечно, если в Москве приготовились к будущим провокациям, то никакая мирная инициатива или мирный тон Ющенко тут не помогут. Россиян может остановить разве что то, что украинцев такие шаги вряд ли утешат. Москве тогда точно придется забыть о чудаковатом словосочетании «братский народ». Украинцы уже доказывали способность сплотиться перед ощущением реальной угрозы – во время тузлинского кризиса 2003 года. Даже коммунисты вынуждены были критиковать своих извечных покровителей…
Чаще всего последнее письмо Виктора Андреевича критикуют за отсутствие новых инициатив, которые улучшили бы отношения двух государств, – по большей части с такой критикой выступают российские эксперты. Но в действительности новых инициатив нет и в письме Дмитрия Медведева. Но Виктор Ющенко по крайней мере предложил своему российскому коллеге решать все проблемы за столом переговоров.
Кстати, вчера с таким же призывом к россиянам обратилось и МИД Украины. «Обеим сторонам нужно последовательно, за столом переговоров, а не через SMS-ки разговаривать по каждому вопросу. Но при этом явственно учитывать то, что есть национальные интересы Украины и есть национальные интересы России», - отметил временный исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий Костенко.
Собственно, переговоры и являются той инициативой, которая должна была бы положить конец спорам между Украиной и Россией. Но у Медведева, похоже, нет никакого стремления к диалогу. Отказ президента РФ вести переговоры с Виктором Ющенко как раз доказывает предположение, что дело не в реальных межгосударственных проблемах, которые в действительности существовали и до прихода к власти Виктора Ющенко, а в невосприятии Президента Украины уже на каком-то подсознательном уровне. Виной всему Оранжевая революция: все-таки Россию события пятилетней давности сильно потрясли.
Обидно, конечно, что никакая из западных стран не поддержала Украину в ее перепалке с Россией. Кроме разве что Соединенных Штатов. Но позиция Вашингтона в этом вопросе была предсказуемой, даже несмотря на процесс перезагрузки российско-американских отношений. Представитель Госдепа Филипп Кроули заявил, что Украина – суверенное государство, и имеет право принимать решения, отвечающие ее интересам. Настораживает то, что проглотил медведевский мессидж Европейский Союз. На официальном уровне ни одно государство ЕС не сумело дать надлежащую оценку посланию Кремля.
Самое интересное, что на прошлой неделе в Москве находилась канцлер Германии Ангела Меркель. Сам Бог велел, чтобы она дала комментарии по поводу неадекватного поведения российского руководства. При желании она могла бы найти правильные слова, чтобы аккуратно дать понять своим газовым партнерам, как себя следует вести в цивилизованном мире. Но она просто промолчала.
Сами дипломаты, представляющие страны ЕС, объясняют это молчание просто: письмо Медведева действительно грубое, вмешательство во внутренние дела Украины. Тем не менее в ЕС решили отмолчаться, поскольку этот конфликт должны были разрешить персонально Ющенко и Медведев. Президент Украины показал, что он готов говорить с российским руководством. Возможно, наступило время, чтобы ЕС тоже «принудил к миру» Российскую Федерацию? Конечно, Евросоюзу не стоит для этого прибегать к оружию, можно выступить всего лишь с соответствующими заявлениями, с призывами к России решать все проблемы мирно и без ультиматумов.
Но кто это будет делать сейчас? Немецкого канцлера больше заботит собственная победа на сентябрьских выборах, Сильвио Берлускони занят скандалами с любовницами, Николя Саркози, говорят, уже отбыл с красавицей Бруни на курорт. Еврокомиссия так же фактически в полном составе просто разъехалась по морям. Август – традиционная пора отпусков. Европа в прошлом году «проспала» Грузию, так же может «проспать» и Украину.
И россиянам не нужно даже оружие – как было в случае с Грузией. Они просто сейчас ставят условие украинцам, кто не должен стать следующим президентом ни при каких обстоятельствах.
В то же время очевидно и то, что Виктор Ющенко, написав миролюбивый ответ, продемонстрировал настоящую европейскость Украины. Размахивание кулаками, демарши, стук ботинками по трибуне ООН – это все-таки из другой истории, из другого государства.
Во многих странах ЕС устали от постоянных дипломатических войн между Украиной и Россией. Очень часто еэсовские политики считали именно Киев виновным в разжигании конфликтов. В частности, в прошлом году депутаты Бундестага обвиняли Украину в обострении отношений вокруг пребывания в Крыму Черноморского флота России. Сегодня ситуация иная. Неформальное общение с европейскими дипломатами показывает, что в этот раз правда на стороне Украине. Кстати, зарубежным дипломатам очень понравилось, что заявление Ющенко было дипломатически сдержанным, что свидетельствовало о большей цивилизованности украинского руководства. «Это был европейский подход. Подход демаршей – это другая история, другая страна», - рассказал «Главреду» один из дипломатов ведущей страны в ЕС.
-- «Агрессия могла бы обесценить письмо Ющенко» Эккарт Штратеншульте, Европейская академия, Германия:
Письмо президента Медведева было чрезмерным. На самом деле он ничего не просил и ничего не предлагал, он просто хотел сказать Президенту Ющенко, что он (то есть Медведев) надеется на его (то есть Ющенко) скорую политическую кончину. Если это станет дипломатической практикой, то вскоре мы увидим сотни таких писем. Очевидно, Медведев хотел показать силу – не Ющенко, а собственному народу. Возможно также, что таким образом он хотел открыть избирательную президентскую кампанию в Украине.
На мой взгляд, письмо Президента Ющенко адекватно. Он отвергает все обвинения Медведева без излишней агрессии, а также подчеркивает свою главную заинтересованность - строить добрые отношения с Россией. Конечно, он не убедит Медведева. Письмо Ющенко написано российскому президенту, но адресовано международному сообществу. Если бы письмо было более агрессивное, оно бы обесценилось.
К сожалению, Ющенко никак не может помочь украинско-российским отношениям. С тех пор как Медведев дал понять, что не хочет сотрудничать с Ющенко и что он ожидает перемен в президентском офисе (и в правительстве), всякая инициатива Ющенко будет непродуктивна. Для танго нужны двое.
-- «Люби меня больше, а то я буду обижать тебя больше»
Майкл Эмерсон, Центр исследований европейской политики, Бельгия:
Последний конфликт - яркая иллюстрация высокомерия жесткой российской реальной политики, уклоняющейся от всех дипломатических конвенций, чуть ли не прекращая дипломатические отношения с другим государством, «которое не достаточно кого-то любит». Этот метод можно назвать следующим образом: «Люби меня больше, а то я буду обижать тебя больше». А это не слишком убедительная форма ухаживания в цивилизованных межчеловеческих отношениях.